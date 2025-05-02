"Нужно вывезти трупы и разобрать завалы": волонтер о преступлениях ВСУ и восстановлении Курской области - 02.05.2025 Украина.ру
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"Нужно вывезти трупы и разобрать завалы": волонтер о преступлениях ВСУ и восстановлении Курской области
"Нужно вывезти трупы и разобрать завалы": волонтер о преступлениях ВСУ и восстановлении Курской области - 02.05.2025 Украина.ру
"Нужно вывезти трупы и разобрать завалы": волонтер о преступлениях ВСУ и восстановлении Курской области
За лето в Курской области мы в лучшем случае сможем только разгрести завалы. Со всей России могут откликнутся тысячи людей, которые помогут разобрать обломки и зачистить территорию вокруг населенных пунктов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
2025-05-02T05:30
2025-05-02T05:30
новости
курская область
россия
курск
труп
военные преступления
преступления
всу
суджа
дзен новости сво
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По мнению волонтера, перед тем, как начать полноценные восстановительные работы в Курской области, нужно сначала разобрать завалы и вывезти трупы. Нужна большая миссия по эксгумации, потому что умерших людей хоронили прямо во дворах и огородах, констатировал собеседник издания. Это тоже огромная работа, потому что человека надо опознать и оформить документы, подчеркнул Алехин."Повторюсь, сейчас под любым кирпичом может валяться граната. Если на дороге ты еще можешь увидеть неразорвавшийся шарик от кассеты, а под завалами инженеры их не найдут", – отметил эксперт.За лето в Курской области мы в лучшем случае сможем только разгрести завалы, если быстро выделят деньги и будет хорошо налажена работа, добавил Алехин."Кстати, если раньше у нас были стройотряды, то я бы для этих задач призвал безбашенных военных волонтеров, которые не боятся отвозить бойцам грузы на передовую, а также людей, которые хотели бы обучиться саперному делу", – констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово на сайте Украина.ру.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250430/khinshteyn-rasskazal-o-voennykh-prestupleniyakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-1062881939.html
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новости, курская область, россия, курск, труп, военные преступления, преступления, всу, суджа, дзен новости сво, новости россии, главные новости, кто, мины, восстановление, разрушения, волонтеры
Новости, Курская область, Россия, Курск, труп, Военные преступления, преступления, ВСУ, Суджа, дзен новости СВО, новости России, Главные новости, КТО, мины, восстановление, разрушения, волонтеры

"Нужно вывезти трупы и разобрать завалы": волонтер о преступлениях ВСУ и восстановлении Курской области

05:30 02.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастник похоронной команды вывозит тела для захоронения в городе Рубежное
Участник похоронной команды вывозит тела для захоронения в городе Рубежное - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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За лето в Курской области мы в лучшем случае сможем только разгрести завалы. Со всей России могут откликнутся тысячи людей, которые помогут разобрать обломки и зачистить территорию вокруг населенных пунктов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
По мнению волонтера, перед тем, как начать полноценные восстановительные работы в Курской области, нужно сначала разобрать завалы и вывезти трупы. Нужна большая миссия по эксгумации, потому что умерших людей хоронили прямо во дворах и огородах, констатировал собеседник издания.
Это тоже огромная работа, потому что человека надо опознать и оформить документы, подчеркнул Алехин.
"Повторюсь, сейчас под любым кирпичом может валяться граната. Если на дороге ты еще можешь увидеть неразорвавшийся шарик от кассеты, а под завалами инженеры их не найдут", – отметил эксперт.
За лето в Курской области мы в лучшем случае сможем только разгрести завалы, если быстро выделят деньги и будет хорошо налажена работа, добавил Алехин.
"Кстати, если раньше у нас были стройотряды, то я бы для этих задач призвал безбашенных военных волонтеров, которые не боятся отвозить бойцам грузы на передовую, а также людей, которые хотели бы обучиться саперному делу", – констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово на сайте Украина.ру.
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.
село Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области
30 апреля, 19:43
Хинштейн рассказал о военных преступлениях ВСУ в Курской областиВоенные преступления вторгшихся с Украины вооружённых формирований не отличались от тех, которые творили фашисты на Курской земле в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн.
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Заголовок открываемого материала
07:00Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день
05:30"Нужно вывезти трупы и разобрать завалы": волонтер о преступлениях ВСУ и восстановлении Курской области
05:00"Не пускают": Алехин объяснил, почему мирным жителям пока запрещено возвращаться в Курскую область
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