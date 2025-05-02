https://ukraina.ru/20250502/nuzhno-vyvezti-trupy-i-razobrat-zavaly-volonter-o-prestupleniyakh-vsu-i-vosstanovlenii-kurskoy-1062896273.html

"Нужно вывезти трупы и разобрать завалы": волонтер о преступлениях ВСУ и восстановлении Курской области

"Нужно вывезти трупы и разобрать завалы": волонтер о преступлениях ВСУ и восстановлении Курской области - 02.05.2025 Украина.ру

"Нужно вывезти трупы и разобрать завалы": волонтер о преступлениях ВСУ и восстановлении Курской области

За лето в Курской области мы в лучшем случае сможем только разгрести завалы. Со всей России могут откликнутся тысячи людей, которые помогут разобрать обломки и зачистить территорию вокруг населенных пунктов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)

2025-05-02T05:30

2025-05-02T05:30

2025-05-02T05:30

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По мнению волонтера, перед тем, как начать полноценные восстановительные работы в Курской области, нужно сначала разобрать завалы и вывезти трупы. Нужна большая миссия по эксгумации, потому что умерших людей хоронили прямо во дворах и огородах, констатировал собеседник издания. Это тоже огромная работа, потому что человека надо опознать и оформить документы, подчеркнул Алехин."Повторюсь, сейчас под любым кирпичом может валяться граната. Если на дороге ты еще можешь увидеть неразорвавшийся шарик от кассеты, а под завалами инженеры их не найдут", – отметил эксперт.За лето в Курской области мы в лучшем случае сможем только разгрести завалы, если быстро выделят деньги и будет хорошо налажена работа, добавил Алехин."Кстати, если раньше у нас были стройотряды, то я бы для этих задач призвал безбашенных военных волонтеров, которые не боятся отвозить бойцам грузы на передовую, а также людей, которые хотели бы обучиться саперному делу", – констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово на сайте Украина.ру.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250430/khinshteyn-rasskazal-o-voennykh-prestupleniyakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-1062881939.html

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