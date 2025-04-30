Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
После провала курской авантюры противник утратил свой наступательный потенциал. К тому же, киевский режим убедился, что попытка активизировать боевые действия на ранее не задействованном участке фронта не принесет ему никаких результатов. Поэтому ВСУ постараются удержать Красноармейск, Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе.
При этом понятно, что они время от времени будут переходить в контратаки. Украина уже пытается сбросить нас с трассы "Межевая-Красноармейск" в районе Удачного и Котлино, чтобы обезопасить свои шахты, которые, помимо экономического, имеют важное военное значение (с нее работают операторы дронов и артиллерийская разведка).
ВС России будут наступать более широким фронтом.
Во-первых, мы попробуем подойти к Сумам, чтобы вынудить Украину перебрасывать силы на этот участок.
Во-вторых, многообещающим направлением выглядит междуречье Северского Донца и Оскола. Мы недавно форсировали Оскол силами 6-й армии и это давление будет нарастать.
В-третьих, все лето бои будут идти за Красноармейскую агломерацию. Но поскольку противник перебросил туда слишком много сил, то мы в первую очередь будем концентрироваться на Константиновке. В частности, мы уже дочищаем Дзержинск и освободили Тарасовку.
Наверное, сперва мы срежем выступ в районе Калиново, который угрожает Ясиноватой. Из-за этого там не могут начаться работы по восстановлению железнодорожного узла, из-за этого ВСУ бьют по нашей важной рокадной дороге "Донецк-Горловка". Когда мы создадим этот пояс безопасности, нам будет проще пользоваться этой трассой.
Вчера, 18:27Военный эксперт Николай Сорокин: Россия прорвала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступлениеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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