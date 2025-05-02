"Не пускают": Алехин объяснил, почему мирным жителям пока запрещено возвращаться в Курскую область - 02.05.2025 Украина.ру
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"Не пускают": Алехин объяснил, почему мирным жителям пока запрещено возвращаться в Курскую область
"Не пускают": Алехин объяснил, почему мирным жителям пока запрещено возвращаться в Курскую область - 02.05.2025 Украина.ру
"Не пускают": Алехин объяснил, почему мирным жителям пока запрещено возвращаться в Курскую область
Перед тем, как начать в Курской области восстановительные работы, нужно сначала разобрать завалы и вывезти трупы. Там должна быть большая миссия по эксгумации, потому что умерших людей хоронили прямо во дворах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
2025-05-02T05:00
2025-05-02T05:00
новости
курская область
курск
восстановление
разрушения
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Что касается гуманитарной ситуации в Курской области, то жителям Суджанского района пока нельзя возвращаться домой, сейчас туда не пускают. Мирным жителям по-прежнему запрещено туда ехать, добавил он.Хотя некоторые все же прорываются, но, к сожалению, часто это заканчивается для них очень печально. Потому что туда и вражеские fpv-дроны долетают, и "Баба-Яга" иногда ночью что-то "подминирует", указал волонтер."И потом, у нас еще не все разминировано. "Колокольчики", "Джоники", "Лепестки" – все эти страшные находки, к сожалению, убивают людей. Я уже молчу про неразорвавшиеся взрывные устройства. Это очень опасно. Нужны месяцы, чтобы все это очистить", – подчеркнул Алехин.По его словам, перед тем, как начать восстановительные работы на освобожденных территориях, нужно сначала разобрать завалы и вывезти трупы. Там должна быть большая миссия по эксгумации, потому что умерших людей хоронили прямо во дворах и огородах, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово на сайте Украина.ру.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250430/khinshteyn-rasskazal-o-voennykh-prestupleniyakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-1062881939.html
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новости, курская область, курск, восстановление, разрушения, труп, кто, дзен новости сво, новости россии, спецоперация, мины, "баба-яга", дроны, суджа
Новости, Курская область, Курск, восстановление, разрушения, труп, КТО, дзен новости СВО, новости России, Спецоперация, мины, "Баба-Яга", дроны, Суджа

"Не пускают": Алехин объяснил, почему мирным жителям пока запрещено возвращаться в Курскую область

05:00 02.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРоссийские военные в освобожденной Судже
Российские военные в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Перед тем, как начать в Курской области восстановительные работы, нужно сначала разобрать завалы и вывезти трупы. Там должна быть большая миссия по эксгумации, потому что умерших людей хоронили прямо во дворах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
Что касается гуманитарной ситуации в Курской области, то жителям Суджанского района пока нельзя возвращаться домой, сейчас туда не пускают. Мирным жителям по-прежнему запрещено туда ехать, добавил он.
Хотя некоторые все же прорываются, но, к сожалению, часто это заканчивается для них очень печально. Потому что туда и вражеские fpv-дроны долетают, и "Баба-Яга" иногда ночью что-то "подминирует", указал волонтер.
"И потом, у нас еще не все разминировано. "Колокольчики", "Джоники", "Лепестки" все эти страшные находки, к сожалению, убивают людей. Я уже молчу про неразорвавшиеся взрывные устройства. Это очень опасно. Нужны месяцы, чтобы все это очистить", – подчеркнул Алехин.
По его словам, перед тем, как начать восстановительные работы на освобожденных территориях, нужно сначала разобрать завалы и вывезти трупы. Там должна быть большая миссия по эксгумации, потому что умерших людей хоронили прямо во дворах и огородах, констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово на сайте Украина.ру.
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.
село Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области
30 апреля, 19:43
Хинштейн рассказал о военных преступлениях ВСУ в Курской областиВоенные преступления вторгшихся с Украины вооружённых формирований не отличались от тех, которые творили фашисты на Курской земле в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн.
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Заголовок открываемого материала
07:00Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день
05:30"Нужно вывезти трупы и разобрать завалы": волонтер о преступлениях ВСУ и восстановлении Курской области
05:00"Не пускают": Алехин объяснил, почему мирным жителям пока запрещено возвращаться в Курскую область
04:30Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты
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