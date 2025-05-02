"Не пускают": Алехин объяснил, почему мирным жителям пока запрещено возвращаться в Курскую область
Перед тем, как начать в Курской области восстановительные работы, нужно сначала разобрать завалы и вывезти трупы. Там должна быть большая миссия по эксгумации, потому что умерших людей хоронили прямо во дворах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
Что касается гуманитарной ситуации в Курской области, то жителям Суджанского района пока нельзя возвращаться домой, сейчас туда не пускают. Мирным жителям по-прежнему запрещено туда ехать, добавил он.
Хотя некоторые все же прорываются, но, к сожалению, часто это заканчивается для них очень печально. Потому что туда и вражеские fpv-дроны долетают, и "Баба-Яга" иногда ночью что-то "подминирует", указал волонтер.
"И потом, у нас еще не все разминировано. "Колокольчики", "Джоники", "Лепестки" – все эти страшные находки, к сожалению, убивают людей. Я уже молчу про неразорвавшиеся взрывные устройства. Это очень опасно. Нужны месяцы, чтобы все это очистить", – подчеркнул Алехин.
По его словам, перед тем, как начать восстановительные работы на освобожденных территориях, нужно сначала разобрать завалы и вывезти трупы. Там должна быть большая миссия по эксгумации, потому что умерших людей хоронили прямо во дворах и огородах, констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово на сайте Украина.ру.
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.
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