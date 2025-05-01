"Северокорейцы крутые": Алехин рассказал про боевое слаживание российских бойцов и военных из КНДР - 01.05.2025 Украина.ру
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"Северокорейцы крутые": Алехин рассказал про боевое слаживание российских бойцов и военных из КНДР
"Северокорейцы крутые": Алехин рассказал про боевое слаживание российских бойцов и военных из КНДР - 01.05.2025 Украина.ру
"Северокорейцы крутые": Алехин рассказал про боевое слаживание российских бойцов и военных из КНДР
Северокорейские военные бесстрашные и "прут напролом", но с боевой слаженностью пока есть проблемы. Им надо поручать локальные и закрытые со всех сторон задачи, где не будет российских бойцов, там они идеально работают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
2025-05-01T04:00
2025-05-01T04:00
новости
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курск
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Северокорейские военные очень крутые, хотя они привыкли воевать по старым методикам. При этом в Курскую область бойцов забросили с колес, сообщил эксперт, отметив, что есть проблемы с языковым барьером и боевой слаженностью."Зато они индивидуально очень сильные. Каждый их боец – это хороший спортсмен. Сильный, выносливый, который под нагрузкой может легко проскочить 5-6 километров", — подчеркнул Алехин.И когда северокорейцам дали задание освободить конкретный населенный пункт, с которым до этого "долго возились", вопрос решился буквально за несколько часов (это было с Плехово), отметил волонтер.По словам Алехина, северокорейцы "бесстрашные и прут напролом", но с боевой слаженностью пока есть проблемы. Им надо поручать локальные и закрытые со всех сторон задачи, где не будет российских бойцов, там они работают идеально, отметил он."Просто если нам трудно различить российского солдата от украинского, то для них все люди европейской внешности одинаковы, и каждый для них – это мишень. Их надо использовать локально без связки с другими подразделениями", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово на сайте Украина.ру.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250430/proyavili-sebya-khorosho-ekspert-o-tom-pochemu-ne-afishirovalos-uchastie-voennykh-iz-kndr-v-boevykh-1062853765.html
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новости, кндр, курск, курская область, украина.ру, северная корея, сво, кто, спецоперация, дзен новости сво, освобождение
Новости, КНДР, Курск, Курская область, Украина.ру, Северная Корея, СВО, КТО, Спецоперация, дзен новости СВО, освобождение

"Северокорейцы крутые": Алехин рассказал про боевое слаживание российских бойцов и военных из КНДР

04:00 01.05.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Северокорейские военные бесстрашные и "прут напролом", но с боевой слаженностью пока есть проблемы. Им надо поручать локальные и закрытые со всех сторон задачи, где не будет российских бойцов, там они идеально работают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
Северокорейские военные очень крутые, хотя они привыкли воевать по старым методикам. При этом в Курскую область бойцов забросили с колес, сообщил эксперт, отметив, что есть проблемы с языковым барьером и боевой слаженностью.
"Зато они индивидуально очень сильные. Каждый их боец – это хороший спортсмен. Сильный, выносливый, который под нагрузкой может легко проскочить 5-6 километров", — подчеркнул Алехин.
И когда северокорейцам дали задание освободить конкретный населенный пункт, с которым до этого "долго возились", вопрос решился буквально за несколько часов (это было с Плехово), отметил волонтер.
По словам Алехина, северокорейцы "бесстрашные и прут напролом", но с боевой слаженностью пока есть проблемы. Им надо поручать локальные и закрытые со всех сторон задачи, где не будет российских бойцов, там они работают идеально, отметил он.
"Просто если нам трудно различить российского солдата от украинского, то для них все люди европейской внешности одинаковы, и каждый для них – это мишень. Их надо использовать локально без связки с другими подразделениями", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово на сайте Украина.ру.
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Вчера, 03:30
"Проявили себя хорошо": эксперт о том, почему не афишировалось участие военных из КНДР в боевых действияхВласти Южной Кореи сообщали, что в Курской области было примерно 10 тысяч военнослужащих из КНДР. При этом Украина называла еще большее число. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким
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