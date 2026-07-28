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Писатель Колесников: писал книгу для детей, но понял, что мое место в Новороссии в зоне СВО
Писатель Колесников: писал книгу для детей, но понял, что мое место в Новороссии в зоне СВО - 28.07.2026 Украина.ру
Писатель Колесников: писал книгу для детей, но понял, что мое место в Новороссии в зоне СВО
Морпех, писатель, участник СВО Александр Колесников (позывной "Писатель") рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, как воевал за Украина.ру, 28.07.2026
2026-07-28T16:22
2026-07-28T16:22
2026-07-28T16:22
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Морпех, писатель, участник СВО Александр Колесников (позывной "Писатель") рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, как воевал за Новороссию и что скоро мы увидим инсценировку по его книге "Дом в Мариуполе", которую покажут в трех городах: Москве, Петербурге и Мариуполе, а также о том, что надо делать в ответ на появление "Хорнетов", которые кошмарят российские территории.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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