https://ukraina.ru/20260728/nina-ostanina-o-tom-pochemu-molodezh-v-rf-ne-rozhaet-i-kak-spasti-semi-1081937202.html
Нина Останина о том, почему молодежь в РФ не рожает и как спасти семьи
Нина Останина о том, почему молодежь в РФ не рожает и как спасти семьи - 28.07.2026 Украина.ру
Нина Останина о том, почему молодежь в РФ не рожает и как спасти семьи
Председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, преподаватель НИУ ВШЭ Олег Бутенко и... Украина.ру, 28.07.2026
2026-07-28T17:57
2026-07-28T17:57
2026-07-28T17:57
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Председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, преподаватель НИУ ВШЭ Олег Бутенко и корреспондент Украина.ру Дарина Боровик в студии "Украина.ру" провели беседу о главных ошибках государства и общества в семейной политике России.В этом выпуске: — Почему в России стремительно снижается рождаемость;— Почему Останина считает ипотеку для молодых семей — невыгодной;— Почему распадаются браки и как государство должно снизить число разводов;— Какие меры финансовой поддержки реально работают, а какие бесполезны.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина.ру, рождаемость, демография, ипотека, развод, браки, социальная политика, социальное государство, социальные выплаты, видео
Видео, Россия, Украина.ру, рождаемость, демография, ипотека, развод, браки, социальная политика, социальное государство, социальные выплаты