Нина Останина о том, почему молодежь в РФ не рожает и как спасти семьи - 28.07.2026 Украина.ру
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Нина Останина о том, почему молодежь в РФ не рожает и как спасти семьи
Нина Останина о том, почему молодежь в РФ не рожает и как спасти семьи - 28.07.2026 Украина.ру
Нина Останина о том, почему молодежь в РФ не рожает и как спасти семьи
Председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, преподаватель НИУ ВШЭ Олег Бутенко и... Украина.ру, 28.07.2026
2026-07-28T17:57
2026-07-28T17:57
видео
россия
украина.ру
рождаемость
демография
ипотека
развод
браки
социальная политика
социальное государство
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Председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, преподаватель НИУ ВШЭ Олег Бутенко и корреспондент Украина.ру Дарина Боровик в студии "Украина.ру" провели беседу о главных ошибках государства и общества в семейной политике России.В этом выпуске: — Почему в России стремительно снижается рождаемость;— Почему Останина считает ипотеку для молодых семей — невыгодной;— Почему распадаются браки и как государство должно снизить число разводов;— Какие меры финансовой поддержки реально работают, а какие бесполезны.
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видео, россия, украина.ру, рождаемость, демография, ипотека, развод, браки, социальная политика, социальное государство, социальные выплаты, видео
Видео, Россия, Украина.ру, рождаемость, демография, ипотека, развод, браки, социальная политика, социальное государство, социальные выплаты

Нина Останина о том, почему молодежь в РФ не рожает и как спасти семьи

17:57 28.07.2026
 
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Председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, преподаватель НИУ ВШЭ Олег Бутенко и корреспондент Украина.ру Дарина Боровик в студии "Украина.ру" провели беседу о главных ошибках государства и общества в семейной политике России.

В этом выпуске:

— Почему в России стремительно снижается рождаемость;
— Почему Останина считает ипотеку для молодых семей — невыгодной;
— Почему распадаются браки и как государство должно снизить число разводов;
— Какие меры финансовой поддержки реально работают, а какие бесполезны.
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