https://ukraina.ru/20260728/nina-ostanina-o-tom-pochemu-molodezh-v-rf-ne-rozhaet-i-kak-spasti-semi-1081937202.html

Нина Останина о том, почему молодежь в РФ не рожает и как спасти семьи

Нина Останина о том, почему молодежь в РФ не рожает и как спасти семьи - 28.07.2026 Украина.ру

Нина Останина о том, почему молодежь в РФ не рожает и как спасти семьи

Председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, преподаватель НИУ ВШЭ Олег Бутенко и... Украина.ру, 28.07.2026

2026-07-28T17:57

2026-07-28T17:57

2026-07-28T17:57

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Председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, преподаватель НИУ ВШЭ Олег Бутенко и корреспондент Украина.ру Дарина Боровик в студии "Украина.ру" провели беседу о главных ошибках государства и общества в семейной политике России.В этом выпуске: — Почему в России стремительно снижается рождаемость;— Почему Останина считает ипотеку для молодых семей — невыгодной;— Почему распадаются браки и как государство должно снизить число разводов;— Какие меры финансовой поддержки реально работают, а какие бесполезны.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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