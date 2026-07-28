https://ukraina.ru/20260728/irak-obvinil-ukrainu-nabu-vykhodit-na-arakhamiyu-tramp-kolebletsya-1081933171.html

Ирак обвинил Украину, НАБУ выходит на Арахамию, Трамп колеблется

Ирак обвинил Украину, НАБУ выходит на Арахамию, Трамп колеблется - 28.07.2026 Украина.ру

Ирак обвинил Украину, НАБУ выходит на Арахамию, Трамп колеблется

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: американские СМИ сообщают о возможном изменении взглядов Трампа на конфликт на Украине. Тем временем власти Ирака... Украина.ру, 28.07.2026

2026-07-28T16:17

2026-07-28T16:17

2026-07-28T16:17

видео

украина

ирак

одесса

дональд трамп

давид арахамия

набу

слуга народа

сбу

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1c/1081932809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c175986d70040e8f07a2b6134c1a8c0.png

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: американские СМИ сообщают о возможном изменении взглядов Трампа на конфликт на Украине. Тем временем власти Ирака выступили с громкими заявлениями, заявив о задержании группы, которая, по их версии, действовала в интересах Украины.На Украине продолжают набирать обороты внутренние политические события. СМИ сообщают, что НАБУ может готовить новое громкое дело, на этот раз в отношении главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.Кроме того, в Одессе произошел взрыв автомобиля, который СБУ квалифицировала как теракт. По предварительной информации, целью покушения мог быть военнослужащий.

украина

ирак

одесса

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, ирак, одесса, дональд трамп, давид арахамия, набу, слуга народа, сбу, сша, видео