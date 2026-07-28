https://ukraina.ru/20260728/irak-obvinil-ukrainu-nabu-vykhodit-na-arakhamiyu-tramp-kolebletsya-1081933171.html
Ирак обвинил Украину, НАБУ выходит на Арахамию, Трамп колеблется
Ирак обвинил Украину, НАБУ выходит на Арахамию, Трамп колеблется - 28.07.2026 Украина.ру
Ирак обвинил Украину, НАБУ выходит на Арахамию, Трамп колеблется
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: американские СМИ сообщают о возможном изменении взглядов Трампа на конфликт на Украине. Тем временем власти Ирака... Украина.ру, 28.07.2026
2026-07-28T16:17
2026-07-28T16:17
2026-07-28T16:17
видео
украина
ирак
одесса
дональд трамп
давид арахамия
набу
слуга народа
сбу
сша
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: американские СМИ сообщают о возможном изменении взглядов Трампа на конфликт на Украине. Тем временем власти Ирака выступили с громкими заявлениями, заявив о задержании группы, которая, по их версии, действовала в интересах Украины.На Украине продолжают набирать обороты внутренние политические события. СМИ сообщают, что НАБУ может готовить новое громкое дело, на этот раз в отношении главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.Кроме того, в Одессе произошел взрыв автомобиля, который СБУ квалифицировала как теракт. По предварительной информации, целью покушения мог быть военнослужащий.
украина
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Украина.ру
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видео, украина, ирак, одесса, дональд трамп, давид арахамия, набу, слуга народа, сбу, сша, видео
Видео, Украина, Ирак, Одесса, Дональд Трамп, Давид Арахамия, НАБУ, Слуга народа, СБУ, США
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: американские СМИ сообщают о возможном изменении взглядов Трампа на конфликт на Украине. Тем временем власти Ирака выступили с громкими заявлениями, заявив о задержании группы, которая, по их версии, действовала в интересах Украины.
На Украине продолжают набирать обороты внутренние политические события. СМИ сообщают, что НАБУ может готовить новое громкое дело, на этот раз в отношении главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
Кроме того, в Одессе произошел взрыв автомобиля, который СБУ квалифицировала как теракт. По предварительной информации, целью покушения мог быть военнослужащий.