ВСУ атаковали Белгородскую область, взрывы в Харькове, Днепропетровской области и Николаеве. Новости СВО - 28.07.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали Белгородскую область, взрывы в Харькове, Днепропетровской области и Николаеве. Новости СВО
ВСУ атаковали Белгородскую область, взрывы в Харькове, Днепропетровской области и Николаеве. Новости СВО - 28.07.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали Белгородскую область, взрывы в Харькове, Днепропетровской области и Николаеве. Новости СВО
Растёт число жертв среди мирного населения от атак ВСУ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 28 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-28T17:24
2026-07-28T17:24
спецоперация
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белгородская область
днепропетровская область
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🟥 В результате очередного удара ВСУ один мирный житель погиб, другой получил ранение. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области;🟥 Взрывы зафиксированы в Днепропетровской области, в Харькове и в Николаеве;Российские войска в течение дня наносили удары по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило Миноблороны РФ. В результате ударов были поражены: в порту Николаева – объекты перевалочного комплекса, а также резервуары с ГСМ; на переходе морем – сухогруз, доставлявший военные товары в порты Одессы и Черноморска.🟦 В Одессе СБУ задержала районного военкома за получение взятки, сообщают местные Телеграм-каналы;🟦 На Украине изобличен бывший комбат, который в течение двух лет начислили подчиненной выплаты за фиктивную службу в размере свыше 1,5 млн гривен ($33,5 тыс), сообщает Нацполиция. "Он уверял, что она выполняет его особые поручения, поэтому на ее отсутствие в воинской части, дислоцирующейся в Закарпатье, никто не обращал внимания", - пояснили украинские полицейские.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт в Горловке, дело против Арахамии, массовая атака БПЛА на Москву. Хроника событий на 14:00 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Белгородская область, Днепропетровская область, Николаев, СБУ, Нацполиция, коррупция, ТЦК, мобилизация на Украине, Харьков

ВСУ атаковали Белгородскую область, взрывы в Харькове, Днепропетровской области и Николаеве. Новости СВО

17:24 28.07.2026
 
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Растёт число жертв среди мирного населения от атак ВСУ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 28 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 В результате очередного удара ВСУ один мирный житель погиб, другой получил ранение. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области;
🟥 Взрывы зафиксированы в Днепропетровской области, в Харькове и в Николаеве;
Российские войска в течение дня наносили удары по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило Миноблороны РФ. В результате ударов были поражены: в порту Николаева – объекты перевалочного комплекса, а также резервуары с ГСМ; на переходе морем – сухогруз, доставлявший военные товары в порты Одессы и Черноморска.
🟦 В Одессе СБУ задержала районного военкома за получение взятки, сообщают местные Телеграм-каналы;
🟦 На Украине изобличен бывший комбат, который в течение двух лет начислили подчиненной выплаты за фиктивную службу в размере свыше 1,5 млн гривен ($33,5 тыс), сообщает Нацполиция.
"Он уверял, что она выполняет его особые поручения, поэтому на ее отсутствие в воинской части, дислоцирующейся в Закарпатье, никто не обращал внимания", - пояснили украинские полицейские.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт в Горловке, дело против Арахамии, массовая атака БПЛА на Москву. Хроника событий на 14:00 28 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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