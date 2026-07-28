Зеленского допустили к Трампу - 28.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260728/zelenskogo-dopustili-k-trampu-1081936674.html
Зеленского допустили к Трампу
Зеленского допустили к Трампу - 28.07.2026 Украина.ру
Зеленского допустили к Трампу
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме началась, проинформировала американская администрация. Об этом сообщает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-28T17:48
2026-07-28T17:48
новости
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
переговоры
новости переговоров
переговоры по украине 2026
белый дом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1c/1081935901_0:0:2235:1257_1920x0_80_0_0_e2fdbb8623977a6b1ee7ea3ff4b78cba.jpg
Переговоры проходят в закрытом для журналистов формате. Ждём потужных результатов — предполагается, что глава киевского режима вновь будет клянчить оружие и деньги.СМИ сообщают, что Трамп не встретил Зеленского, когда тот прибыл в США сегодня утром. Гостю пришлось жать руку пилоту и своему же послу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт в Горловке, дело против Арахамии, массовая атака БПЛА на Москву. Хроника событий на 14:00 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1c/1081935901_248:0:2235:1490_1920x0_80_0_0_b900f7fa5ad2013c1af1c9a2cf78f0ec.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2026, белый дом
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, Переговоры по Украине 2026, Белый дом

Зеленского допустили к Трампу

17:48 28.07.2026
 
© REUTERS / Elizabeth Frantz
- РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Читать в
ДзенTelegram
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме началась, проинформировала американская администрация. Об этом сообщает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
Переговоры проходят в закрытом для журналистов формате. Ждём потужных результатов — предполагается, что глава киевского режима вновь будет клянчить оружие и деньги.

СМИ сообщают, что Трамп не встретил Зеленского, когда тот прибыл в США сегодня утром. Гостю пришлось жать руку пилоту и своему же послу.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт в Горловке, дело против Арахамии, массовая атака БПЛА на Москву. Хроника событий на 14:00 28 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина.рупереговорыновости переговоровПереговоры по Украине 2026Белый дом
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:55Иллюзии и реальность. На заседании СБ ООН российские дипломаты рассказали, на что рассчитывает Зеленский
19:47Атаки на Белгород, торговый кризис в Запорожье. Новости СВО
19:41Дмитрий Голубовский: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины
19:28Учёные зафиксировали усиление внешнего информационного давления на россиян перед выборами
19:25Южный ГОК на Украине сворачивает работу из-за ударов
18:59Спасение по Иртышу. Россия предлагает соединять транспортные коридоры
18:5328 июля 2026 года, вечерний эфир
18:49В Одесском заливе горит судно после ударов, атаки на Белгород, взрывы в Николаеве: новости СВО
18:49Трамп после Зеленского принял Нетаньяху, полиция Одессы боится мин. Новости к этому часу
18:41Встреча Трампа и Зеленского продлилась всего час
18:33Экономическая трансформация XXI века. Перспективы платформенной экономики
18:14ВСУ атаковали Керчь, ВС РФ - Харьков
18:07"Белый Колодезь фактически в окружении": Алёхин рассказал о прорыве под Харьковом
18:00Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июля
17:57Нина Останина о том, почему молодежь в РФ не рожает и как спасти семьи
17:48Зеленского допустили к Трампу
17:39Геннадий Алёхин: ВС России выбивают всю логистику ВСУ от Харькова до Изюма
17:33Антиукраинские настроения стали частью польской внутренней политики
17:24ВСУ атаковали Белгородскую область, взрывы в Харькове, Днепропетровской области и Николаеве. Новости СВО
17:00Армия России наступает на Добропольском направлении
Лента новостейМолния