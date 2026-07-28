https://ukraina.ru/20260728/zelenskogo-dopustili-k-trampu-1081936674.html
Зеленского допустили к Трампу
Зеленского допустили к Трампу - 28.07.2026 Украина.ру
Зеленского допустили к Трампу
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме началась, проинформировала американская администрация. Об этом сообщает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-28T17:48
2026-07-28T17:48
2026-07-28T17:48
новости
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
переговоры
новости переговоров
переговоры по украине 2026
белый дом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1c/1081935901_0:0:2235:1257_1920x0_80_0_0_e2fdbb8623977a6b1ee7ea3ff4b78cba.jpg
Переговоры проходят в закрытом для журналистов формате. Ждём потужных результатов — предполагается, что глава киевского режима вновь будет клянчить оружие и деньги.СМИ сообщают, что Трамп не встретил Зеленского, когда тот прибыл в США сегодня утром. Гостю пришлось жать руку пилоту и своему же послу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт в Горловке, дело против Арахамии, массовая атака БПЛА на Москву. Хроника событий на 14:00 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1c/1081935901_248:0:2235:1490_1920x0_80_0_0_b900f7fa5ad2013c1af1c9a2cf78f0ec.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2026, белый дом
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, Переговоры по Украине 2026, Белый дом
Зеленского допустили к Трампу
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме началась, проинформировала американская администрация. Об этом сообщает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
Переговоры проходят в закрытом для журналистов формате. Ждём потужных результатов — предполагается, что глава киевского режима вновь будет клянчить оружие и деньги.
СМИ сообщают, что Трамп не встретил Зеленского, когда тот прибыл в США сегодня утром. Гостю пришлось жать руку пилоту и своему же послу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.