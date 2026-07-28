https://ukraina.ru/20260728/ukraina-dolzhna-ischeznut-1081916450.html

Украина должна исчезнуть

Украина должна исчезнуть - 28.07.2026 Украина.ру

Украина должна исчезнуть

В российском обществе нет единого мнения о том, что должно произойти с Украиной после российской победы.

2026-07-28T07:35

2026-07-28T07:35

2026-07-28T07:35

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Идея создания на её территории одного или нескольких протекторатов достаточно популярна. На первый взгляд действительно удобно: контролируем их мы, а отвечают за то, что у них происходит, в том числе за уровень жизни, они. В каком-то другом случае за претворение в жизнь этого сценария надо было бы бороться всеми силами. Но только не в ситуации с нынешней Украиной.Надо иметь в виду, что независимость свалилась на Украину нежданной-негаданной, ненужной. Никто, кроме пары сотен маргиналов, за неё не боролся и её не хотел. Самые матёрые националисты, вроде Драча и Павлычко, служили украинскими советскими писателями, и лёгкая национальная оппозиционность всего лишь помогала скрывать бездарность. Жизнь же в СССР (УССР) их вполне устраивала, ибо никакое другое государство, никакой другой режим не стал бы миллионными тиражами издавать их графоманию. Сегодня самые отпетые украинские "патриоты" не вспомнят ни одного произведения этих совсем недавно умерших "классиков".Этот способ заработка – работать ручным украинцем у "москалей" изобрёл ещё Тарас Шевченко. Знай рассказывай русским диссидентам, как ты страдаешь под гнётом их власти. Они устыдятся, пожалеют тебя, накормят, напоят, "труды" твои издадут, предварительно приведя их в читаемый вид, а если ты совсем уж умишком слаб, то за тебя и напишут. Ты же их сдашь КГБ, а от "преступного режима" получишь ордена, должности и прочие блага. За всё сие благолепие надо только периодически, раз в три-пять лет, туманно произносить что-то о тяжкой доле украинского народа, но так туманно, чтобы было непонятно какой век ты имеешь в виду: нынешний или какой-то из прошлых. Ну и ещё иногда стишки "батька Тараса" читать вслух. О собственных-то можно и неприятную правду услышать, а Шевченко, он почти как Ленин был – вне критики.Таковы были подавляющее большинство "националистов" в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. Для них потеря советской кормушки была личной катастрофой. Никакая независимая Украина не могла их и вполовину так сытно кормить и так мало от них требовать.Не случайно, как и в России, политику и бизнес независимой Украины густо обсели бывшие комсомольцы (Пинчук, Турчинов, Тимошенко и прочие). Только российские Ходорковские* стали просто бандитами, а их украинские коллеги, как хлопцы пана атамана Грициана Таврического – идейными бандитами, которые за свободу народа и украинскую независимость.Но раз уж независимость откуда-то рухнула, значит, чтобы народ не подумал, что без неё было лучше, он (народ) должен понять, что именно за эту независимость веками боролся. С кем боролся? Так с русскими, ясное дело, не с американцами же, где вы на Украине до начала 90-х живого американца видели? Ну а чтобы окончательно развеять сомнения русскоговорящего народа, не с самим ли собой он боролся за независимость, ему намекнули, что на Украине богатств не меньше, чем в России, а населения меньше в три раза. Так что, кроме тёплого моря и мягкого климата, при разделе на нос получается в три раза больше, чем в России – русские точно будут требовать свою долю, надо готовиться её защитить.Они потому и поверили так легко в русских солдат, вывозящих на родину унитазы, микроволновки и асфальт, что это полностью укладывалось в созданную для них пропагандой картину мира, разделённого на три части: богатый и мудрый Запад, богатая но безалаберная Украина, которую мудрый Запад скоро научит жить хорошо и бедная злая Россия, не желающая учиться у Запада и из зависти мечтающая помешать Украине стать европейской и зажиточной.Украина погрязла в этом мифе, потеряв своё прошлое, настоящее и будущее. Место истории и политики заняла легенда о национальном величии, которое необходимо спасать от русских покушений. Место экономики – надежда, на Запад, который "придёт, всё нам построит, всему научит, даст денег, на красивую жизнь и работать вообще не надо будет, только в венской опере кофе пить". Наука и образование погибли потому, что кому они нужны, если украинцы и так европейцы от рождения, им осталось только получить то, что им принадлежит по праву и чего они так долго были лишены. Оболваненные новые поколения усвоили, что главное достижение в жизни – жить в Европе, остальное неважно.Сейчас эти миллионы зомбированных бывших русских, провозгласивших себя украинцами, искренне верят, что вместе с Европой и США спасают цивилизацию от "варварской России". Они пытаются максимально продлить агонию никому не нужного украинского государства, сломавшего их жизни и отобравшего у них будущие поколения, либо погибшие в борьбе за то, что у них никто не собирался отнимать, либо уехавшие на Запад и пытающихся побыстрее стать "европейцами" (плохо получается потому, что представление о европейцах у них такое же убогое, как о себе самих, но они стараются).У Украины и временно уцелевших украинцев нет позитивного смысла существования. Последняя сверхзадача, которую они пытаются решить – утащить за собой в могилу Россию. Поначалу-то они были уверены, что совместными с Западом усилиями, они Россию похоронят, а сами радостно "вольются в семью свободных народов". Некоторые до сих пор ждут, когда же наконец Запад ударит всей своей мощью и моментально превратит их поражение в свою победу. Но даже утратившие веру в победу мечтают не дать "злым москалям" насладиться триумфом, подарить им последний ядовитый укус, чтобы раз уж Украине выжить не суждено, и Россия не праздновала бы победу.Если вы внимательно оцените деятельность Зеленского и его банды в последние месяцы, то вы убедитесь, что они всеми силами пытаются спровоцировать масштабный прямой военный конфликт Запада с Россией. Тут годится всё: удары по казахстанско-американской нефти (в терминалах и в море), попытка добиться от Ирана ракетного удара по Украине, чтобы оказаться союзником США, вместе с ними воюющим против Тегерана. Вдруг удастся убедить американцев, что надо с таким "ценным" союзником и против России совместно воевать. Даже открытое хвастовство западными поставками дальнобойных дронов и ракет, с помощью которых Киев пытается терроризировать глубокий российский тыл, а также публичные рассказы о строительстве на Западе украинских военных заводов, призваны заставить Москву ударить по территориям стран НАТО. Киев надеется, что НАТО ответит и начнётся большая война.То, что в ядерном пожаре первой сгорит опять же Украина, их не волнует. Они как бы уверовали в своё бессмертие. Украина, как идущий на нерест лосось – готова погибнуть, но выполнить свой долг. Только рыба гибнет ради появления на свет будущих поколений, а Украина готова погибнуть ради того, чтобы будущих поколений вообще не было. Если бы они были абсолютно честными, то написали бы на своих знамёнах: "Пусть погибнет весь мир, лишь бы погибла Россия".Иной цели существования, иной задачи у Украины нет. Гибель России – вот и весь сакральный смысл украинства. Именно поэтому абсолютно всё равно как Украина исчезнет: будет ли она поделена между несколькими государствами, войдёт ли в Россию, как возвращённые территории, будет ли на этой территории действовать особый правовой режим и как долго он будет действовать. Всё это второстепенно. Важно, но второстепенно. Важнее всего, чтобы Украины, как таковой, не было в природе и памяти об идеях украинства не осталось бы.Рано или поздно разгромленные государства, если от них осталось хоть что-нибудь, начинают мечтать о реванше и готовить его, протектораты получают полную независимость и желание поквитаться с бывшим протектором. Легенда об извечной борьбе за независимость за время слабости и покорности, обрастёт реальным историческим мясом. И, если не нашим детям, так нашим внукам вновь придётся встретиться на поле боя с уже настоящими (а не переделанными из вчерашних русских) украинцами, мечтающими ликвидировать Россию.В этом вопросе компромисса быть не может – только мы или они. Чтобы существовали мы, существовала Россия, Украина должна исчезнуть. У России были другие враги и будут другие враги, но ни один из наших врагов не будет одержим уничтожением России даже ценой собственной гибели. Для остальных есть цена вопроса и с ними можно хотя бы временно договориться. С Украиной договориться нельзя, это – биологическое оружие, созданное специально, чтобы убивать русских, не поддающихся переделке в украинцев.Украина должна исчезнуть.*внесен в РФ в список иноагентов

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, украина, россия, запад, тарас шевченко, ленин, виктор пинчук, нато, кгб, ростислав ищенко, весь ищенко