Армия России наступает на Добропольском направлении - 28.07.2026 Украина.ру
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Армия России наступает на Добропольском направлении
Армия России наступает на Добропольском направлении - 28.07.2026 Украина.ру
Армия России наступает на Добропольском направлении
ВС РФ наступают на Доброполье — последний украинский город-крепость (после агломерации Славянска и Краматорска) с довоенным населением около 28,1 тыс. человек. Об этом сообщает 28 июля телеграм-канал ANNA NEWS
2026-07-28T17:00
2026-07-28T17:00
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Армии России удалось закрепиться на восточных окраинах города, а по некоторым данным – занять более десятка улиц. Есть информация, что ВС РФ удалось дойти даже до улицы Харьковская — тоже на востоке.Наступают российские военные и южнее Доброполья — заняты важные населённые пункты Белицкое и Шевченко, а активные штурмовые действия идут в соседних Черниговке и Красноярском. Именно на них держалась оборона ВСУ. Шевченко и Черниговка могут стать точками опоры для штурма Светлого — самого большого населенного пункта во всей обороне ВСУ южнее Доброполья.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт в Горловке, дело против Арахамии, массовая атака БПЛА на Москву. Хроника событий на 14:00 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Россия, Доброполье, Славянск, Украина.ру, ВСУ, наступление ВС РФ

Армия России наступает на Добропольском направлении

17:00 28.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание снайперских пар группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое слаживание снайперских пар группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ наступают на Доброполье — последний украинский город-крепость (после агломерации Славянска и Краматорска) с довоенным населением около 28,1 тыс. человек. Об этом сообщает 28 июля телеграм-канал ANNA NEWS
Армии России удалось закрепиться на восточных окраинах города, а по некоторым данным – занять более десятка улиц. Есть информация, что ВС РФ удалось дойти даже до улицы Харьковская — тоже на востоке.

Наступают российские военные и южнее Доброполья — заняты важные населённые пункты Белицкое и Шевченко, а активные штурмовые действия идут в соседних Черниговке и Красноярском. Именно на них держалась оборона ВСУ.

Шевченко и Черниговка могут стать точками опоры для штурма Светлого — самого большого населенного пункта во всей обороне ВСУ южнее Доброполья.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт в Горловке, дело против Арахамии, массовая атака БПЛА на Москву. Хроника событий на 14:00 28 июля
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