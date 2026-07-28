https://ukraina.ru/20260728/armiya-rossii-nastupaet-na-dobropolskom-napravlenii-1081934464.html
Армия России наступает на Добропольском направлении
Армия России наступает на Добропольском направлении - 28.07.2026 Украина.ру
Армия России наступает на Добропольском направлении
ВС РФ наступают на Доброполье — последний украинский город-крепость (после агломерации Славянска и Краматорска) с довоенным населением около 28,1 тыс. человек. Об этом сообщает 28 июля телеграм-канал ANNA NEWS
2026-07-28T17:00
2026-07-28T17:00
2026-07-28T17:00
спецоперация
сво
новости сво
новости сво россия
дзен новости сво
новости сво сейчас
россия
доброполье
славянск
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081190652_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5390dafd3aa4b2f34a28021307ec1a3.jpg
Армии России удалось закрепиться на восточных окраинах города, а по некоторым данным – занять более десятка улиц. Есть информация, что ВС РФ удалось дойти даже до улицы Харьковская — тоже на востоке.Наступают российские военные и южнее Доброполья — заняты важные населённые пункты Белицкое и Шевченко, а активные штурмовые действия идут в соседних Черниговке и Красноярском. Именно на них держалась оборона ВСУ. Шевченко и Черниговка могут стать точками опоры для штурма Светлого — самого большого населенного пункта во всей обороне ВСУ южнее Доброполья.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт в Горловке, дело против Арахамии, массовая атака БПЛА на Москву. Хроника событий на 14:00 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
доброполье
славянск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081190652_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_9debaae4501e0d163f7c8960f55e4718.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво сейчас, россия, доброполье, славянск, украина.ру, всу, наступление вс рф
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Россия, Доброполье, Славянск, Украина.ру, ВСУ, наступление ВС РФ
Армия России наступает на Добропольском направлении
ВС РФ наступают на Доброполье — последний украинский город-крепость (после агломерации Славянска и Краматорска) с довоенным населением около 28,1 тыс. человек. Об этом сообщает 28 июля телеграм-канал ANNA NEWS
Армии России удалось закрепиться на восточных окраинах города, а по некоторым данным – занять более десятка улиц. Есть информация, что ВС РФ удалось дойти даже до улицы Харьковская — тоже на востоке.
Наступают российские военные и южнее Доброполья — заняты важные населённые пункты Белицкое и Шевченко, а активные штурмовые действия идут в соседних Черниговке и Красноярском. Именно на них держалась оборона ВСУ.
Шевченко и Черниговка могут стать точками опоры для штурма Светлого — самого большого населенного пункта во всей обороне ВСУ южнее Доброполья.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.