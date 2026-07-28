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Эксперт: "Руты" и "Фламинго" — это западные технологии, на которые переклеивают шильдики
Эксперт: "Руты" и "Фламинго" — это западные технологии, на которые переклеивают шильдики - 28.07.2026 Украина.ру
Эксперт: "Руты" и "Фламинго" — это западные технологии, на которые переклеивают шильдики
Ракеты "Рута" и "Фламинго" — это не украинские разработки, а западные технологии под видом украинских. Противодействовать политически невозможно, поэтому эффективна только активная оборона и удары по логистическим хабам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2026-07-28T16:59
2026-07-28T16:59
2026-07-28T17:01
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Комментируя схему маскировки западных ракет под украинские, Шкурлатов заявил, что на самом деле это закамуфлированные западные технологии. "Все эти "Руты" и "Фламинго" не являются украинскими разработками. Это закамуфлированные западные технологии, на которые просто переклеивают шильдики", — пояснил эксперт.По словам аналитика, политически противодействовать этому невозможно. "В правовом или политическом плане противодействовать этому решительно невозможно. Тут может быть эффективна только активная оборона: наращивание средств ПВО и совершенствование средств поражения", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что третий путь — удары по логистическим хабам и перевалочным пунктам на территории Украины.Шкурлатов резюмировал, что уничтожение производств в Европе было бы продуктивнее, но это пока за пределами СВО. "Самым продуктивным способом было бы уничтожение мест производства в Европе, но это лежит за пределами СВО", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.
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Эксперт: "Руты" и "Фламинго" — это западные технологии, на которые переклеивают шильдики
16:59 28.07.2026 (обновлено: 17:01 28.07.2026)
Ракеты "Рута" и "Фламинго" — это не украинские разработки, а западные технологии под видом украинских. Противодействовать политически невозможно, поэтому эффективна только активная оборона и удары по логистическим хабам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
Комментируя схему маскировки западных ракет под украинские, Шкурлатов заявил, что на самом деле это закамуфлированные западные технологии.
"Все эти "Руты" и "Фламинго" не являются украинскими разработками. Это закамуфлированные западные технологии, на которые просто переклеивают шильдики", — пояснил эксперт.
По словам аналитика, политически противодействовать этому невозможно. "В правовом или политическом плане противодействовать этому решительно невозможно. Тут может быть эффективна только активная оборона: наращивание средств ПВО и совершенствование средств поражения", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что третий путь — удары по логистическим хабам и перевалочным пунктам на территории Украины.
Шкурлатов резюмировал, что уничтожение производств в Европе было бы продуктивнее, но это пока за пределами СВО. "Самым продуктивным способом было бы уничтожение мест производства в Европе, но это лежит за пределами СВО", — констатировал собеседник издания.
О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.