https://ukraina.ru/20260728/tramp-posle-zelenskogo-prinyal-netanyakhu-politsiya-odessy-boitsya-min-novosti-k-etomu-chasu-1081937634.html

Трамп после Зеленского принял Нетаньяху, полиция Одессы боится мин. Новости к этому часу

Трамп после Зеленского принял Нетаньяху, полиция Одессы боится мин. Новости к этому часу - 28.07.2026 Украина.ру

Трамп после Зеленского принял Нетаньяху, полиция Одессы боится мин. Новости к этому часу

Два раунда переговоров провёл во вторник президент США Дональд Трамп в Белом доме. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 28 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-28T18:49

2026-07-28T18:49

2026-07-28T18:49

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🟦 Сразу же после краткой встречи с Владимиром Зеленским президент США начал встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Это первая встреча с начала войны на Ближнем Востоке, которую США и Израиль развязали в феврале, напав на Иран во время переговоров с исламской республикой;🟦 В понедельник, 27 июля, в Мичигане протестующие прервали выступление президента США Дональда Трампа выкрикивая "защитник педофилов". Трамп назвал "коммунистом" одного из активистов, которого охрана вывела за периметр мероприятия;🟦 Липецкие власти отменяют систему заправки "чет-нечет" с 31 июля на фоне улучшения ситуации с топливом, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов;🟦 Еврокомиссия хочет принять 22-й пакет санкций против России в октябре. Планируется включить в него 1,6 тыс. компаний, чтобы компенсировать свой крайне ослабленный 21-й пакет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в Брюсселе и упоминанием, что подтверждений получить не удалось;🟦 Порезавший в понедельник ножом трёх парижанок злодей доставлен в психиатрическую клинику управления полиции, сообщила прокуратура Парижа;🟦 Йемен уже начал операцию по прорыву блокады, но готов к эскалации конфликта до самого высокого уровня, пишет Fars News;🟦 Минобороны Тайваня объявило о подготовке развертывания кораблей военно-морского флота и береговой охраны для защиты "критически важных поставок" при имитации китайской военной блокады острова;🟦 В Одесской области девятилетнего ребенка на матрасе унесло в заминированный район моря. Бросившиеся на помощь люди сами оказались в опасности — их также унесло в открытое море. После этого очевидцы обратились в полицию, где им сказали, что правоохранители не могут выйти в море для спасения из-за высокой минной опасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, брюссель, йемен, биньямин нетаньяху, александр артамонов, еврокомиссия, bloomberg, сша, одесса, дональд трамп, владимир зеленский, кнр (китай), тайвань, бензин, иран, ближний восток