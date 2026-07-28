Трамп после Зеленского принял Нетаньяху, полиция Одессы боится мин. Новости к этому часу - 28.07.2026 Украина.ру
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Трамп после Зеленского принял Нетаньяху, полиция Одессы боится мин. Новости к этому часу
Трамп после Зеленского принял Нетаньяху, полиция Одессы боится мин. Новости к этому часу - 28.07.2026 Украина.ру
Трамп после Зеленского принял Нетаньяху, полиция Одессы боится мин. Новости к этому часу
Два раунда переговоров провёл во вторник президент США Дональд Трамп в Белом доме. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 28 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-28T18:49
2026-07-28T18:49
новости
россия
брюссель
йемен
биньямин нетаньяху
александр артамонов
еврокомиссия
bloomberg
сша
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🟦 Сразу же после краткой встречи с Владимиром Зеленским президент США начал встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Это первая встреча с начала войны на Ближнем Востоке, которую США и Израиль развязали в феврале, напав на Иран во время переговоров с исламской республикой;🟦 В понедельник, 27 июля, в Мичигане протестующие прервали выступление президента США Дональда Трампа выкрикивая "защитник педофилов". Трамп назвал "коммунистом" одного из активистов, которого охрана вывела за периметр мероприятия;🟦 Липецкие власти отменяют систему заправки "чет-нечет" с 31 июля на фоне улучшения ситуации с топливом, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов;🟦 Еврокомиссия хочет принять 22-й пакет санкций против России в октябре. Планируется включить в него 1,6 тыс. компаний, чтобы компенсировать свой крайне ослабленный 21-й пакет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в Брюсселе и упоминанием, что подтверждений получить не удалось;🟦 Порезавший в понедельник ножом трёх парижанок злодей доставлен в психиатрическую клинику управления полиции, сообщила прокуратура Парижа;🟦 Йемен уже начал операцию по прорыву блокады, но готов к эскалации конфликта до самого высокого уровня, пишет Fars News;🟦 Минобороны Тайваня объявило о подготовке развертывания кораблей военно-морского флота и береговой охраны для защиты "критически важных поставок" при имитации китайской военной блокады острова;🟦 В Одесской области девятилетнего ребенка на матрасе унесло в заминированный район моря. Бросившиеся на помощь люди сами оказались в опасности — их также унесло в открытое море. После этого очевидцы обратились в полицию, где им сказали, что правоохранители не могут выйти в море для спасения из-за высокой минной опасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, брюссель, йемен, биньямин нетаньяху, александр артамонов, еврокомиссия, bloomberg, сша, одесса, дональд трамп, владимир зеленский, кнр (китай), тайвань, бензин, иран, ближний восток
Новости, Россия, Брюссель, Йемен, Биньямин Нетаньяху, Александр Артамонов, Еврокомиссия, bloomberg, США, Одесса, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, КНР (Китай), Тайвань, Бензин, Иран, Ближний Восток

Трамп после Зеленского принял Нетаньяху, полиция Одессы боится мин. Новости к этому часу

18:49 28.07.2026
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP / Matt Rourke
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Два раунда переговоров провёл во вторник президент США Дональд Трамп в Белом доме. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 28 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟦 Сразу же после краткой встречи с Владимиром Зеленским президент США начал встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Это первая встреча с начала войны на Ближнем Востоке, которую США и Израиль развязали в феврале, напав на Иран во время переговоров с исламской республикой;
🟦 В понедельник, 27 июля, в Мичигане протестующие прервали выступление президента США Дональда Трампа выкрикивая "защитник педофилов". Трамп назвал "коммунистом" одного из активистов, которого охрана вывела за периметр мероприятия;

🟦 Липецкие власти отменяют систему заправки "чет-нечет" с 31 июля на фоне улучшения ситуации с топливом, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов;

🟦 Еврокомиссия хочет принять 22-й пакет санкций против России в октябре. Планируется включить в него 1,6 тыс. компаний, чтобы компенсировать свой крайне ослабленный 21-й пакет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в Брюсселе и упоминанием, что подтверждений получить не удалось;
🟦 Порезавший в понедельник ножом трёх парижанок злодей доставлен в психиатрическую клинику управления полиции, сообщила прокуратура Парижа;
🟦 Йемен уже начал операцию по прорыву блокады, но готов к эскалации конфликта до самого высокого уровня, пишет Fars News;
🟦 Минобороны Тайваня объявило о подготовке развертывания кораблей военно-морского флота и береговой охраны для защиты "критически важных поставок" при имитации китайской военной блокады острова;
🟦 В Одесской области девятилетнего ребенка на матрасе унесло в заминированный район моря. Бросившиеся на помощь люди сами оказались в опасности — их также унесло в открытое море. После этого очевидцы обратились в полицию, где им сказали, что правоохранители не могут выйти в море для спасения из-за высокой минной опасности.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июля
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НовостиРоссияБрюссельЙеменБиньямин НетаньяхуАлександр АртамоновЕврокомиссияbloombergСШАОдессаДональд ТрампВладимир ЗеленскийКНР (Китай)ТайваньБензинИранБлижний Восток
 
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