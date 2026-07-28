https://ukraina.ru/20260728/ekspert-ukraina-khotela-obrushit-na-rossiyu-volny-raket-no-udary-po-kievu-slomali-plany-vsu-1081922401.html

Эксперт: Украина хотела обрушить на Россию волны ракет, но удары по Киеву сломали планы ВСУ

Эксперт: Украина хотела обрушить на Россию волны ракет, но удары по Киеву сломали планы ВСУ - 28.07.2026 Украина.ру

Эксперт: Украина хотела обрушить на Россию волны ракет, но удары по Киеву сломали планы ВСУ

Украинское командование рассчитывало к осени 2027 года получить технологическое превосходство над Россией. Однако удары по Киеву сломали эти планы, а разведка нашла уязвимые точки на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк Михаил Поликарпов

2026-07-28T12:18

2026-07-28T12:18

2026-07-28T12:18

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Отвечая на вопрос о расчётах украинского командования, Поликарпов заявил, что Киев делал ставку на помощь НАТО. "Расчёт украинского командования был сделан на то, что страны НАТО решили оказать очень серьёзную военную помощь Украине в плане дронов, ракет и ПВО. Задача — выйти на серьёзное технологическое преимущество над Россией в течение полутора лет", — пояснил эксперт.По оценке Поликарпова, киевский режим планировал обрушить на Россию волны ракет и дронов осенью следующего года. "В их концепции осенью следующего года они должны окончательно задолбать нас волнами ракет и дронов", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что мощные российские атаки по Киеву стали неожиданностью для ВСУ. "Столь мощные атаки по Киеву они не планировали, то есть не верили, что у нас есть ресурсы для таких ударов", — добавил Поликарпов.Эксперт предположил, что Россия достала из резерва часть ракет для серии атак. "Мы вытащили 50-60 единиц из НЗ, чтобы провести серию атак и выбить ключевую точку по сборке ракет "Фламинго" из иностранных комплектующих и дронов", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Михаил Поликарпов: Удары по Украине сломают ее планы обрушить на Россию волны ракет и дронов в 2027 году" на сайте Украина.ру.О том, чем когнитивные войны отличаются от информационных и для чего они ведутся — в материале "Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института" на сайте Украина.ру.

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