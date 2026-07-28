ВСУ атаковали Керчь, ВС РФ - Харьков - 28.07.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали Керчь, ВС РФ - Харьков
ВСУ атаковали Керчь, ВС РФ - Харьков - 28.07.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали Керчь, ВС РФ - Харьков
Врачи борются за жизнь ребёнка, пострадавшего от удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-28T18:14
2026-07-28T18:14
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ВСУ атаковали частный дом в Керчи, пострадала семья из 4 человек, включая ребенка, сообщил советник главы Крыма."Враг атаковал беспилотником частное домовладение в Керчи. Пострадала целая семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы", - рассказал советник Олег Крючков.Затем он сообщил, что ещё два человека получили ранения при ударе вражеских БПЛА на одной из керченских улиц.Девятилетний мальчик пострадал в результате удара украинского БПЛА — его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, они находятся в стационаре, ещё двоим госпитализация не потребовалась, сообщила спецкор ВГТРК Ольга Курлаева.Тем временем в Харькове зафиксирован пожар после прилёта БПЛА.Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВСУ атаковали Керчь, ВС РФ - Харьков

18:14 28.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Врачи борются за жизнь ребёнка, пострадавшего от удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
ВСУ атаковали частный дом в Керчи, пострадала семья из 4 человек, включая ребенка, сообщил советник главы Крыма.
"Враг атаковал беспилотником частное домовладение в Керчи. Пострадала целая семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы", - рассказал советник Олег Крючков.
Затем он сообщил, что ещё два человека получили ранения при ударе вражеских БПЛА на одной из керченских улиц.
Девятилетний мальчик пострадал в результате удара украинского БПЛА — его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, они находятся в стационаре, ещё двоим госпитализация не потребовалась, сообщила спецкор ВГТРК Ольга Курлаева.
Тем временем в Харькове зафиксирован пожар после прилёта БПЛА.
Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июля
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