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Южный ГОК на Украине сворачивает работу из-за ударов
Южный ГОК на Украине сворачивает работу из-за ударов - 28.07.2026 Украина.ру
Южный ГОК на Украине сворачивает работу из-за ударов
Один из крупнейших производителей железной руды на Украине Южный ГОК частично останавливает работу из-за атак. Об этом сообщает 27 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-28T19:25
2026-07-28T19:25
2026-07-28T19:25
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Южный горно-обогатительный комбинат частично остановил добычу и сократил производство из-за систематических атак на гражданские торговые суда в черноморских портах Украины. Подконтрольное украинскому олигарху Ринату Ахметову предприятие выпустило пресс-релиз, в котором заверило, что "возобновит добычу, когда позволит ситуация с безопасностью"."С начала полномасштабного вторжения комбинат постоянно работал в условиях ряда критических факторов: вражеские обстрелы, перебои с энергообеспечением, стремительный рост стоимости логистики, введение европейского механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) и усиление квот ЕС на продукцию украинского ГМК. В июле 2026 года к этим вызовам добавилось значительное ухудшение ситуации безопасности для морской логистики, которая проходит через украинские черноморские порты", - рассказали в компании.Компания сообщила, что в июле под российские ракетные удары попали минимум 12 транспортных судов, что привело к усложнению морской логистики, к "приостановке морского судоходства в черноморские порты Украины из-за опасений судовладельцев относительно безопасности своих экипажей". При этом как в портах, так и на складах Южного ГОК скопилось несколько судовых партий железной руды, предназначавшейся на экспорт. Комбинат останавливает работу из-за невозможности накапливать добытую руду.Тем временем Страх возмездия Ирана настиг ЗеленскогоТакже в новостях: В Одесском заливе горит судно после ударов, атаки на Белгород, взрывы в Николаеве: новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский оправдывает чистки, Румыния выдворяет посла, ВС РФ взяли Торское и Коммунаровку. Итоги 27 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, россия, ринат ахметов, ес, украина.ру, экспорт, черное море, порты
Новости, Украина, Россия, Ринат Ахметов, ЕС, Украина.ру, экспорт, Черное море, порты
Южный ГОК на Украине сворачивает работу из-за ударов
Один из крупнейших производителей железной руды на Украине Южный ГОК частично останавливает работу из-за атак. Об этом сообщает 27 июля телеграм-канал Украина.ру
Южный горно-обогатительный комбинат частично остановил добычу и сократил производство из-за систематических атак на гражданские торговые суда в черноморских портах Украины.
Подконтрольное украинскому олигарху Ринату Ахметову предприятие выпустило пресс-релиз, в котором заверило, что "возобновит добычу, когда позволит ситуация с безопасностью".
"С начала полномасштабного вторжения комбинат постоянно работал в условиях ряда критических факторов: вражеские обстрелы, перебои с энергообеспечением, стремительный рост стоимости логистики, введение европейского механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) и усиление квот ЕС на продукцию украинского ГМК. В июле 2026 года к этим вызовам добавилось значительное ухудшение ситуации безопасности для морской логистики, которая проходит через украинские черноморские порты", - рассказали в компании.
Компания сообщила, что в июле под российские ракетные удары попали минимум 12 транспортных судов, что привело к усложнению морской логистики, к "приостановке морского судоходства в черноморские порты Украины из-за опасений судовладельцев относительно безопасности своих экипажей".
При этом как в портах, так и на складах Южного ГОК скопилось несколько судовых партий железной руды, предназначавшейся на экспорт. Комбинат останавливает работу из-за невозможности накапливать добытую руду.
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