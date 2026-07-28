https://ukraina.ru/20260728/28-iyulya-2026-goda-vecherniy-efir-1081938412.html

28 июля 2026 года, вечерний эфир

28 июля 2026 года, вечерний эфир - 28.07.2026 Украина.ру

28 июля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 28.07.2026

2026-07-28T18:53

2026-07-28T18:53

2026-07-28T18:53

донецк

украина

александр перенджиев

василий стоякин

центральная рада

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки. Гость: Александр Перенджиев – доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, подполковник запаса.* Тема дня Новороссии. Театр кукол в Донецке: долгожданный ремонт. Гость: Ольга Арутинова— генеральный директор-художественный руководитель ГБУ "Донецкий республиканский академический театр кукол".* Большое интервью. Отношения между Центральной Радой и Временным правительством: как и почему российская власть признала нелегитимный и никого не представляющий орган? И что на самом деле сделало Временное правительство для становления независимой Украины? Ведущий: Василий Стоякин. Гость: Константин Залесский – историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны.

донецк

украина

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецк, украина, александр перенджиев, василий стоякин, центральная рада, новороссия сегодня, видео