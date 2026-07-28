28 июля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* Фронтовые сводки. Гость: Александр Перенджиев – доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, подполковник запаса.
* Тема дня Новороссии. Театр кукол в Донецке: долгожданный ремонт. Гость: Ольга Арутинова— генеральный директор-художественный руководитель ГБУ "Донецкий республиканский академический театр кукол".
* Большое интервью. Отношения между Центральной Радой и Временным правительством: как и почему российская власть признала нелегитимный и никого не представляющий орган? И что на самом деле сделало Временное правительство для становления независимой Украины? Ведущий: Василий Стоякин. Гость: Константин Залесский – историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны.
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