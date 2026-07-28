https://ukraina.ru/20260728/ekonomicheskaya-transformatsiya-xxi-veka-perspektivy-platformennoy-ekonomiki-1081893227.html

Экономическая трансформация XXI века. Перспективы платформенной экономики

Экономическая трансформация XXI века. Перспективы платформенной экономики - 28.07.2026 Украина.ру

Экономическая трансформация XXI века. Перспективы платформенной экономики

На прошедшей 24 июля конференции Центрального Банка его председатель Эльвира Набиуллина подчеркнула неостановимость процесса развития платформенной экономики. По её словам, этот процесс отражает новый уровень технологий, а сама платформенная экономика удобна всем: и производителям, и потребителям.

2026-07-28T18:33

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Для того, чтобы осознать важность и суть происходящей сейчас экономической трансформации, необходимо понимать, что из себя представляют платформы, как они влияют на производство и потребление, что экономика значит для государства, и как экономические модели менялись с течением времени.Никто не станет отрицать, что вопрос увеличения количества прибавочного продукта волновал человеческие общества во все времена. Сложная общественная организация может существовать только тогда, когда экономика производит излишки, чтобы обеспечивать её существование. И чем сложнее эта организация, тем больше ей нужно ресурсов для решения своих задач. Поэтому вопрос функционирования и развития государства – высшей формы организации общества – это вопрос сохранения и расширения масштабов производства.Каждая экономическая модель справлялась с этой задачей по-своему, а увеличение прибавочного продукта обеспечивалось за счёт появления новых факторов производства. С переходом к индустриальной, а затем и постиндустриальной экономике к земле и труду добавились капитал вместе с интеллектуальной собственностью. Последние стали опорой быстрого экономического роста последних двух столетий, но при этом породили множество новых проблем.Если в доиндустриальных экономических моделях вопрос продажи произведенного товара практически не играл роли (общество находилось в перманентном дефиците, поэтому хоть сколько-нибудь качественный товар находил своего покупателя), то с развитием возможностей производства и приходом товарного изобилия, узким горлышком экономического развития стал спрос. Производственные возможности человечества стали практически безграничными, при этом оказалось, что у рынков сбыта есть собственные лимиты, которых индустриальное производство быстро достигло, завалив потребителей товарами.Новые технологии и идеи доказали свою способность порождать спрос и открывать дополнительные рынки, но этот процесс остается слишком трудоемким и требует от производителей огромных временных и денежных затрат. Одна из главных причин – логистические издержки. И платформенная экономика представляет совершенно новый взгляд на решение этой проблемы.Ранее вопрос доставки товара от производителя к потребителю и его конечной продажи решался фирмами в индивидуальном порядке. Компаниям приходилось выстраивать собственную сеть дистрибьюции и опираться на множество подрядчиков и субподрядчиков, чтобы продать товар своему клиенту. Платформы предлагают другой подход к этому вопросу, где связь между продавцом и потребителем осуществляется напрямую через сайт в интернете, а все логистические процессы отдаются на откуп компании, которая владеет платформой.С одной стороны, эта модель более эффективна, поскольку позволяет производителю без лишних финансовых издержек, а также без необходимости открытия множества собственных подразделений или длительного поиска посредников, которые доведут товар до конечного потребителя, выйти на рынок с десятками миллионов потенциальных клиентов. Потребитель же за пару кликов может найти практически безграничное множество компаний, который продают нужные ему товары.С другой стороны, эффективность платформы обуславливается числом её пользователей. Иными словами, платформа становится более конкурентоспособной, когда ею пользуются множество продавцов и покупателей, потому что в этом случае первые получают прямой доступ к большему количество потенциальных клиентов, а вторым доступен более богатый выбор товаров и услуг.Налицо тенденция к формированию монополий в сфере логистики. Соглашаясь на условия платформы компания-производитель теряет самостоятельность, поскольку её связь с клиентами полностью зависит от одного посредника. Если же фирма отказывается идти на такие условия, то ей приходится строить свою собственную сеть дистрибьюции, которая, конечно, предоставляет ей независимость, но взамен накладывает огромное количество издержек, которые, в конечном счете, заставят её либо уступить платформе, либо покинуть рынок.В последние несколько десятилетий и в России, и в мире сформировалось огромное количество платформ. Началось все со сферы интернета. Браузеры стали платформой, которая связывает людей с большинством существующих сайтов в одном месте. Их удобство очевидно. Тем не менее, компании, которым принадлежат браузеры, получили возможность манипулировать выдачей сайтов и даже отключать возможность находить некоторые из них по поисковому запросу. Параллельно сформировался монополист в лице Google Chrome, который несмотря на все попытки конкуренции контролирует около 70% рынка.Аналогичная ситуация с социальными сетями, мессенджерами и видеохостингами. Условия рынка допускают существование в лучшем случае нескольких крупных платформ в каждой сфере, при этом новые игроки оказываются практически неспособными приобрести свою долю. Конкуренция осложнена тем, что платформа становится привлекательной только тогда, когда ей уже пользуется масса людей, при этом никто из потенциальных пользователей не хочет быть первым.В последние годы платформы вышли из цифровой среды и начали свое победное шествие на полях реальной экономики. Речь о маркетплейсах, сервисах такси и доставки. На смену множеству компаний, осуществляющих торговлю в этих сферах, пришли несколько игроков, которые получили полный контроль над рынком вместе с возможностью устанавливать свои правила. Этот аспект новой экономики вызывает недовольство и со стороны потребителей, и со стороны производителей. Тем не менее Эльвира Набиуллина права: процесс развития платформенной экономики неостановим, потому что она эффективна.И здесь на первый план выходит государство и его возможности по регулированию. Важнейшая его задача – разрешение противоречий между разными общественными и экономическими группами для достижения компромисса, при котором ни одна группа интересов не может паразитировать на другой. Каждая новая экономическая трансформация бросает государству серьезнейший вызов, поскольку общественные отношения претерпевают масштабные изменения. Платформенная экономика не становится исключением.Российское государство подходит к этому вопросу во всеоружии. Во-первых, Россия стала одной из первых стран в мире, где идея цифровых платформ начала реализовываться не только на уровне частных компаний, но и на уровне государства (например, Госуслуги). Во-вторых, Россия уже адаптирует свою правовую систему под потребности новой экономики. Причем, руководство нашей страны подходит к этому вопросу мудро, не действуя в духе запретительства или, наоборот, вседозволенности. Закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября, разработан в духе того самого компромисса, который ограничивает возможность платформ паразитировать на неподготовленности общественных отношений к их появлению, при этом позволяя им свободно действовать в сфере логистики и создания прямой связи между производителем и потребителем, где они доказали свою эффективность.Будущее нашей страны (как и любого другого государства) практически полностью зависит от возможностей национальной экономики. Платформы становятся козырем, который государства готовятся разыграть для обеспечения своего будущего экономического превосходства. К первому акту платформенной революции, который затрагивал цифровую среду, мы опоздали. Он разворачивался в конце девяностых и в нулевые, когда наши возможности были существенно ограничены, а страна только начинала свое восстановление. Создание собственных национальных аналогов в этой сфере до сих пор находится под большим вопросом, поскольку уже созданные платформы крайне устойчивы к конкуренции.При этом во втором акте, где дело стало касаться платформ, работающих в реальном секторе, мы стали одним из мировых лидеров. Эти платформы куда более важны для экономического развития, поскольку их возможности упрощают и ускоряют логистику и снижают сопутствующие издержки. Для нашей страны (в силу её размеров) это приобретает особое значение. А окончательное включение платформ в общественные отношения, которое произойдет вместе с адаптацией законодательства, вкупе с уже достигнутыми результатами в логистической сфере позволит им стать одним из столпов, который обеспечит будущее экономическое процветание России.

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Арсений Ищенко

новости, россия, google, эксклюзив, мир без границ