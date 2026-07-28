https://ukraina.ru/20260728/spasenie-po-irtyshu-rossiya-predlagaet-soedinyat-transportnye-koridory-1081930420.html

Спасение по Иртышу. Россия предлагает соединять транспортные коридоры

Спасение по Иртышу. Россия предлагает соединять транспортные коридоры - 28.07.2026 Украина.ру

Спасение по Иртышу. Россия предлагает соединять транспортные коридоры

Если ничего не изменится в планах руководства России, Казахстана и Китая, то на карте мира может появиться еще один транспортный коридор, который станет и альтернативой и связующим звеном между уже существующими артериями.

2026-07-28T18:59

2026-07-28T18:59

2026-07-28T18:59

россия

китай

иртыш (река)

владимир тарасенко

владимир путин

николай патрушев

шос

владимир скачко

весь скачко

мнения

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Это только еще раз подтверждает общеизвестное: борьба и противостояние уже сейчас идет, а в будущем только обострится за обладание или хотя бы за контроль над региональной, трансрегиональной и вообще мировой логистикой. И в победителях останется тот, кто будет если и не обладать транспортными коридорами, то хотя бы контролировать их или – это в идеале самый лучший исход! – взаимовыгодно сотрудничать в эксплуатации торговых путей.Китаю, Казахстану и России иртшыский транспортный коридор однозначно даст дополнительный выход и на транспортные коридоры, который сейчас прорезают и объединяют торговлей Евразию и с севера на юг, и с востока на запад, а также соединит с маршрутом по реке Обь с Северным морским путем (СМП), важность которого возрастает сегодня неимоверно. И будет возрастать в условиях уже идущей войны на Ближнем Востоке и возможного обострения на Каспии. Эти войны однозначно уже сейчас выводят из эксплуатации Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы и ставят под сомнение работу Суэцкого канала. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять: борьба за логистику в проливах отрезает огромный бассейн Индийского океана от торговли с Европой и Северной Африкой и короткий выход в Атлантику по Средиземному морю с его Гибралтаром.Остается долгий и небезопасный путь в обход Африки или СМП, который и ближе, и безопаснее. Хотя бы потому, что контролируется и охраняется одной страной – Россией.Так вот в ходе проведения российско-казахстанского делового совета в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске 24-25 июля 2026 года президент России Владимир Путин заявил о планах по совместному использованию для начала реки Иртыш. "Мы ведем подготовку мастер-плана по совместному использованию реки Иртыш, основанного на рациональном балансе между ростом грузопотоков, освоением водных ресурсов и сохранением речной экосистемы", — сказал он.А губернатор Омской области Виталий Хоценко попросил правительства России и Казахстана совместно с регионами, по территории которых протекает Иртыш, сформировать межгосударственную программу комплексного развития этой реки. "Иртыш — общая река России, Казахстана и Китая, способная стать важнейшим международным транспортным коридором. …В программу могут войти меры по восстановлению судоходства, обеспечению водности, проведению дноуглубительных работ, модернизации причалов и портов, развитию мультимодальных перевозок, пунктов пропуска и совместных научных исследований. Совместное решение по управлению водными ресурсами позволит определить перспективы создания мультимодального транспортного коридора Россия — Казахстан — Китай. Новый транспортный коридор должен быть обеспечен устойчивой грузовой базой, которую обеспечат регионы наших стран", — призвал г-н Хоценко.При этом омский губернатор рассказал и об уже предпринятых конкретных шагах. О том, что в рамках форума представители Минприроды России и министерства водного хозяйства и ирригации Казахстана обсуждали принятие договора о вододелении Иртыша. И о том, что в ответ на интерес представителей Китая к совместному использованию Иртыша он намерен посетить Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая и провести переговоры о формировании новых транспортных маршрутов, которые, по словам Хоценко, позволят снизить транспортные издержки и создать альтернативные пути доставки грузов.Бассейн Оби с ИртышемУже предложенная программа Хоценко, с которой ознакомился и Путин, включает комплекс мер, которые должны превратить Иртыш из "спящей" транспортной артерии в полноценный логистический коридор. Это меры по восстановлению судоходства, обеспечению водности, проведению дноуглубительных работ, модернизации причалов и портов, развитию мультимодальных перевозок, пунктов пропуска и совместных научных исследований.Чтобы понять важность этого вопроса, уже нужно знать, что, во-первых, Обь с Иртышем ­– 5410 км, это по длине первая в России, третья в Евразии и шестая в мире река, то есть есть где развернуться и поработать.Во-вторых, это пресноводная река, которая протекает по трем странам. Следовательно, практически автоматически возникают проблемы водотока и использования пресной воды, нехватка которой – одна из главных болевых точек этого региона. И чем ниже страна по течению реки, тем проблем у нее больше. И с количеством воды, и с экологическими заморочками, которые возникают в процессе промышленного освоения и реки, и регионов, по которым она течет.Например, уже сейчас известно, что Китай построил на своей территории канал "Черный Иртыш (так река называется у истоков. – Авт.) — Карамай" для доставки пресной воды в пустынные СУАР, а также направил часть речного стока Иртыша на пополнение озера Улюнгур. Все это сократило количество и уровень воды, поступающей в Казахстан, где на Иртыше существует каскад ГЭС, на работе которых уже отразилось увеличение забора воды в Китае. Те же проблемы появились в Омской области, которая первой принимает Иртыш на территории России. Сейчас в Омске планируют построить водохранилище для стабильного водоснабжения Омска, так как ситуация вокруг стока Иртыша остается неопределенной.И все это создает трансграничные напряги между партнерами – и регионами, и странами.Бассейн ИртышаОпределенную надежду на разумное разрешение проблем дают договоренности прошедшего форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. А также тот факт, что о промышленном использовании Иртыша и превращению его в транспортный коридор, выгодный трем странам – России, Казахстану и Китаю, - говорят давно.Например, как сообщало РБК, еще в сентябре 2024 года руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта России Андрей Тарасенко сообщил, что на панельной сессии форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Омске прошли переговоры по использованию Иртыша между Россией, Казахстаном и Китаем по заключению трехстороннего соглашения об использовании реки Иртыш. И тогда Тарасенко обозначил проблему: "Общий размер грузоперевозок по Обь-Иртышскому бассейну составляет 12 млн тонн. Протяженность Иртыша составляет 4 тыс. км, из них 2 тыс. км приходятся на территорию России. Проходной путь (минимальная глубина судового хода. – Авт.) на водных путях от границы Республики Казахстан до Омска 150 см, от Омска до реки Обь 220 см, по Северному морскому пути 300 см. Действуют порядка 370 единиц флота. Развита портовая инфраструктура. Есть нужда по доставке в Китай минеральных удобрений, зерна. Обратно из Китая также есть потребность загрузки судов. Сегодня мы говорим, что между Россией, Казахстаном и КНР есть необходимость заключения трехстороннего соглашения. Тогда весь процесс начнет работу. Предварительные переговоры с Китаем прошли. Такое желание у китайской стороны есть. С Казахстаном тоже прошли переговоры. Будем встраивать логистику. Это сотрудничество позволит на полную мощность использовать реку и развивать флот".И с Тарасенко никто не спорил, больше говорили о своих проблемах. И все согласились, что транспортный коридор по Иртышу – это выход, потому что перевозить грузы на судах примерно в пять раз дешевле, чем по дорогам. По словам же гендиректора "Қазақстан су жолдары", подведомственного предприятия Министерства транспорта Казахстана, Берика Уандыкова, ранее по Иртышу перевозили 11,7 млн тонн грузов, а в наше время, грузоперевозки в некоторые периоды снижаются до 200 тыс. тонн.Это конечно же, бьет по общему уровню торговли и обеспечению экономик всем необходимым. Это аксиома развития. А по словам министра экономики Омской области Анны Негодуйко, перспективный маршрут по Иртышу до логистического центра в Казахстане может идти далее по железной дороге в Китай, а оценочная пропускная способность такого маршрута — 15 млн тонн грузов в год.И дело, кажется, уже сдвинулось с мертвой точки в прошлом году. В мае 2025 года замглавы администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин рассказал о создании в Омске на базе одного из перегрузочных судоходных предприятий мультимодального логистического комплекса для распределения трансграничных грузоперевозок.В июле того же года зампредседателя правительства Омской области Андрей Шпиленко рассказал журналистам РБК, что в рамках рабочей поездки делегации региона в Казахстан было предложено определить перечень продукции и сырья, наиболее подходящих для транспортировки по реке.Евразия в паутине транспортных коридоров – СМП пока ждет выходаА в августе 2025-го на совещании по развитию Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей в Салехарде помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев уже рассказал о работе по формированию в речных портах Омской области мультимодальных логистических центров, "что создаст условия для наращивания грузопотока из России в Китай".И что для развития перевозок в Обь-Иртышском бассейне должен быть обновлен грузовой флот, и на Тобольском судостроительно-судоремонтном заводе ведется строительство судов типа "река-море".Теперь вот толчок идее и проекту транспортного коридора по ее реализации был дан на самом высоком уровне в двухстороннем формате. Осталось дело за вовлечением в эту идею Китая, у которого есть и средства, и рабсила. Появились бы только желание и политическая воля, без которых идея может уйти, как пресная вода в песок тамошних степей и пустынь...

россия

китай

иртыш (река)

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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