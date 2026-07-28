https://ukraina.ru/20260728/belyy-kolodez-fakticheski-v-okruzhenii-alkhin-rasskazal-o-proryve-pod-kharkovom-1081937357.html

"Белый Колодезь фактически в окружении": Алёхин рассказал о прорыве под Харьковом

"Белый Колодезь фактически в окружении": Алёхин рассказал о прорыве под Харьковом - 28.07.2026 Украина.ру

"Белый Колодезь фактически в окружении": Алёхин рассказал о прорыве под Харьковом

На северо-востоке Харьковской области группировка "Север" срезает Великобурлукский выступ, вынуждая противника оставлять позиции. Белый Колодезь фактически оказался в окружении — у ВСУ отсутствует снабжение, ротация не производится. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-28T18:07

2026-07-28T18:07

2026-07-28T18:07

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Характеризуя обстановку на северо-востоке Харьковской области, Алёхин сообщил, что группировка "Север" ведёт маневренные бои в районе Великобурлукского выступа. По его словам, упорные столкновения идут по обе стороны реки Плотва, где противник пытается удержать опорные пункты.После взятия Захаровки российские штурмовики расширили плацдарм и наступают навстречу подразделениям, освободившим Артельное и Ивашкино. Как отметил обозреватель, поступают сообщения о боях в Ивановке и заходе разведгрупп в Васильевку."Судя по ситуации, наши подразделения рассекают оборону противника, вынуждая его отойти из района Варваровки", — пояснил Алёхин.По словам эксперта, в районе Белого Колодезя для ВСУ всё складывается критически. "По сути этот участок находится в окружении. Отсутствует снабжение, ротация не производится. Наши дроноводы и артиллерийские расчеты взяли под огневой контроль любые передвижения", — добавил он.Алёхин подчеркнул, что на окраине поселка ведутся штурмовые действия. "Оперативно-тактические успехи на этом участке дают возможность осуществить глубокий охват узла обороны ВСУ в Великом Бурлуке", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Война городов идет полным ходом. В ней Россия за счет ударов по объектам в Киеве, бензозаправкам вдоль рокадных дорог и портовой инфраструктуре выглядит гораздо более убедительной. Подробнее об этом — в материале "Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам Европы" на сайте Украина.ру.

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