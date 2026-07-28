Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июля - 28.07.2026 Украина.ру
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Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июля
Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июля - 28.07.2026 Украина.ру
Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июля
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским началась в Белом доме в 9.47 по местному времени (16.47 мск), сообщили в американской администрации. Тем временем российская армия продолжает наступление, а в Латинской Америке начались аресты вербовщиков наемников для ВСУ. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-07-28T18:00
2026-07-28T18:02
эксклюзив
вашингтон
сша
латинская америка
дональд трамп
вооруженные силы украины
владимир зеленский
набу
украина.ру
линдси грэм
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Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Reuters, встреча планировалась быть короткой и "частной", без присутствия журналистов. И это неудивительно: Трамп неоднократно критиковал Зеленского за отказ от выборов и за диктаторские замашки, и устраивать пышный прием для нелегитимного лидера никто не собирался.Предлогом для визита стали похороны сенатора Линдси Грэма* — одного из главных русофобов в американском истеблишменте. Именно Грэм был автором законопроекта об "адских санкциях" против Москвы, который теперь, после его смерти, пытаются протащить через сенат — первое голосование ожидается уже во вторник. В Вашингтон он прилетел из Лондона, где его нарочито сердечно принимал новый британский премьер Энди Бернем, заверивший в вечной преданности. Но в США прием оказался куда более сдержанным: в аэропорту у трапа перед Зеленским выстроились лишь пилоты самолета. Это уже третья встреча Зеленского с Трампом в Овальном кабинете за полтора года. Первая, в феврале 2024-го, запомнилась публичной головомойкой, которую устроили украинскому лидеру Трамп и вице-президент Джэй Ди Вэнс. Испорченные отношения удалось немного поправить лишь два месяца спустя — на похоронах папы римского Франциска, где Макрон организовал короткое рандеву. С тех пор встречи носили непродолжительный характер и проходили исключительно на полях саммитов.Повестка нынешней беседы, как сообщает Politico, была предельно конкретна. Зеленский приехал с протянутой рукой, и его приоритеты расставлены именно так: санкции, сделка по беспилотникам, передача ракет для Patriot — и лишь затем, где-то в конце списка, мирные переговоры. Очевидно, что в Вашингтон он поспешил в первую очередь за оружием, а не за миром. Главный вопрос — получение разрешения США на поставки ракет-перехватчиков для Patriot. Также обсуждалось обещание Трампа на саммите НАТО выдать Украине лицензию на производство этих ракет. Кроме того, украинский лидер намеревался потребовать срочно предоставить боеприпасы к системам ПВО и завершить сделку по беспилотникам.Зеленский настойчиво пытался связать свою войну с Россией и войну Америки с Ираном, твердя, что Москва помогает Тегерану. Но вчера Трамп в разговоре с журналистами на этот счет высказался кратко: "Что ж, мы узнаем, правда ли это. Я спрошу об этом Путина". Увязшего в иранском конфликте американского президента вряд ли можно заподозрить в желании более активно ввязываться в украинский. Баланс интересов он пытается удержать, а если и будет демонстрировать решительность, то скорее в конфликте с Тегераном, чем в поддержке Киева.При этом Зеленский прибыл в Вашингтон с тяжелым коррупционным шлейфом за спиной. Прямо во время визита украинский журналист Юрий Николов сообщил, что НАБУ готовит уголовное дело против главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии — и это тоже коррупционное расследование. Примечательно, что само НАБУ создавалось при участии ФБР и до сих пор курируется американской спецслужбой. Таким образом, Вашингтон держит в руках эффективный рычаг давления на киевские элиты — и может использовать его в любой момент.Дополняет картину скандал с дочерью адвоката бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Ее трудоустроили украинским консулом на Кипре, хотя на ту же вакансию, по данным следственной комиссии Рады, претендовали продавец из супермаркета, патрульный и менеджер мебельного магазина. Опыт дипломатической службы, как выяснилось, значения не имеет — важны лишь связи и кулуарные договоренности.Именно за это Трамп и критиковал Зеленского. Отказ от выборов, диктаторские замашки, тотальная коррупция — все это тянется за киевским режимом годами.Латинская Америка задерживает вербовщиков наемников для ВСУВласти стран Латинской Америки начали задерживать вербовщиков, обеспечивающих приток наемников в ВСУ. В Аргентине полиция арестовала 45-летнюю Гриселду Инес Ортис, бывшую сотрудницу правоохранительных органов провинции Буэнос-Айрес. Она вербовала бывших полицейских, обещая ежемесячные выплаты в 3000 долларов. При обыске обнаружены оружие, знаки отличия украинской армии и анкеты для вербовки.Массовый завоз латиноамериканских наемников создал для ВСУ парадоксальную ситуацию: количественно подразделения пополняются, но качественно боеспособность резко снижается из-за невозможности координировать действия. Младший командный состав ВСУ вынужден в экстренном порядке осваивать испанский язык.ВС РФ продвигаются вглубь обороны ВСУ Подразделения группировки "Восток" за сутки продвинулись в глубину обороны противника. Нанесены удары по трем десантно-штурмовым бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери противника — до 365 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей.Группировка "Север" улучшила тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Потери ВСУ — до 250 военнослужащих. Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 человек. "Южная" группировка поразила формирования ВСУ в ДНР — потери более 150 военнослужащих. Группировка "Днепр" уничтожила до 65 военнослужащих в Запорожской области.О других событиях на фронте – в материале Армия России наступает на Добропольском направлении*признан террористом и экстремистом Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Мария Илащук
Мария Илащук
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, вашингтон, сша, латинская америка, дональд трамп, вооруженные силы украины, владимир зеленский, набу, украина.ру, линдси грэм
Эксклюзив, Вашингтон, США, Латинская Америка, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, НАБУ, Украина.ру, Линдси Грэм

Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июля

18:00 28.07.2026 (обновлено: 18:02 28.07.2026)
 
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Трамп и Зеленский встретились в ООН - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
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Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским началась в Белом доме в 9.47 по местному времени (16.47 мск), сообщили в американской администрации. Тем временем российская армия продолжает наступление, а в Латинской Америке начались аресты вербовщиков наемников для ВСУ. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщал Reuters, встреча планировалась быть короткой и "частной", без присутствия журналистов. И это неудивительно: Трамп неоднократно критиковал Зеленского за отказ от выборов и за диктаторские замашки, и устраивать пышный прием для нелегитимного лидера никто не собирался.
Предлогом для визита стали похороны сенатора Линдси Грэма* — одного из главных русофобов в американском истеблишменте. Именно Грэм был автором законопроекта об "адских санкциях" против Москвы, который теперь, после его смерти, пытаются протащить через сенат — первое голосование ожидается уже во вторник.
В Вашингтон он прилетел из Лондона, где его нарочито сердечно принимал новый британский премьер Энди Бернем, заверивший в вечной преданности. Но в США прием оказался куда более сдержанным: в аэропорту у трапа перед Зеленским выстроились лишь пилоты самолета.
Это уже третья встреча Зеленского с Трампом в Овальном кабинете за полтора года. Первая, в феврале 2024-го, запомнилась публичной головомойкой, которую устроили украинскому лидеру Трамп и вице-президент Джэй Ди Вэнс.
Испорченные отношения удалось немного поправить лишь два месяца спустя — на похоронах папы римского Франциска, где Макрон организовал короткое рандеву. С тех пор встречи носили непродолжительный характер и проходили исключительно на полях саммитов.
Повестка нынешней беседы, как сообщает Politico, была предельно конкретна. Зеленский приехал с протянутой рукой, и его приоритеты расставлены именно так: санкции, сделка по беспилотникам, передача ракет для Patriot — и лишь затем, где-то в конце списка, мирные переговоры.
Очевидно, что в Вашингтон он поспешил в первую очередь за оружием, а не за миром. Главный вопрос — получение разрешения США на поставки ракет-перехватчиков для Patriot.
Также обсуждалось обещание Трампа на саммите НАТО выдать Украине лицензию на производство этих ракет. Кроме того, украинский лидер намеревался потребовать срочно предоставить боеприпасы к системам ПВО и завершить сделку по беспилотникам.
Зеленский настойчиво пытался связать свою войну с Россией и войну Америки с Ираном, твердя, что Москва помогает Тегерану.
Но вчера Трамп в разговоре с журналистами на этот счет высказался кратко:
"Что ж, мы узнаем, правда ли это. Я спрошу об этом Путина".
Увязшего в иранском конфликте американского президента вряд ли можно заподозрить в желании более активно ввязываться в украинский. Баланс интересов он пытается удержать, а если и будет демонстрировать решительность, то скорее в конфликте с Тегераном, чем в поддержке Киева.
При этом Зеленский прибыл в Вашингтон с тяжелым коррупционным шлейфом за спиной. Прямо во время визита украинский журналист Юрий Николов сообщил, что НАБУ готовит уголовное дело против главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии — и это тоже коррупционное расследование.
Примечательно, что само НАБУ создавалось при участии ФБР и до сих пор курируется американской спецслужбой. Таким образом, Вашингтон держит в руках эффективный рычаг давления на киевские элиты — и может использовать его в любой момент.
Дополняет картину скандал с дочерью адвоката бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Ее трудоустроили украинским консулом на Кипре, хотя на ту же вакансию, по данным следственной комиссии Рады, претендовали продавец из супермаркета, патрульный и менеджер мебельного магазина. Опыт дипломатической службы, как выяснилось, значения не имеет — важны лишь связи и кулуарные договоренности.
Именно за это Трамп и критиковал Зеленского. Отказ от выборов, диктаторские замашки, тотальная коррупция — все это тянется за киевским режимом годами.
Латинская Америка задерживает вербовщиков наемников для ВСУ
Власти стран Латинской Америки начали задерживать вербовщиков, обеспечивающих приток наемников в ВСУ. В Аргентине полиция арестовала 45-летнюю Гриселду Инес Ортис, бывшую сотрудницу правоохранительных органов провинции Буэнос-Айрес.
Она вербовала бывших полицейских, обещая ежемесячные выплаты в 3000 долларов. При обыске обнаружены оружие, знаки отличия украинской армии и анкеты для вербовки.
Массовый завоз латиноамериканских наемников создал для ВСУ парадоксальную ситуацию: количественно подразделения пополняются, но качественно боеспособность резко снижается из-за невозможности координировать действия. Младший командный состав ВСУ вынужден в экстренном порядке осваивать испанский язык.
ВС РФ продвигаются вглубь обороны ВСУ
Подразделения группировки "Восток" за сутки продвинулись в глубину обороны противника. Нанесены удары по трем десантно-штурмовым бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.
Потери противника — до 365 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей.
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Потери ВСУ — до 250 военнослужащих.
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 человек.
"Южная" группировка поразила формирования ВСУ в ДНР — потери более 150 военнослужащих.
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 военнослужащих в Запорожской области.
О других событиях на фронте – в материале Армия России наступает на Добропольском направлении
*признан террористом и экстремистом
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