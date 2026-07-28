https://ukraina.ru/20260728/zelenskiy--prositel-no-ne-pobeditel-zakrytaya-vstrecha-s-trampom-i-korruptsionnyy-shleyf-itogi-28-1081931609.html

Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июля

Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июля - 28.07.2026 Украина.ру

Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июля

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским началась в Белом доме в 9.47 по местному времени (16.47 мск), сообщили в американской администрации. Тем временем российская армия продолжает наступление, а в Латинской Америке начались аресты вербовщиков наемников для ВСУ. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-07-28T18:00

2026-07-28T18:00

2026-07-28T18:02

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сша

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Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Reuters, встреча планировалась быть короткой и "частной", без присутствия журналистов. И это неудивительно: Трамп неоднократно критиковал Зеленского за отказ от выборов и за диктаторские замашки, и устраивать пышный прием для нелегитимного лидера никто не собирался.Предлогом для визита стали похороны сенатора Линдси Грэма* — одного из главных русофобов в американском истеблишменте. Именно Грэм был автором законопроекта об "адских санкциях" против Москвы, который теперь, после его смерти, пытаются протащить через сенат — первое голосование ожидается уже во вторник. В Вашингтон он прилетел из Лондона, где его нарочито сердечно принимал новый британский премьер Энди Бернем, заверивший в вечной преданности. Но в США прием оказался куда более сдержанным: в аэропорту у трапа перед Зеленским выстроились лишь пилоты самолета. Это уже третья встреча Зеленского с Трампом в Овальном кабинете за полтора года. Первая, в феврале 2024-го, запомнилась публичной головомойкой, которую устроили украинскому лидеру Трамп и вице-президент Джэй Ди Вэнс. Испорченные отношения удалось немного поправить лишь два месяца спустя — на похоронах папы римского Франциска, где Макрон организовал короткое рандеву. С тех пор встречи носили непродолжительный характер и проходили исключительно на полях саммитов.Повестка нынешней беседы, как сообщает Politico, была предельно конкретна. Зеленский приехал с протянутой рукой, и его приоритеты расставлены именно так: санкции, сделка по беспилотникам, передача ракет для Patriot — и лишь затем, где-то в конце списка, мирные переговоры. Очевидно, что в Вашингтон он поспешил в первую очередь за оружием, а не за миром. Главный вопрос — получение разрешения США на поставки ракет-перехватчиков для Patriot. Также обсуждалось обещание Трампа на саммите НАТО выдать Украине лицензию на производство этих ракет. Кроме того, украинский лидер намеревался потребовать срочно предоставить боеприпасы к системам ПВО и завершить сделку по беспилотникам.Зеленский настойчиво пытался связать свою войну с Россией и войну Америки с Ираном, твердя, что Москва помогает Тегерану. Но вчера Трамп в разговоре с журналистами на этот счет высказался кратко: "Что ж, мы узнаем, правда ли это. Я спрошу об этом Путина". Увязшего в иранском конфликте американского президента вряд ли можно заподозрить в желании более активно ввязываться в украинский. Баланс интересов он пытается удержать, а если и будет демонстрировать решительность, то скорее в конфликте с Тегераном, чем в поддержке Киева.При этом Зеленский прибыл в Вашингтон с тяжелым коррупционным шлейфом за спиной. Прямо во время визита украинский журналист Юрий Николов сообщил, что НАБУ готовит уголовное дело против главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии — и это тоже коррупционное расследование. Примечательно, что само НАБУ создавалось при участии ФБР и до сих пор курируется американской спецслужбой. Таким образом, Вашингтон держит в руках эффективный рычаг давления на киевские элиты — и может использовать его в любой момент.Дополняет картину скандал с дочерью адвоката бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Ее трудоустроили украинским консулом на Кипре, хотя на ту же вакансию, по данным следственной комиссии Рады, претендовали продавец из супермаркета, патрульный и менеджер мебельного магазина. Опыт дипломатической службы, как выяснилось, значения не имеет — важны лишь связи и кулуарные договоренности.Именно за это Трамп и критиковал Зеленского. Отказ от выборов, диктаторские замашки, тотальная коррупция — все это тянется за киевским режимом годами.Латинская Америка задерживает вербовщиков наемников для ВСУВласти стран Латинской Америки начали задерживать вербовщиков, обеспечивающих приток наемников в ВСУ. В Аргентине полиция арестовала 45-летнюю Гриселду Инес Ортис, бывшую сотрудницу правоохранительных органов провинции Буэнос-Айрес. Она вербовала бывших полицейских, обещая ежемесячные выплаты в 3000 долларов. При обыске обнаружены оружие, знаки отличия украинской армии и анкеты для вербовки.Массовый завоз латиноамериканских наемников создал для ВСУ парадоксальную ситуацию: количественно подразделения пополняются, но качественно боеспособность резко снижается из-за невозможности координировать действия. Младший командный состав ВСУ вынужден в экстренном порядке осваивать испанский язык.ВС РФ продвигаются вглубь обороны ВСУ Подразделения группировки "Восток" за сутки продвинулись в глубину обороны противника. Нанесены удары по трем десантно-штурмовым бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери противника — до 365 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей.Группировка "Север" улучшила тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Потери ВСУ — до 250 военнослужащих. Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 человек. "Южная" группировка поразила формирования ВСУ в ДНР — потери более 150 военнослужащих. Группировка "Днепр" уничтожила до 65 военнослужащих в Запорожской области.О других событиях на фронте – в материале Армия России наступает на Добропольском направлении*признан террористом и экстремистом Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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эксклюзив, вашингтон, сша, латинская америка, дональд трамп, вооруженные силы украины, владимир зеленский, набу, украина.ру, линдси грэм