Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России
11:41 07.02.2025 (обновлено: 12:43 07.02.2025)
© Public domain
© Public domain
Американский президент Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Повод - "незаконные и необоснованные действия" против США и Израиля. Премьер-министр этой страны Беньямин Нетаньяху отреагировал на случившееся с благодарностью
Трамп мотивировал свое решение тем, что суд "без законных оснований заявил о своей юрисдикции и начал предварительные расследования в отношении граждан США и некоторых их союзников, включая Израиль".
Американский лидер добавил, что также суд "еще больше злоупотребил своей властью", выдав "необоснованные ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта".
"Спасибо, президент Трамп, за ваш смелый указ в отношении МУС. Он защитит Америку и Израиль от антиамериканского и антисемитского коррумпированного суда. На текущий момент юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них, например, Россия, США, Китай, Индия, Саудовская Аравия", - отреагировал Нетаньяху.
Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта в ноябре прошлого года, обвинив их в причастности совершении преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.
“Палата сочла, что есть разумные основания полагать, что оба вышеупомянутых лица намеренно и осознанно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, медикаменты и медицинские принадлежности, а также топлива и электроэнергии”, - заявили в коллегии МУС.
Ранее автор издания Украина.ру Александр Сокуренко отметил, что это была не первая попытка выдать ордер на арест Нетаньяху, однако ему доходчиво объяснили, что этого делать нельзя.
"Одним словом, американцы жестко показали зарвавшимся прокурорам, что судить их друзей нельзя. А американская поддержка Израиля не снижалась ни на минуту. <…> Чем же объясняется то, что против Нетаньяху и Галанта, которые уже побили друг с другом политические горшки, все же выдвинули обвинение карманного прозападного суда? Судя по всему, это месть со стороны руководства американской Демпартии", - пояснил Сокуренко.
Он отметил, что война в Газе вносила в ряды демократов серьезный раскол, отразившийся неприятными последствиями на выборах, и никакие попытки команды Джо Байдена вынудить Нетаньяху хотя бы к формальному миру, чтобы хоть как-то успокоить своих сторонников, не принесли плодов.
Примечательно, что в 2019 году Трамп уже вводил санкции против МУС, которые позже отменил Байден.
Выдавал МУС ордер и на арест президента России Владимира Путина. Произошло это в марте 2023 года. Тогда эта организация обвинила российского лидера и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову в якобы насильственном вывозе детей с территории Украины.
В Москве назвали это решение МУС ничтожными и не имеющими для России никакой юридической силы, отметив, что эта организация традиционно занимается поиском неугодных.
"Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но, если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев добавил, что последствия этого решения Международного уголовного суда будут "чудовищными" для международного права.
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