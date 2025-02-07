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Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России

Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России - 07.02.2025 Украина.ру

Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России

Американский президент Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Повод - "незаконные и необоснованные действия" против США и Израиля. Премьер-министр этой страны Беньямин Нетаньяху отреагировал на случившееся с благодарностью

2025-02-07T11:41

2025-02-07T11:41

2025-02-07T12:43

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Трамп мотивировал свое решение тем, что суд "без законных оснований заявил о своей юрисдикции и начал предварительные расследования в отношении граждан США и некоторых их союзников, включая Израиль".Американский лидер добавил, что также суд "еще больше злоупотребил своей властью", выдав "необоснованные ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта".Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта в ноябре прошлого года, обвинив их в причастности совершении преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.“Палата сочла, что есть разумные основания полагать, что оба вышеупомянутых лица намеренно и осознанно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, медикаменты и медицинские принадлежности, а также топлива и электроэнергии”, - заявили в коллегии МУС.Ранее автор издания Украина.ру Александр Сокуренко отметил, что это была не первая попытка выдать ордер на арест Нетаньяху, однако ему доходчиво объяснили, что этого делать нельзя.Прокурор МУС Карим Хан признался тогда, что некий высокопоставленный западный политик "очень прямолинейно" объяснил ему: Международный уголовный суд на самом деле "создан для Африки и для людей вроде Путина", но не для Запада и его союзников.Он отметил, что война в Газе вносила в ряды демократов серьезный раскол, отразившийся неприятными последствиями на выборах, и никакие попытки команды Джо Байдена вынудить Нетаньяху хотя бы к формальному миру, чтобы хоть как-то успокоить своих сторонников, не принесли плодов.Выдавал МУС ордер и на арест президента России Владимира Путина. Произошло это в марте 2023 года. Тогда эта организация обвинила российского лидера и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову в якобы насильственном вывозе детей с территории Украины.В Москве назвали это решение МУС ничтожными и не имеющими для России никакой юридической силы, отметив, что эта организация традиционно занимается поиском неугодных."Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но, если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев добавил, что последствия этого решения Международного уголовного суда будут "чудовищными" для международного права.О глобальном миропорядке и его переделе – материал шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась.

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новости, россия, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, владимир путин, международный уголовный суд (мус), украина.ру, совбез