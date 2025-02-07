Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России - 07.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250207/1060893957.html
Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России
Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России - 07.02.2025 Украина.ру
Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России
Американский президент Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Повод - "незаконные и необоснованные действия" против США и Израиля. Премьер-министр этой страны Беньямин Нетаньяху отреагировал на случившееся с благодарностью
2025-02-07T11:41
2025-02-07T12:43
новости
россия
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
владимир путин
международный уголовный суд (мус)
украина.ру
совбез
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060830580_0:158:1024:734_1920x0_80_0_0_b740f7a0f113c70205d8b7c1e0d62520.jpg.webp
Трамп мотивировал свое решение тем, что суд "без законных оснований заявил о своей юрисдикции и начал предварительные расследования в отношении граждан США и некоторых их союзников, включая Израиль".Американский лидер добавил, что также суд "еще больше злоупотребил своей властью", выдав "необоснованные ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта".Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта в ноябре прошлого года, обвинив их в причастности совершении преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.“Палата сочла, что есть разумные основания полагать, что оба вышеупомянутых лица намеренно и осознанно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, медикаменты и медицинские принадлежности, а также топлива и электроэнергии”, - заявили в коллегии МУС.Ранее автор издания Украина.ру Александр Сокуренко отметил, что это была не первая попытка выдать ордер на арест Нетаньяху, однако ему доходчиво объяснили, что этого делать нельзя.Прокурор МУС Карим Хан признался тогда, что некий высокопоставленный западный политик "очень прямолинейно" объяснил ему: Международный уголовный суд на самом деле "создан для Африки и для людей вроде Путина", но не для Запада и его союзников.Он отметил, что война в Газе вносила в ряды демократов серьезный раскол, отразившийся неприятными последствиями на выборах, и никакие попытки команды Джо Байдена вынудить Нетаньяху хотя бы к формальному миру, чтобы хоть как-то успокоить своих сторонников, не принесли плодов.Выдавал МУС ордер и на арест президента России Владимира Путина. Произошло это в марте 2023 года. Тогда эта организация обвинила российского лидера и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову в якобы насильственном вывозе детей с территории Украины.В Москве назвали это решение МУС ничтожными и не имеющими для России никакой юридической силы, отметив, что эта организация традиционно занимается поиском неугодных."Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но, если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев добавил, что последствия этого решения Международного уголовного суда будут "чудовищными" для международного права.О глобальном миропорядке и его переделе – материал шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась.
россия
израиль
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060830580_0:131:1024:899_1920x0_80_0_0_c304e82825b3664f56d4a317f4e1e0b9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, владимир путин, международный уголовный суд (мус), украина.ру, совбез
Новости, Россия, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Владимир Путин, Международный уголовный суд (МУС), Украина.ру, Совбез

Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России

11:41 07.02.2025 (обновлено: 12:43 07.02.2025)
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Американский президент Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Повод - "незаконные и необоснованные действия" против США и Израиля. Премьер-министр этой страны Беньямин Нетаньяху отреагировал на случившееся с благодарностью
Трамп мотивировал свое решение тем, что суд "без законных оснований заявил о своей юрисдикции и начал предварительные расследования в отношении граждан США и некоторых их союзников, включая Израиль".
Американский лидер добавил, что также суд "еще больше злоупотребил своей властью", выдав "необоснованные ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта".
"Спасибо, президент Трамп, за ваш смелый указ в отношении МУС. Он защитит Америку и Израиль от антиамериканского и антисемитского коррумпированного суда. На текущий момент юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них, например, Россия, США, Китай, Индия, Саудовская Аравия", - отреагировал Нетаньяху.
Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта в ноябре прошлого года, обвинив их в причастности совершении преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.
“Палата сочла, что есть разумные основания полагать, что оба вышеупомянутых лица намеренно и осознанно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, медикаменты и медицинские принадлежности, а также топлива и электроэнергии”, - заявили в коллегии МУС.
Ранее автор издания Украина.ру Александр Сокуренко отметил, что это была не первая попытка выдать ордер на арест Нетаньяху, однако ему доходчиво объяснили, что этого делать нельзя.
Прокурор МУС Карим Хан признался тогда, что некий высокопоставленный западный политик "очень прямолинейно" объяснил ему: Международный уголовный суд на самом деле "создан для Африки и для людей вроде Путина", но не для Запада и его союзников.
"Одним словом, американцы жестко показали зарвавшимся прокурорам, что судить их друзей нельзя. А американская поддержка Израиля не снижалась ни на минуту. <…> Чем же объясняется то, что против Нетаньяху и Галанта, которые уже побили друг с другом политические горшки, все же выдвинули обвинение карманного прозападного суда? Судя по всему, это месть со стороны руководства американской Демпартии", - пояснил Сокуренко.
Он отметил, что война в Газе вносила в ряды демократов серьезный раскол, отразившийся неприятными последствиями на выборах, и никакие попытки команды Джо Байдена вынудить Нетаньяху хотя бы к формальному миру, чтобы хоть как-то успокоить своих сторонников, не принесли плодов.
Примечательно, что в 2019 году Трамп уже вводил санкции против МУС, которые позже отменил Байден.
Выдавал МУС ордер и на арест президента России Владимира Путина. Произошло это в марте 2023 года. Тогда эта организация обвинила российского лидера и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову в якобы насильственном вывозе детей с территории Украины.
В Москве назвали это решение МУС ничтожными и не имеющими для России никакой юридической силы, отметив, что эта организация традиционно занимается поиском неугодных.
"Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но, если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев добавил, что последствия этого решения Международного уголовного суда будут "чудовищными" для международного права.
О глобальном миропорядке и его переделе – материал шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась.
 
НовостиРоссияИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампВладимир ПутинМеждународный уголовный суд (МУС)Украина.руСовбез
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04"Это был неправильный Берия": на фронте уничтожены грузинские легионеры*
13:00Киев хочет спровоцировать войну России с США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 февраля
12:43Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрд
12:33Подоляк признал, что Киев хочет спровоцировать войну между РФ и США
12:30Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову
12:07ВСУ потеряли три танка: Рогов о провальной попытке контратаки в Запорожской области
12:03Там, где зверски расправлялись с мирными: в курском селе нашли след "Грузинского легиона"*
11:53"Страна.ua" изучила слова Келлога и предсказала окончательный мирный план США
11:41Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России
11:32Военные ВСУ под Красноармейском вынуждены отступать под натиском РФ - Wall Street Journal
10:58Украинские чиновники впервые пообщались с Келлогом: что обсуждали?
10:23Передача ядерного оружия Киеву может привести к Третьей мировой - сенатор США
09:56Украинские Мата Хари
09:16Трамп готов ужесточить санкции против России — Келлог
08:50Российский депутат высказался о новых попытках покушения на жизнь Трампа
08:26Позывной "Бармак": Пьяный крикнул мне: "Эй, свошник, иди сюда, я тебе вторую ногу переломаю"
08:21ФСБ задержала женщин-агентов Украины, готовивших теракты против офицеров Минобороны
08:06Главное за ночь 7 февраля
08:03"Их знали только в лицо" – фильм про боевых пловцов, которых не было
07:52Некоторых украинских медиков снимут с "брони" и отправят на фронт
Лента новостейМолния