https://ukraina.ru/20260728/v-odesskom-zalive-gorit-sudno-posle-udarov-ataki-na-belgorod-vzryvy-v-nikolaeve-novosti-svo-1081937685.html

В Одесском заливе горит судно после ударов, атаки на Белгород, взрывы в Николаеве: новости СВО

В Одесском заливе горит судно после ударов, атаки на Белгород, взрывы в Николаеве: новости СВО - 28.07.2026 Украина.ру

В Одесском заливе горит судно после ударов, атаки на Белгород, взрывы в Николаеве: новости СВО

Российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ. Об этом 28 июля сообщает Телеграм-канал "Украина.ру".

2026-07-28T18:49

2026-07-28T18:49

2026-07-28T18:50

спецоперация

одесса

сумская область

сво

николаев

белгород

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

украина.ру

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В Одесском заливе после ударов горит судно, сообщают очевидцы. В порту Николаева поражены объекты перевалочного комплекса и резервуары с ГСМ, на переходе морем — сухогруз, доставлявший военные товары в Одессу и Черноморск.Другие новости к этому часу:🟥 Белгород подвергся атакам ВСУ: беспилотник ударил по административному зданию, ранена женщина, второй дрон атаковал многоквартирный дом. Девятилетний мальчик пострадал при ударе украинского БПЛА, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Четверо взрослых получили осколочные ранения.🟥 Взрывы гремят в Одессе, Конотопском районе Сумской области и Николаеве.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

одесса

сумская область

николаев

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спецоперация, одесса, сумская область, сво, николаев, белгород, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру