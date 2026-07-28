https://ukraina.ru/20260728/v-odesskom-zalive-gorit-sudno-posle-udarov-ataki-na-belgorod-vzryvy-v-nikolaeve-novosti-svo-1081937685.html
В Одесском заливе горит судно после ударов, атаки на Белгород, взрывы в Николаеве: новости СВО
В Одесском заливе горит судно после ударов, атаки на Белгород, взрывы в Николаеве: новости СВО - 28.07.2026 Украина.ру
В Одесском заливе горит судно после ударов, атаки на Белгород, взрывы в Николаеве: новости СВО
Российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ. Об этом 28 июля сообщает Телеграм-канал "Украина.ру".
2026-07-28T18:49
2026-07-28T18:49
2026-07-28T18:50
спецоперация
одесса
сумская область
сво
николаев
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владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
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В Одесском заливе после ударов горит судно, сообщают очевидцы. В порту Николаева поражены объекты перевалочного комплекса и резервуары с ГСМ, на переходе морем — сухогруз, доставлявший военные товары в Одессу и Черноморск.Другие новости к этому часу:🟥 Белгород подвергся атакам ВСУ: беспилотник ударил по административному зданию, ранена женщина, второй дрон атаковал многоквартирный дом. Девятилетний мальчик пострадал при ударе украинского БПЛА, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Четверо взрослых получили осколочные ранения.🟥 Взрывы гремят в Одессе, Конотопском районе Сумской области и Николаеве.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, одесса, сумская область, сво, николаев, белгород, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, Одесса, Сумская область, СВО, Николаев, Белгород, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
В Одесском заливе горит судно после ударов, атаки на Белгород, взрывы в Николаеве: новости СВО
18:49 28.07.2026 (обновлено: 18:50 28.07.2026)
Российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ. Об этом 28 июля сообщает Телеграм-канал "Украина.ру".
В Одесском заливе после ударов горит судно, сообщают очевидцы. В порту Николаева поражены объекты перевалочного комплекса и резервуары с ГСМ, на переходе морем — сухогруз, доставлявший военные товары в Одессу и Черноморск.
Другие новости к этому часу:
🟥 Белгород подвергся атакам ВСУ: беспилотник ударил по административному зданию, ранена женщина, второй дрон атаковал многоквартирный дом. Девятилетний мальчик пострадал при ударе украинского БПЛА, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Четверо взрослых получили осколочные ранения.
🟥 Взрывы гремят в Одессе, Конотопском районе Сумской области и Николаеве.
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