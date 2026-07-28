Встреча Трампа и Зеленского продлилась всего час
18:41 28.07.2026 (обновлено: 18:50 28.07.2026)
© REUTERS / Jonathan Ernst
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры в Белом доме в закрытом формате. Об этом 28 июля сообщила журналистка NewsNation Либби Дин
Встреча продлилась всего час, после чего Зеленский покинул резиденцию. Украинская делегация прибыла в Вашингтон в приподнятом настроении, ожидая "позитивной встречи", однако главу киевского режима провели через боковой вход.
Вскоре после его ухода в Белый дом для переговоров с Трампом прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на