Встреча Трампа и Зеленского продлилась всего час - 28.07.2026 Украина.ру
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Встреча Трампа и Зеленского продлилась всего час
Встреча Трампа и Зеленского продлилась всего час - 28.07.2026 Украина.ру
Встреча Трампа и Зеленского продлилась всего час
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры в Белом доме в закрытом формате. Об этом 28 июля сообщила журналистка NewsNation Либби Дин
2026-07-28T18:41
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новости
сша
вашингтон
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
владимир зеленский
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Встреча продлилась всего час, после чего Зеленский покинул резиденцию. Украинская делегация прибыла в Вашингтон в приподнятом настроении, ожидая "позитивной встречи", однако главу киевского режима провели через боковой вход.Вскоре после его ухода в Белый дом для переговоров с Трампом прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, вашингтон, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, украина.ру
Новости, США, Вашингтон, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский, Украина.ру

Встреча Трампа и Зеленского продлилась всего час

18:41 28.07.2026 (обновлено: 18:50 28.07.2026)
 
© REUTERS / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры в Белом доме в закрытом формате. Об этом 28 июля сообщила журналистка NewsNation Либби Дин
Встреча продлилась всего час, после чего Зеленский покинул резиденцию. Украинская делегация прибыла в Вашингтон в приподнятом настроении, ожидая "позитивной встречи", однако главу киевского режима провели через боковой вход.
Вскоре после его ухода в Белый дом для переговоров с Трампом прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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НовостиСШАВашингтонИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
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