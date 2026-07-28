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Встреча Трампа и Зеленского продлилась всего час

Встреча Трампа и Зеленского продлилась всего час - 28.07.2026 Украина.ру

Встреча Трампа и Зеленского продлилась всего час

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры в Белом доме в закрытом формате. Об этом 28 июля сообщила журналистка NewsNation Либби Дин

2026-07-28T18:41

2026-07-28T18:41

2026-07-28T18:50

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украина.ру

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Встреча продлилась всего час, после чего Зеленский покинул резиденцию. Украинская делегация прибыла в Вашингтон в приподнятом настроении, ожидая "позитивной встречи", однако главу киевского режима провели через боковой вход.Вскоре после его ухода в Белый дом для переговоров с Трампом прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, вашингтон, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, украина.ру