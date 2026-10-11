https://ukraina.ru/20261011/vokrug-bulgakova-kirpich-i-maslo--dialog-o-predopredelnnosti-i-svobode-voli-1083612783.html

"Вокруг Булгакова": кирпич и масло – диалог о предопределённости и свободе воли

"Вокруг Булгакова": кирпич и масло – диалог о предопределённости и свободе воли - 11.10.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": кирпич и масло – диалог о предопределённости и свободе воли

"Как же может управлять человек, если он не только лишён возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?" – ключевая, пожалуй, мысль Воланда во время диалога о свободе воли на Патриарших

2026-10-11T12:00

2026-10-11T12:00

2026-10-11T12:00

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

мастер и маргарита

роман

писатель

русская литература

библия

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Именно в этом фрагменте упоминается кирпич, который просто так на голову не падает; саркома (форма рака, которая развивается быстро, убивает мучительно и гарантированно); масло и Аннушка.На самом деле это всё литературные красивости, суть же дискуссии в том, кто управляет жизнью человека и, шире того, в свободе воли.Берлиоз уверенно отвечает, что человек управляет сам – в этом суть советского материалистического мировоззрения. Действительно – если ни Бога, ни сатаны нет, то никакого другого варианта быть не может. Нет, конечно, есть ещё генеральная линия партии… Но следовать или не следовать ей – выбор самого человека (с другой стороны вспомним "Процесс" Франца Кафки – следование генеральной линии не избавляет от ответственности).Воланд никакого определённого ответа не даёт – он путает Берлиоза софизмами, доказывая, что нет же, человек ни на что не влияет. В то же время, случайности тоже нет места – следует эпизод с моментальным "составлением гороскопа", который нужен только для того, чтобы придать вид рациональности предсказанию (булгаковская астрология – отдельная тема).Вопрос не отвлечённый (с точки зрения Воланда), он тесно связан с вопросом о свободе воли как таковой – ведь если действия человека предопределены внешними обстоятельствами, то не от него зависит, встать на сторону добра или зла – Бога или сатаны. Соответственно выбор в пользу зла становится простым и естественным – ничего личного, просто так получилось.Интересно, что сейчас такую линию проводит соросовский "философ" Юваль Ной Харари. Причём марксизм, при всём своём социально-экономическом детерминизме, до такой степени морального релятивизма никогда не доходил – напротив, за каждым человеком, включая представителей классов-угнетателей, признавалось право встать на "правильную сторону истории". Неясно, чем занимался Берлиоз до 25 октября 1917 года (возможно и ничем особенным – при наиболее поздних сроках действия романа он был просто студентом), но он своим правом успел воспользоваться, причём очень удачно – заняв неплохое положение в системе новой власти.У Воланда тут возникает конфликт интересов.С одной стороны, выбор Берлиоза его полностью устраивает – ведь литератор оказывается, в конечном итоге, на стороне бесовской власти, закрывающей церкви. Собственно, образ "красной Москвы" как места, где нет Бога, и который, соответственно, находится под властью Воланда, дан достаточно определённо.С другой стороны, в общефилософском плане для Воланда важно, чтобы человек всё же права выбора не имел – ведь, сделав раз выбор в пользу сатаны, Берлиоз в другой раз может сделать выбор в пользу Бога – маловероятно, конечно, но такая возможность у него сохраняется…И Воланд начинает доказывать Берлиозу предопределённость его действий и его неспособность самостоятельно определить свою судьбу:"Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила. Так что заседание не состоится".И тут включается диалектика. Третья глава романа называется "Седьмое доказательство". Сама по себе предсказанная Воландом смерть Берлиоза и, что ещё более важно, произошедшее с ним после смерти, является доказательством бытия сатаны, а через него – и бытия Бога.В полном соответствии с эпиграфом ("вечно хочет зла и вечно совершает благо") сатана доказывает атеисту, верному (пока это выгодно – читается между строк) служителю бесовской власти, что Бог всё же существует. Поистине, как сказал Станислав Ежи Лец: "иногда меня дьявол искушает поверить в Бога". Не знаем, читал ли Лец Булгакова, но его "непричёсанная мысль" выглядит резюме к этой забавной и жутковатой дискуссии.Ну и в заключение – Булгаков неплохо знал Священное Писание, потому мы не должны быть удивлены тому, что Воланд вольно цитирует Новый Завет, а точнее послание апостола Иакова:"Послушайте вы, говорящие: "сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживём там один год, и будем торговать и получать прибыль"; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: "если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое", – вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло".Утверждая, что заседание состоится, поскольку он его назначил, Берлиоз тщеславится и своим тщеславием служит Воланду, утверждая его власть над собою. Сказал бы он, что заседание состоится, если то будет угодно Господу, власти Воланда над ним не было бы.Это, конечно, не значит, что заседание обязательно состоится – жизнь человека всё равно предопределена и Аннушка уже разлила масло, но над душой Берлиоза Воланд будет уже не властен и использовать его голову как чашу на бале не сможет.

https://ukraina.ru/20221002/1039274722.html

https://ukraina.ru/20260920/vokrug-bulgakova-o-dokazatelstvakh-bytiya-boga-1083155327.html

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Василий Стоякин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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Василий Стоякин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, михаил булгаков, мастер и маргарита, роман, писатель, русская литература, библия