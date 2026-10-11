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Зеленский внезапно "испарился" после призывов Трампа о смене президента Украины

Зеленский внезапно "испарился" после призывов Трампа о смене президента Украины - 11.10.2026 Украина.ру

Зеленский внезапно "испарился" после призывов Трампа о смене президента Украины

Владимир Зеленский до сих пор не прокомментировал призыв главы Белого дома Дональда Трампа сменить президента Украины, а также прекратить удары по российским НПЗ. Об этом 11 октября сообщили украинские СМИ

2026-10-11T10:48

2026-10-11T10:48

2026-10-11T10:48

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На слова американского президента публично отреагировал пока только глава МИД Андрей Сибига: "Зеленский имеет поддержку украинского народа, и именно народ имеет право решать".Также в субботу президент Украины не выступил с традиционным вечерним обращением. Напомним, он вчера вечером массово обзванивал европейских лидеров.Кроме того, по состоянию на утро воскресенья не сообщалось о новых ударах Украины по российским НПЗ. Последнее такое сообщение Зеленский сделал днём пятницы, когда заявлял о поражении завода в Ухте.Западные СМИ писали, что на встрече в пятницу вечером представители Трампа заявили украинской делегации на переговорах в Майами, что в случае продолжения ударов по российским НПЗ США могут остановить передачу разведданных Украине.Напомним, вчера Трамп обвинил Зеленского в росте мировых цен на топливо из-за ударов по российским НПЗ. Также он заявил, что именно украинский президент является препятствием к миру, и призвал его уйти в отставку.Подробнее – в материале Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точкуБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, ухта, сша, владимир зеленский, нпз, мид, украина.ру, дональд трамп