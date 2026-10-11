https://ukraina.ru/20261011/tsentrobezhnye-sily-rabotayut-chto-zhdt-zapad-kotoryy-pytaetsya-vosstanovit-poteryannuyu-gegemoniyu-1083736168.html

Центробежные силы работают: что ждёт Запад, который пытается восстановить потерянную гегемонию

Центробежные силы работают: что ждёт Запад, который пытается восстановить потерянную гегемонию - 11.10.2026 Украина.ру

Центробежные силы работают: что ждёт Запад, который пытается восстановить потерянную гегемонию

В предыдущем материале мы рассматривали "концепцию Рубио", предполагающую новую консолидацию Запада под руководством США, ради восстановления утраченной гегемонии.

2026-10-11T08:09

2026-10-11T08:09

2026-10-11T08:09

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«Концепция Рубио» важна тем, что впервые публично озвучен стратегический план западных центростремительных сил. Единство Запада предлагается сохранять не путём реформирования системы или создания новой, но при помощи силового восстановления старой.Этот план будет крайне сложно (скорее, даже невозможно) реализовать, так как проблема системы, погрузившая весь мир в системный кризис, заключается в исчерпании её возможностей к нормальному развитию. Система более неадекватна стоящим перед ней задачам и может существовать лишь за счёт постоянно увеличивающегося притока внешнего ресурса, обеспечить который она не в силах – именно исчерпание ресурса системы стало причиной системного кризиса, породившего острую внутреннюю борьбу за контроль над его (ресурса) остатками и угрожающего перерасти в войну всех против всех.«Концепция Трампа», формально до сих пор являющаяся основой MAGA, предполагала опору на центробежные силы: временный отказ США от активной внешней политики, сброс союзников и решение своих проблем за их счёт, с последующим (после восстановления экономических возможностей) возвращением к агрессивной борьбе за глобальное доминирование. Именно так Трамп предполагал сделать США «вновь великими».Однако выяснилось, что среди консервативных республиканцев и демократов более популярной является центростремительная идея, предполагающая за счёт ресурсов союзников восстановление американского глобального господства без паузы на восстановление экономической мощи. Желание «сделать Америку вновь великой» — не растворить ее в глобальном мире (по Соросу), но возвысить над ним, объединило центробежную и центростремительную фракции в рамках MAGA.Пока Трамп был наиболее популярным лидером MAGA, центробежные идеи господствовали. Хоть он и вынужден был идти во внешней политике на серьёзные уступки центростремительной фракции ястребов, тем не менее, курс на отказ США от безусловной поддержки НАТО, конкурентное экономическое давление на ЕС и попытки договориться с Россией за счёт ЕС и Украины доминировали в американской политике. Своим выступлением в Афинах Рубио обозначил публичную альтернативу этому курсу.Лидеры центробежных сил до сих пор не заявляли подобных продуманных и проработанных стратегических планов. Есть основания считать, что они и дальше будут пытаться гнуть свою линию, ориентируясь на конкретную ситуацию, не декларируя конкретных планов и намерений на ближайшую перспективу и, благодаря этому, сохраняя максимальную гибкость в вопросах как внешней, так и внутренней политики.В пользу центробежных сил играет тот факт, что ресурсный дефицит объективно ведёт к усилению сепаратистских тенденций в рамках единого Запада. Проблемы согласования и реализации общей политики возникают не только в рамках ЕС и НАТО, но и других западных политических объединений, включая «Семёрку».Если в рамках «концепции Рубио» необходимо прилагать серьёзные усилия для преодоления объективных тенденций, развивающихся в рамках системного кризиса стремлений к закрытию своих рынков, экономии собственных ресурсов, отказа от политизации вопросов торгово-экономического сотрудничества, то «концепция Трампа» позволяет плыть по течению постепенного распада Запада, лишь изредка поправляя курс.Например, в рамках «концепции Рубио» ЕС пытается создать новый банк, в который были бы сброшены замороженные в Европе российские активы с целью их конфискации и передачи Украине. Идея заключается в том, чтобы освободить отдельные страны и финансовые структуры ЕС от опасности судебного преследования со стороны России, слив активы в специально созданный плохой («мусорный») банк, которому расплачиваться по возможным претензиям будет нечем – он обанкротится и самоликвидируется.Идею обкатывают больше полутора лет, на этой неделе вновь активно обсуждали, но пока что опасаются возможных последствий её реализации. Дело в том, что на территории ЕС заморожено не более 200 млрд долларов — из общей суммы в 300 млрд замороженных на Западе российских активов. Даже если их полностью удастся передать Украине, что проблематично, то хватит этих средств на полтора-два года финансирования потребностей украинского государства. Затем необходимо понимать, откуда брать по 50-100 млрд в год на финансирование Украины. Своих средств у Киева нет – одни долги.При этом относительно быстро ЕС может получить доступ только к 150 млрд долларов российских активов. 90 млрд уже ассигновано Киеву в виде так называемого репарационного кредита. Предполагается, что Украина погасит долг и проценты по нему из средств, полученных от России в качестве репараций. Но для этого Россию надо победить, что нереально. Пока что в ЕС считают реальным коллапс Украины до следующего лета. И, наконец, Россия контролирует на своей территории свыше 250 млрд. долларов (более 200 млрд. евро) европейских активов, которые Москва обещала конфисковать в ответ на попытку конфискации российских активов.Таким образом, в результате долгих сложных и репутационно затратных мероприятий ЕС может рассчитывать на 50-60 млрд. долларов российских активов максимум, рискуя потерять в пять раз больше — в придачу к уже понесённым потерям. Тем не менее, ястребы, пытающиеся консолидировать Запад на основе эсклационной агрессивной «концепции Рубио», попытаются продавить решение об изъятии российских активов Евросоюзом.Они сознательно готовы пойти на крупные финансовые потери, лишь бы углубить политическую пропасть между Европой и Россией. Усиление в ЕС центробежных тенденций, носители которых в большинстве своём выступают за восстановление с Москвой прагматичных торгово-экономических связей, подталкивает ястребов именно к такому решению в духе извращённой логики. Чем больше разделяющих Россию и ЕС проблем, тем труднее выйти на компромиссные договорённости.Если же не найти с Россией политический компромисс, то сторонники центробежной «концепции Трампа» среди европейских политиков утратят финансово-экономическую базу своей альтернативной политики. Ресурсы на восстанавливающую Европу реформу, можно получить только за счёт нормализации отношений с Россией.На уровне ЕС центростремительным ястребам Запада пока что удаётся относительно легко блокировать (причём с заделом на будущее) мирные политические инициативы – нормализация отношений с Россией обсуждается. но не продвигается, скорее можно говорить об ухудшении ситуации. В то же время Трамп, как всегда, активно маневрирует.На прошедшей неделе, несмотря на отчаянное сопротивление Зеленского и европейских ястребов, президент США договорился с Россией о временном, до апреля 2027 года, взаимном смягчении санкционного режима в отношении нефтепродуктов, что позволит мировому рынку получить несколько миллионов тонн дизеля дополнительно уже в этом году и до десяти миллионов тонн в следующем. Сама информация об этой договорённости должна способствовать снижению биржевых цен на бензин, пошли в рост акции российских (предположительно, и американских также) углеводородных компаний. Всё это происходит за 24 дня до промежуточных выборов в США.На первый взгляд справедливыми могут показаться обвинения Зеленского, обвиняющего США в предательстве, дезертирстве с антироссийского фронта и т.д. По форме получается, что США подают руку России через головы ЕС и Украины. По факту центробежные политики, считающие, что Западу, прежде чем вновь объединяться, надо размежеваться, как в США, так и в ЕС, пытаются сохранить российский фактор — как основу противостояния центростремительным.С одной стороны такая ситуация, раскалывающая Запад, для нас выгодна. С другой, внутренняя эскалация, усиление противостояния между различными силами внутри коллективного Запада может привести к международному взрыву даже с большей вероятностью, чем эскалация внешняя.

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https://ukraina.ru/20260827/komu-dostanutsya-milliardy-es-snova-pozarilsya-na-zamorozhennye-rossiyskie-dengi-1082846210.html

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мнения, россия, запад, сша, марко рубио, дональд трамп, владимир зеленский, нато, ес