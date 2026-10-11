В Польше заявили о покушении на Туска и Косиняк-Камыша - 11.10.2026 Украина.ру
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В Польше заявили о покушении на Туска и Косиняк-Камыша
В Польше заявили о покушении на Туска и Косиняк-Камыша - 11.10.2026 Украина.ру
В Польше заявили о покушении на Туска и Косиняк-Камыша
В Польше сообщили о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша. Об этом 11 октября сообщил в X Яцек Добржинский, пресс-секретарь координатора спецслужб Польши
2026-10-11T12:54
2026-10-11T12:54
польша
томаш семоняк
мвд
украина.ру
владимир зеленский
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По его словам, в связи с информацией о возможном покушении министр Томаш Семоняк и глава МВД Марчин Кервиньский "отдали приказ о начале действий по этому делу".По его словам, в связи с информацией о возможном покушении министр Томаш Семоняк и глава МВД Марчин Кервиньский "отдали приказ о начале действий по этому делу". Уже сегодня, в 11:00 (12:00 мск), в здании Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) состоится экстренная встреча представителей ABW, полиции и Службы охраны государства (SOP).Как сообщает Interia.pl, в адрес главы правительства неоднократно поступали различные угрозы. В сентябре из-за этого были задержаны два жителя Пшемысля и Олавы — 56-летний и 52-летний мужчины.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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польша, томаш семоняк, мвд, украина.ру, владимир зеленский, украина, сша, новости
Польша, Томаш Семоняк, МВД, Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина, США, Новости

В Польше заявили о покушении на Туска и Косиняк-Камыша

12:54 11.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.руПольша не была целью объекта, упавшего утром 30 июля на юго-востоке страны, считает Дональд Туск
Польша не была целью объекта, упавшего утром 30 июля на юго-востоке страны, считает Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру
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В Польше сообщили о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша. Об этом 11 октября сообщил в X Яцек Добржинский, пресс-секретарь координатора спецслужб Польши
По его словам, в связи с информацией о возможном покушении министр Томаш Семоняк и глава МВД Марчин Кервиньский "отдали приказ о начале действий по этому делу".
По его словам, в связи с информацией о возможном покушении министр Томаш Семоняк и глава МВД Марчин Кервиньский "отдали приказ о начале действий по этому делу". Уже сегодня, в 11:00 (12:00 мск), в здании Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) состоится экстренная встреча представителей ABW, полиции и Службы охраны государства (SOP).
Как сообщает Interia.pl, в адрес главы правительства неоднократно поступали различные угрозы. В сентябре из-за этого были задержаны два жителя Пшемысля и Олавы — 56-летний и 52-летний мужчины.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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