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"Крутите педали": нардеп предложил киевлянам пересаживаться на велосипеды из-за ударов по мостам
"Крутите педали": нардеп предложил киевлянам пересаживаться на велосипеды из-за ударов по мостам - 11.10.2026 Украина.ру
"Крутите педали": нардеп предложил киевлянам пересаживаться на велосипеды из-за ударов по мостам
Депутат Верховной рады Владимир Крейденко предложил жителям Киева пересаживаться на велосипеды и самокаты для передвижения через мосты. Об этом 11 октября сообщили украинские СМИ
2026-10-11T11:41
2026-10-11T11:41
2026-10-11T11:41
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По его словам, для этого в городе следует создать специальные хабы и договориться с прокатными компаниями о местах для парковки такого транспорта."Надо создавать хабы возле мест, где мы будем концентрировать, например, велосипеды или электросамокаты, для того чтобы люди быстро могли в нынешних условиях переехать этот мост. Можно переговорить с компаниями, которые предоставляют в аренду самокаты", — считает нардеп.Об ударах ВС РФ по киевским мостам – в материале Безлюдный Киев: Самойлов объяснил, зачем Россия бьет по мостам через ДнепрБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, киев, сша, самойлов, владимир зеленский, верховная рада, украина.ру
Новости, Россия, Киев, США, Самойлов, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Украина.ру
"Крутите педали": нардеп предложил киевлянам пересаживаться на велосипеды из-за ударов по мостам
Депутат Верховной рады Владимир Крейденко предложил жителям Киева пересаживаться на велосипеды и самокаты для передвижения через мосты. Об этом 11 октября сообщили украинские СМИ