https://ukraina.ru/20261011/krutite-pedali-nardep-predlozhil-kievlyanam-peresazhivatsya-na-velosipedy-iz-za-udarov-po-mostam-1083739976.html

"Крутите педали": нардеп предложил киевлянам пересаживаться на велосипеды из-за ударов по мостам

"Крутите педали": нардеп предложил киевлянам пересаживаться на велосипеды из-за ударов по мостам - 11.10.2026 Украина.ру

"Крутите педали": нардеп предложил киевлянам пересаживаться на велосипеды из-за ударов по мостам

Депутат Верховной рады Владимир Крейденко предложил жителям Киева пересаживаться на велосипеды и самокаты для передвижения через мосты. Об этом 11 октября сообщили украинские СМИ

2026-10-11T11:41

2026-10-11T11:41

2026-10-11T11:41

новости

россия

киев

сша

самойлов

владимир зеленский

верховная рада

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/05/1083610215_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_cbac74299ed7536a40444f76fe110fff.jpg

По его словам, для этого в городе следует создать специальные хабы и договориться с прокатными компаниями о местах для парковки такого транспорта."Надо создавать хабы возле мест, где мы будем концентрировать, например, велосипеды или электросамокаты, для того чтобы люди быстро могли в нынешних условиях переехать этот мост. Можно переговорить с компаниями, которые предоставляют в аренду самокаты", — считает нардеп.Об ударах ВС РФ по киевским мостам – в материале Безлюдный Киев: Самойлов объяснил, зачем Россия бьет по мостам через ДнепрБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, сша, самойлов, владимир зеленский, верховная рада, украина.ру