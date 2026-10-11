https://ukraina.ru/20261011/chetyre-sela-i-mnogo-podlosti-korchinskiy-nakinulsya-na-ssha-i-prizval-tyl-postradat-1083740928.html

"Четыре села и много подлости": Корчинский* накинулся на США и призвал тыл пострадать

"Четыре села и много подлости": Корчинский* накинулся на США и призвал тыл пострадать - 11.10.2026 Украина.ру

"Четыре села и много подлости": Корчинский* накинулся на США и призвал тыл пострадать

Лидер группировки "Братство"** и бывший глава УНА-УНСО** Дмитрий Корчинский призвал Киев жёстко ответить Вашингтону, а рядовых украинцев – не ныть, а крепиться

2026-10-11T13:16

2026-10-11T13:16

2026-10-11T13:16

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корчинский

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По словам Корчинского, Украине следовало бы ввести санкции в отношении США."По логике мы должны были бы сейчас накладывать санкции на Соединённые Штаты за закупку ими энергоносителей у нашего врага. Конечно, мы пока что этого сделать не можем потому, что Соединённые Штаты – страна №1 в мире", – заявил он.Националист рассказал о прошлом и будущем США."Когда-то, я напомню, Соединённые Штаты это были четыре села и много подлости. Больше там ничего не было. Так они начинали. Но теперь это страна №1. Скоро, правда, они будут страной №2, потом страной №3 – уступят также и Индии, потом – страной №4 и так далее. Они уже идут вниз", – предрёк Корчинский будущее США.В другом видео он заявил, что украинский тыл должен страдать."Тыл должен немножечко пострадать. Ну будет чуть меньше централизованного отопления, например. Ну жили 10 тысяч лет без централизованного отопления – от эпохи неолита и до середины ХХ века. Думаю, можно прожить и 3 месяца без централизованного отопления. Вспомнить старые навыки, вернуться к каким-то традициям, что тоже полезно", – отметил Корчинский.Примечательно, что это видео националист записывал из помещения, обшитого вагонкой. Таким образом, он скорее всего находился за городом. В целом же у Корчинского хватает недвижимости. Среди прочего – у него отобранная им силой квартира в бывшем доходном доме Богдана и Варвары Ханенко 1914 года постройки. У дома толстые стены из дореволюционного качественного киевского кирпича и железобетонные перекрытия. В доме была собственная котельная, которую при желании можно восстановить.Кроме того, в парадных залах и жилых комнатах квартир премиум-класса устанавливались роскошные изразцовые печи и камины, которые служили для дополнительного обогрева и эстетики. Как сообщает ряд источников, в некоторых отреставрированных квартирах этого дома элементы старинной кирпичной кладки и дымоходов сохранились до сих пор. Таким образом, Корчинский может спокойно пережить зиму, в отличие от остальных киевлян.Сам националист уже прославился рядом громких заявлений. При этом его критики указывают, что слова Корчинского редко соотносятся с делами. Так, родного сына он на фронт не отправил, а оставил при себе в качестве "охранника", что позволяет тому избежать мобилизации.* – внесён в список экстремистов и террористов** – запрещённые в РФ террористические организации

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новости, корчинский, вашингтон, киев, сша