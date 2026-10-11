Исторический миф: 380 лет с времени. когда Ивана Сирко стал "национальным героем Франции" - 11.10.2026 Украина.ру
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История
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Исторический миф: 380 лет с времени. когда Ивана Сирко стал "национальным героем Франции"
Исторический миф: 380 лет с времени. когда Ивана Сирко стал "национальным героем Франции" - 11.10.2026 Украина.ру
Исторический миф: 380 лет с времени. когда Ивана Сирко стал "национальным героем Франции"
Украина – это Европа. Раз так, значит украинцы должны участвовать в европейской истории. Но в этим сложно. Приходится выдумывать разное – вот, например, участие отряда атамана Ивана Сирко в осаде Дюнкерка войсками принца Конде в ходе Тридцатилетней войны в 1646 году. Байка эта за долгие годы приобрела как критиков, так и сторонников
2026-10-11T08:00
2026-10-11T08:00
история
франция
богдан хмельницкий
xvii век
украинские мифы
история
миф
шарль де голль
дюнкерк
речь посполитая
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Об этом факте можно узнать, например, в монументальном двухтомнике Александра Барана и Георгия Гаецкого "Казаки в Тридцатилетней войне", вышедшем в Риме в 1983 году. Даже англоязычная Википедия в статье "Ivan Sirko" указывает, что атаман "served in Cossack regiments in France and participated in the siege of Dunkirk".Ряд ресурсов даже утверждает, что во время своего визита в Киев в 1966 году Шарль Де Голль говорил: "я хотел бы побывать на могиле Ивана Сирко, национального героя Франции". В ответ ему сообщили, что Сирко похоронен в селе Капуловка Днепропетровской области. После чего Де Голль вместе с супругой отправился возлагать цветы на могилу легендарного атамана. Никаких документальных подтверждений этому, конечно, нет.Дошло до того, что некоторые горячие головы совершенно серьезно тиражировали слух о том, что во Франции, под Дюнкерком, якобы стоит памятник запорожским казакам! Как это нередко бывает, нашлись гражданские активисты, которые под эгидой общества "Франция – СССР" делали официальные запросы в мэрию Дюнкерка и в "Национальную палату исторических памятников и мест Франции" с целью выяснить, что же там с памятником и есть ли он вообще. Увы, французская сторона без всякого сострадания развеяла надежды апологетов легенды – никакого упоминания о казаках в старинном городе Дюнкерке не обнаружилось.Истории о французской кампании запорожских казаков, к слову, существенно разнятся между собой, напоминая детскую игру "испорченный телефон", так что даже тому, кто не подвергает сам факт похода какому-либо сомнению, не становится понятно, что же на самом деле там случилось. А если не было никакого похода, то откуда же взялось все это обилие цифр, данных и цитат? Давайте разбираться.Атаман Иван Сирко (1605-1680 гг.) – одна из виднейших фигур военной истории Украины. Однако нам до сих пор практически ничего не известно о его биографии до 50-х годов XVII века. Некоторые подробности его жизни стали достоянием фольклора, однако почерпнутые из народного творчества сведения практически невозможно опровергнуть или подтвердить с точки зрения исторической науки.При ближайшем рассмотрении выясняется, что корни этой украинской истории уходят прямиком во Францию, а именно – в 60-е годы все того же XVII века, когда вышла в свет книга Пьера Шевалье, посвящённая жизни и деятельности графа де Брежи, французского посла в Речи Посполитой. В своем произведении, помимо прочего, автор указывает, что посол способствовал найму запорожских казаков для службы в войсках французской короны.Другим столпом легенды о французской эпопее Сирка является выдающий историк Николай Костомаров, написавший:"Хмельницкий (…) был во Франции, где совещался с графом де Брежи, назначенным послом в Польшу, относительно доставки казаков во французское войско. Затем 2400 желающих отправились во Францию и в 1646 году участвовали в сражении во время захвата Дюнкерка у испанцев".Цифра "2400" встречается в работах других украинских историков, которые, словно, попросту взяли ее у Костомарова.Третьим человеком, внесшим существенный вклад с жизнеспособность легенды о французском походе, стал историк Илья Баршак (Илько Борщак), опубликовавший в 1922 году в Варшаве работу "Казаки Хмельницкого под Дюнкерком". Борщак, по его собственным утверждениям, опиравшийся на данные французских архивов, приводил письма посла де Брежи к кардиналу Мазарини, в которых подтверждался факт найма казаков на французскую службу. В частности, в письме от 11 марта 1645 года говорилось: "уже три дня, как полковник Хмельницкий в компании старшин Сирка и Солтенко выехали в Гданьск, направляясь в Париж".А вот Михаил Грушевский в "История Украины-Руси" тему французского похода казаков игнорирует. Не упоминают о нём и некоторые авторитетные исследователи, занимающиеся именно вопросом истории казаков, хотя им, без сомнения, известна и работа Борщака, и произведение Шевалье.Первый серьёзный удар по легенде нанёс в 70-е годы XX века польский историк Збигнев Вуйцик, работавший с архивами, на которые ссылался Борщак. Поначалу все шло хорошо – посол Брежи действительно договорился о найме людей на службу во французскую армию, а затем упомянутый отряд действительно был отправлен. Вот только речь в документах шла о поляках!Самое интересное, что тот же Борщак приводил выдержку из номера "Газетт де Франс" от 19 апреля 1645 года, в котором говорилось, что "в Париж прибыли старшины польской инфантерии для службы у Его Величества". Он же нашел в архивах французского военного министерства бумагу, в которой значилось, что этими старшинам были "господа Хмельницкий и Солтенко – старшины казацкие, и господин Пшиемский – полковник польского короля".Первое что бросается в глаза – отсутствие среди командиров Ивана Сирка, которому приписывают чуть ли не главенство над всем отрядом. Неужели потерялся по дороге в Париж? Или, скорее, его там просто не было? Кто такой Солтенко, тоже совершенно не ясно. Единственный, кого мы можем идентифицировать – Богдан Хмельницкий. Да, тот самый. Факт его пребывания во Франции находит отражение в ряде синхронных источников, да и сам Богдан впоследствии, при встрече с французским послом, отмечал, что действительно бывал во французской стороне по служебным делам. Но участвовал ли он в осаде Дюнкерка? Источники указывают на то, что в 1645 и 1646 годах будущий гетман планировал акции против крымских татар, о чём вел переговоры с польским королем, и сам находился в Речи Посполитой.Таким образом, вероятнее всего, визит Хмельницкого во Францию был относительно коротким, и он едва ли мог принимать участие в таком длительном предприятии, как осада.С Хмелем выяснили, но что же Сирко?Сам по себе факт его отсутствия в перечне нанятых офицеров ни о чём не говорит – вот Богдан, например, там есть, однако Дюнкерк он осаждал очень вряд ли. И здесь крайне характерен один момент – уже на закате жизни атаман любил вспоминать свои былые походы и припоминал, в частности, поход на Трапезунд в конце 20-х годов, в котором участвовал вместе с Хмельницким. Не Бог весть какая операция, однако Сирко её помнил. А вот Дюнкерк, где он якобы сражался под знаменами великого Конде, – нет.С чего же тогда историки приписывают Ивану Сирку участие во французском походе?Ответ на этот вопрос нам может дать письмо от 1 сентября 1646 года, адресованное кардиналу Мазарини, в котором упоминалось, что из Речи Посполитой во Францию прибыл отряд из 10 рот, которым командовали уже знакомый нам поляк Пшиемский и французы Сиро и Камбрэ. Вероятно именно французский барон де Сиро усилиями некоторых украинских историков и энтузиастов стал ассоциироваться с легендарным атаманом Иваном Сирко.Все эти сведения дают нам косвенное подтверждение, что атаман Сирко, если и был в указанные годы во Франции, то уж точно отрядом не командовал и Дюнкерк не осаждал. Но мог ли чисто теоретически он там оказаться?Да, вполне. Как и могли быть в составе польского отряда украинские казаки, которые действительно регулярно отправлялись на службу в качестве наёмников. Другое дело, что их не могло быть много, и уж точно они никак не могли составить весь отряд численностью в 2400 человек. Для сравнения: численность реестровых казаков, состоявших на службе у польского короля в те годы, составляла 6000 человек. Возможно, указанными поляками могли быть "лисовчики" – лёгкая иррегулярная конница, пестрая по своему составу, чья тактика была схожа с казацкой. Это могло стать изначальным поводом для путаницы, допущенной Шевалье, для которого все подобные войска из тех мест были "казаками".Что же касается Илько Борщака, опубликовавшего свой труд в 1922 году, то, вероятно, он пошел на осознанную мифологизацию из патриотических побуждений.Проект независимого украинского государства, в дипломатических органах которого он подвизался, потерпел крах. В том числе и потому, что не нашёл поддержки у победителей в Первой мировой войне, прежде всего французов. В Европе слабо представляли себе, кто такие украинцы и чего они хотят. Вот и могла появиться идея привязать запорожских казаков к знаковому эпизоду европейской истории, известному широкой публике по роману Дюма.А кроме того, пережив крах национального проекта, апологеты украинской идеи отчаянно нуждались в глотке "живой воды", которая могла бы поддерживать в их сознании чувство гордости за свой народ и надежду на то, что однажды он обретет государственность. Вот тогда крайне удачно и подвернулась история с Дюнкерком.
https://ukraina.ru/20230814/1048660095.html
https://ukraina.ru/20250516/1027711167.html
https://ukraina.ru/20250523/istoricheskiy-mif-khto-tak-ukrants--chogo-voni-khochut-istoriya-ukrainy-po-grushevskomu-1062903239.html
https://ukraina.ru/20240217/1053340551.html
франция
дюнкерк
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история, франция, богдан хмельницкий, xvii век, украинские мифы, миф, шарль де голль, дюнкерк, речь посполитая, википедия, история украины
История, Франция, Богдан Хмельницкий, XVII век, украинские мифы, История, миф, Шарль де Голль, Дюнкерк, Речь Посполитая, Википедия, история Украины

Исторический миф: 380 лет с времени. когда Ивана Сирко стал "национальным героем Франции"

08:00 11.10.2026
 
© Фото : Открытый источникОсада Дюнкерка принцем Конде в 1646 году. Гравюра XVII века
Осада Дюнкерка принцем Конде в 1646 году. Гравюра XVII века - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© Фото : Открытый источник
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Александр Александров
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Украина – это Европа. Раз так, значит украинцы должны участвовать в европейской истории. Но в этим сложно. Приходится выдумывать разное – вот, например, участие отряда атамана Ивана Сирко в осаде Дюнкерка войсками принца Конде в ходе Тридцатилетней войны в 1646 году. Байка эта за долгие годы приобрела как критиков, так и сторонников
Об этом факте можно узнать, например, в монументальном двухтомнике Александра Барана и Георгия Гаецкого "Казаки в Тридцатилетней войне", вышедшем в Риме в 1983 году. Даже англоязычная Википедия в статье "Ivan Sirko" указывает, что атаман "served in Cossack regiments in France and participated in the siege of Dunkirk".
Ряд ресурсов даже утверждает, что во время своего визита в Киев в 1966 году Шарль Де Голль говорил: "я хотел бы побывать на могиле Ивана Сирко, национального героя Франции". В ответ ему сообщили, что Сирко похоронен в селе Капуловка Днепропетровской области. После чего Де Голль вместе с супругой отправился возлагать цветы на могилу легендарного атамана. Никаких документальных подтверждений этому, конечно, нет.
Дошло до того, что некоторые горячие головы совершенно серьезно тиражировали слух о том, что во Франции, под Дюнкерком, якобы стоит памятник запорожским казакам! Как это нередко бывает, нашлись гражданские активисты, которые под эгидой общества "Франция – СССР" делали официальные запросы в мэрию Дюнкерка и в "Национальную палату исторических памятников и мест Франции" с целью выяснить, что же там с памятником и есть ли он вообще. Увы, французская сторона без всякого сострадания развеяла надежды апологетов легенды – никакого упоминания о казаках в старинном городе Дюнкерке не обнаружилось.
Истории о французской кампании запорожских казаков, к слову, существенно разнятся между собой, напоминая детскую игру "испорченный телефон", так что даже тому, кто не подвергает сам факт похода какому-либо сомнению, не становится понятно, что же на самом деле там случилось. А если не было никакого похода, то откуда же взялось все это обилие цифр, данных и цитат? Давайте разбираться.
Атаман Иван Сирко (1605-1680 гг.) – одна из виднейших фигур военной истории Украины. Однако нам до сих пор практически ничего не известно о его биографии до 50-х годов XVII века. Некоторые подробности его жизни стали достоянием фольклора, однако почерпнутые из народного творчества сведения практически невозможно опровергнуть или подтвердить с точки зрения исторической науки.
Запорожские казаки - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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При ближайшем рассмотрении выясняется, что корни этой украинской истории уходят прямиком во Францию, а именно – в 60-е годы все того же XVII века, когда вышла в свет книга Пьера Шевалье, посвящённая жизни и деятельности графа де Брежи, французского посла в Речи Посполитой. В своем произведении, помимо прочего, автор указывает, что посол способствовал найму запорожских казаков для службы в войсках французской короны.
Другим столпом легенды о французской эпопее Сирка является выдающий историк Николай Костомаров, написавший:
"Хмельницкий (…) был во Франции, где совещался с графом де Брежи, назначенным послом в Польшу, относительно доставки казаков во французское войско. Затем 2400 желающих отправились во Францию и в 1646 году участвовали в сражении во время захвата Дюнкерка у испанцев".
Цифра "2400" встречается в работах других украинских историков, которые, словно, попросту взяли ее у Костомарова.
"Богдан Хмельницкий". Кадр из фильма
Богдан Хмельницкий. Кадр из фильма
"Богдан Хмельницкий". Кадр из фильма
Третьим человеком, внесшим существенный вклад с жизнеспособность легенды о французском походе, стал историк Илья Баршак (Илько Борщак), опубликовавший в 1922 году в Варшаве работу "Казаки Хмельницкого под Дюнкерком". Борщак, по его собственным утверждениям, опиравшийся на данные французских архивов, приводил письма посла де Брежи к кардиналу Мазарини, в которых подтверждался факт найма казаков на французскую службу. В частности, в письме от 11 марта 1645 года говорилось: "уже три дня, как полковник Хмельницкий в компании старшин Сирка и Солтенко выехали в Гданьск, направляясь в Париж".
А вот Михаил Грушевский в "История Украины-Руси" тему французского похода казаков игнорирует. Не упоминают о нём и некоторые авторитетные исследователи, занимающиеся именно вопросом истории казаков, хотя им, без сомнения, известна и работа Борщака, и произведение Шевалье.
Первый серьёзный удар по легенде нанёс в 70-е годы XX века польский историк Збигнев Вуйцик, работавший с архивами, на которые ссылался Борщак. Поначалу все шло хорошо – посол Брежи действительно договорился о найме людей на службу во французскую армию, а затем упомянутый отряд действительно был отправлен. Вот только речь в документах шла о поляках!
Николай Иванович Костомаров
16 мая 2025, 16:00История
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Самое интересное, что тот же Борщак приводил выдержку из номера "Газетт де Франс" от 19 апреля 1645 года, в котором говорилось, что "в Париж прибыли старшины польской инфантерии для службы у Его Величества". Он же нашел в архивах французского военного министерства бумагу, в которой значилось, что этими старшинам были "господа Хмельницкий и Солтенко – старшины казацкие, и господин Пшиемский – полковник польского короля".
Первое что бросается в глаза – отсутствие среди командиров Ивана Сирка, которому приписывают чуть ли не главенство над всем отрядом. Неужели потерялся по дороге в Париж? Или, скорее, его там просто не было? Кто такой Солтенко, тоже совершенно не ясно. Единственный, кого мы можем идентифицировать – Богдан Хмельницкий. Да, тот самый. Факт его пребывания во Франции находит отражение в ряде синхронных источников, да и сам Богдан впоследствии, при встрече с французским послом, отмечал, что действительно бывал во французской стороне по служебным делам. Но участвовал ли он в осаде Дюнкерка? Источники указывают на то, что в 1645 и 1646 годах будущий гетман планировал акции против крымских татар, о чём вел переговоры с польским королем, и сам находился в Речи Посполитой.
© commons.wikimedia.orgИван Сирко. Этюд Ильи Репина к картине Запорожцы пишут письмо турецкому султану, 1889 год
Иван Сирко. Этюд Ильи Репина к картине Запорожцы пишут письмо турецкому султану, 1889 год - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© commons.wikimedia.org
Иван Сирко. Этюд Ильи Репина к картине Запорожцы пишут письмо турецкому султану, 1889 год
Таким образом, вероятнее всего, визит Хмельницкого во Францию был относительно коротким, и он едва ли мог принимать участие в таком длительном предприятии, как осада.
С Хмелем выяснили, но что же Сирко?
Сам по себе факт его отсутствия в перечне нанятых офицеров ни о чём не говорит – вот Богдан, например, там есть, однако Дюнкерк он осаждал очень вряд ли. И здесь крайне характерен один момент – уже на закате жизни атаман любил вспоминать свои былые походы и припоминал, в частности, поход на Трапезунд в конце 20-х годов, в котором участвовал вместе с Хмельницким. Не Бог весть какая операция, однако Сирко её помнил. А вот Дюнкерк, где он якобы сражался под знаменами великого Конде, – нет.
С чего же тогда историки приписывают Ивану Сирку участие во французском походе?
Памятник М.С. Грушевскому в Киеве
23 мая 2025, 08:00История
Исторический миф. "Хто такі українці і чого вони хочуть". История Украины по Грушевскому23 мая 1917 года была опубликована брошюра М.С. Грушевского "Кто такие украинцы и чего они хотят", которая дала обширный материал для злословия последующим критикам. Важно, что эта небольшая публицистическая работа базировалась на исторической концепции, описанной Грушевским в десятитомной "Истории Украины-Руси", издававшейся с 1898 по 1936 год
Ответ на этот вопрос нам может дать письмо от 1 сентября 1646 года, адресованное кардиналу Мазарини, в котором упоминалось, что из Речи Посполитой во Францию прибыл отряд из 10 рот, которым командовали уже знакомый нам поляк Пшиемский и французы Сиро и Камбрэ. Вероятно именно французский барон де Сиро усилиями некоторых украинских историков и энтузиастов стал ассоциироваться с легендарным атаманом Иваном Сирко.
Все эти сведения дают нам косвенное подтверждение, что атаман Сирко, если и был в указанные годы во Франции, то уж точно отрядом не командовал и Дюнкерк не осаждал. Но мог ли чисто теоретически он там оказаться?
Да, вполне. Как и могли быть в составе польского отряда украинские казаки, которые действительно регулярно отправлялись на службу в качестве наёмников. Другое дело, что их не могло быть много, и уж точно они никак не могли составить весь отряд численностью в 2400 человек. Для сравнения: численность реестровых казаков, состоявших на службе у польского короля в те годы, составляла 6000 человек. Возможно, указанными поляками могли быть "лисовчики" – лёгкая иррегулярная конница, пестрая по своему составу, чья тактика была схожа с казацкой. Это могло стать изначальным поводом для путаницы, допущенной Шевалье, для которого все подобные войска из тех мест были "казаками".
Что же касается Илько Борщака, опубликовавшего свой труд в 1922 году, то, вероятно, он пошел на осознанную мифологизацию из патриотических побуждений.
Проект независимого украинского государства, в дипломатических органах которого он подвизался, потерпел крах. В том числе и потому, что не нашёл поддержки у победителей в Первой мировой войне, прежде всего французов. В Европе слабо представляли себе, кто такие украинцы и чего они хотят. Вот и могла появиться идея привязать запорожских казаков к знаковому эпизоду европейской истории, известному широкой публике по роману Дюма.
А кроме того, пережив крах национального проекта, апологеты украинской идеи отчаянно нуждались в глотке "живой воды", которая могла бы поддерживать в их сознании чувство гордости за свой народ и надежду на то, что однажды он обретет государственность. Вот тогда крайне удачно и подвернулась история с Дюнкерком.
Казацкая чайка. Рисунок из книги Г. де Боплана - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
17 февраля 2024, 16:00История
Исторический миф: подводные лодки в степях УкраиныРовно 160 лет назад, 17 февраля 1864 года, по время гражданской войны в США, состоялась первая в мире успешная атака подводной лодки: судно конфедератов "H.L. Hunley" шестовой миной потопило шлюп северян "Housatonic". Сама она при этом погибла. Но, естественно, у неё были предшественники
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