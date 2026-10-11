https://ukraina.ru/20261011/1022866245.html

Исторический миф: 380 лет с времени. когда Ивана Сирко стал "национальным героем Франции"

Исторический миф: 380 лет с времени. когда Ивана Сирко стал "национальным героем Франции" - 11.10.2026 Украина.ру

Исторический миф: 380 лет с времени. когда Ивана Сирко стал "национальным героем Франции"

Украина – это Европа. Раз так, значит украинцы должны участвовать в европейской истории. Но в этим сложно. Приходится выдумывать разное – вот, например, участие отряда атамана Ивана Сирко в осаде Дюнкерка войсками принца Конде в ходе Тридцатилетней войны в 1646 году. Байка эта за долгие годы приобрела как критиков, так и сторонников

2026-10-11T08:00

2026-10-11T08:00

2026-10-11T08:00

история

франция

богдан хмельницкий

xvii век

украинские мифы

история

миф

шарль де голль

дюнкерк

речь посполитая

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Об этом факте можно узнать, например, в монументальном двухтомнике Александра Барана и Георгия Гаецкого "Казаки в Тридцатилетней войне", вышедшем в Риме в 1983 году. Даже англоязычная Википедия в статье "Ivan Sirko" указывает, что атаман "served in Cossack regiments in France and participated in the siege of Dunkirk".Ряд ресурсов даже утверждает, что во время своего визита в Киев в 1966 году Шарль Де Голль говорил: "я хотел бы побывать на могиле Ивана Сирко, национального героя Франции". В ответ ему сообщили, что Сирко похоронен в селе Капуловка Днепропетровской области. После чего Де Голль вместе с супругой отправился возлагать цветы на могилу легендарного атамана. Никаких документальных подтверждений этому, конечно, нет.Дошло до того, что некоторые горячие головы совершенно серьезно тиражировали слух о том, что во Франции, под Дюнкерком, якобы стоит памятник запорожским казакам! Как это нередко бывает, нашлись гражданские активисты, которые под эгидой общества "Франция – СССР" делали официальные запросы в мэрию Дюнкерка и в "Национальную палату исторических памятников и мест Франции" с целью выяснить, что же там с памятником и есть ли он вообще. Увы, французская сторона без всякого сострадания развеяла надежды апологетов легенды – никакого упоминания о казаках в старинном городе Дюнкерке не обнаружилось.Истории о французской кампании запорожских казаков, к слову, существенно разнятся между собой, напоминая детскую игру "испорченный телефон", так что даже тому, кто не подвергает сам факт похода какому-либо сомнению, не становится понятно, что же на самом деле там случилось. А если не было никакого похода, то откуда же взялось все это обилие цифр, данных и цитат? Давайте разбираться.Атаман Иван Сирко (1605-1680 гг.) – одна из виднейших фигур военной истории Украины. Однако нам до сих пор практически ничего не известно о его биографии до 50-х годов XVII века. Некоторые подробности его жизни стали достоянием фольклора, однако почерпнутые из народного творчества сведения практически невозможно опровергнуть или подтвердить с точки зрения исторической науки.При ближайшем рассмотрении выясняется, что корни этой украинской истории уходят прямиком во Францию, а именно – в 60-е годы все того же XVII века, когда вышла в свет книга Пьера Шевалье, посвящённая жизни и деятельности графа де Брежи, французского посла в Речи Посполитой. В своем произведении, помимо прочего, автор указывает, что посол способствовал найму запорожских казаков для службы в войсках французской короны.Другим столпом легенды о французской эпопее Сирка является выдающий историк Николай Костомаров, написавший:"Хмельницкий (…) был во Франции, где совещался с графом де Брежи, назначенным послом в Польшу, относительно доставки казаков во французское войско. Затем 2400 желающих отправились во Францию и в 1646 году участвовали в сражении во время захвата Дюнкерка у испанцев".Цифра "2400" встречается в работах других украинских историков, которые, словно, попросту взяли ее у Костомарова.Третьим человеком, внесшим существенный вклад с жизнеспособность легенды о французском походе, стал историк Илья Баршак (Илько Борщак), опубликовавший в 1922 году в Варшаве работу "Казаки Хмельницкого под Дюнкерком". Борщак, по его собственным утверждениям, опиравшийся на данные французских архивов, приводил письма посла де Брежи к кардиналу Мазарини, в которых подтверждался факт найма казаков на французскую службу. В частности, в письме от 11 марта 1645 года говорилось: "уже три дня, как полковник Хмельницкий в компании старшин Сирка и Солтенко выехали в Гданьск, направляясь в Париж".А вот Михаил Грушевский в "История Украины-Руси" тему французского похода казаков игнорирует. Не упоминают о нём и некоторые авторитетные исследователи, занимающиеся именно вопросом истории казаков, хотя им, без сомнения, известна и работа Борщака, и произведение Шевалье.Первый серьёзный удар по легенде нанёс в 70-е годы XX века польский историк Збигнев Вуйцик, работавший с архивами, на которые ссылался Борщак. Поначалу все шло хорошо – посол Брежи действительно договорился о найме людей на службу во французскую армию, а затем упомянутый отряд действительно был отправлен. Вот только речь в документах шла о поляках!Самое интересное, что тот же Борщак приводил выдержку из номера "Газетт де Франс" от 19 апреля 1645 года, в котором говорилось, что "в Париж прибыли старшины польской инфантерии для службы у Его Величества". Он же нашел в архивах французского военного министерства бумагу, в которой значилось, что этими старшинам были "господа Хмельницкий и Солтенко – старшины казацкие, и господин Пшиемский – полковник польского короля".Первое что бросается в глаза – отсутствие среди командиров Ивана Сирка, которому приписывают чуть ли не главенство над всем отрядом. Неужели потерялся по дороге в Париж? Или, скорее, его там просто не было? Кто такой Солтенко, тоже совершенно не ясно. Единственный, кого мы можем идентифицировать – Богдан Хмельницкий. Да, тот самый. Факт его пребывания во Франции находит отражение в ряде синхронных источников, да и сам Богдан впоследствии, при встрече с французским послом, отмечал, что действительно бывал во французской стороне по служебным делам. Но участвовал ли он в осаде Дюнкерка? Источники указывают на то, что в 1645 и 1646 годах будущий гетман планировал акции против крымских татар, о чём вел переговоры с польским королем, и сам находился в Речи Посполитой.Таким образом, вероятнее всего, визит Хмельницкого во Францию был относительно коротким, и он едва ли мог принимать участие в таком длительном предприятии, как осада.С Хмелем выяснили, но что же Сирко?Сам по себе факт его отсутствия в перечне нанятых офицеров ни о чём не говорит – вот Богдан, например, там есть, однако Дюнкерк он осаждал очень вряд ли. И здесь крайне характерен один момент – уже на закате жизни атаман любил вспоминать свои былые походы и припоминал, в частности, поход на Трапезунд в конце 20-х годов, в котором участвовал вместе с Хмельницким. Не Бог весть какая операция, однако Сирко её помнил. А вот Дюнкерк, где он якобы сражался под знаменами великого Конде, – нет.С чего же тогда историки приписывают Ивану Сирку участие во французском походе?Ответ на этот вопрос нам может дать письмо от 1 сентября 1646 года, адресованное кардиналу Мазарини, в котором упоминалось, что из Речи Посполитой во Францию прибыл отряд из 10 рот, которым командовали уже знакомый нам поляк Пшиемский и французы Сиро и Камбрэ. Вероятно именно французский барон де Сиро усилиями некоторых украинских историков и энтузиастов стал ассоциироваться с легендарным атаманом Иваном Сирко.Все эти сведения дают нам косвенное подтверждение, что атаман Сирко, если и был в указанные годы во Франции, то уж точно отрядом не командовал и Дюнкерк не осаждал. Но мог ли чисто теоретически он там оказаться?Да, вполне. Как и могли быть в составе польского отряда украинские казаки, которые действительно регулярно отправлялись на службу в качестве наёмников. Другое дело, что их не могло быть много, и уж точно они никак не могли составить весь отряд численностью в 2400 человек. Для сравнения: численность реестровых казаков, состоявших на службе у польского короля в те годы, составляла 6000 человек. Возможно, указанными поляками могли быть "лисовчики" – лёгкая иррегулярная конница, пестрая по своему составу, чья тактика была схожа с казацкой. Это могло стать изначальным поводом для путаницы, допущенной Шевалье, для которого все подобные войска из тех мест были "казаками".Что же касается Илько Борщака, опубликовавшего свой труд в 1922 году, то, вероятно, он пошел на осознанную мифологизацию из патриотических побуждений.Проект независимого украинского государства, в дипломатических органах которого он подвизался, потерпел крах. В том числе и потому, что не нашёл поддержки у победителей в Первой мировой войне, прежде всего французов. В Европе слабо представляли себе, кто такие украинцы и чего они хотят. Вот и могла появиться идея привязать запорожских казаков к знаковому эпизоду европейской истории, известному широкой публике по роману Дюма.А кроме того, пережив крах национального проекта, апологеты украинской идеи отчаянно нуждались в глотке "живой воды", которая могла бы поддерживать в их сознании чувство гордости за свой народ и надежду на то, что однажды он обретет государственность. Вот тогда крайне удачно и подвернулась история с Дюнкерком.

https://ukraina.ru/20230814/1048660095.html

https://ukraina.ru/20250516/1027711167.html

https://ukraina.ru/20250523/istoricheskiy-mif-khto-tak-ukrants--chogo-voni-khochut-istoriya-ukrainy-po-grushevskomu-1062903239.html

https://ukraina.ru/20240217/1053340551.html

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