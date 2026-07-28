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Иллюзии и реальность. На заседании СБ ООН российские дипломаты рассказали, на что рассчитывает Зеленский

Иллюзии и реальность. На заседании СБ ООН российские дипломаты рассказали, на что рассчитывает Зеленский - 28.07.2026 Украина.ру

Иллюзии и реальность. На заседании СБ ООН российские дипломаты рассказали, на что рассчитывает Зеленский

И.о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева обратила внимание европейских коллег на факты, которые обычно те предпочитают замалчивать: целенаправленные удары ВСУ по спящим туристам и автобусам с гражданскими лицами, а также откровенный неонацизм киевского режима

2026-07-28T19:55

2026-07-28T19:55

2026-07-28T19:55

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27 июля по запросу украинской стороны при поддержке европейских стран прошло заседание Совета Безопасности, посвящённое ситуации на Украине.Директор отдела Европы и Центральной Азии Департамента ООН по политическим вопросам Каёко Гото, которая обычно в своих докладах делает акцент на ударах по украинским городам и возлагает вину за происходящее на Россию, при этом почти не упоминая, какой ущерб в ходе вооружённого противостояния несёт РФ, в этот раз много внимания уделила атакам ВСУ по территории РФ.По её словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в первой половине 2026-го на 121% больше сообщений российских властей о количестве жертв среди гражданского населения, чем за аналогичный период прошлого года (1846 человек).Гото отметила, что после ударов украинских БПЛА по крупным складским комплексам маркетплейса Wildberries в Тамбовской и Московской областях, а также атак на промышленные и логистические объекты в Кировской области, в результате которых есть пострадавшие и погибшие, о подобных нападениях сообщается практически ежедневно.Она также указала на сохранение рисков для Запорожской атомной электростанции, которая уже 22 раза с начала СВО была отключена от внешнего электроснабжения. Лишь за последние 3 месяца произошли 10 таких случаев.Кроме того, Украина расширила атаки на российскую и связанную с РФ морскую логистику, включая удары по нефтяным танкерам, только в июле в Азовском море совершено нападение более чем на 100 судов, подчеркнула директор отдела Европы и Центральной Азии Департамента ООН по политическим вопросам.В отличие от Гото представительница Латвии придерживалась своей традиционной линии – обвиняла Россию в "агрессии", сделав акцент на повреждении здания почётного консульства республики в Славянске, единственного постоянно работающего европейского дипломатического представительства в прифронтовом районе Украины.Впрочем, чуть позже в обращении к СМИ директор фонда "Предприниматели за мир", который сложно заподозрить в симпатии к Москве, наоборот, эта структура занимает жёсткую антироссийскую и проукраинскую позицию, Лаура Скроделе заявила: "Латвийское консульство в Славянске было местом оказания помощи. Через него мы доставляли помощь бригадам ВСУ на фронте".Получается, это была законная военная цель для ВС РФ. А российское руководство неоднократно предупреждало о том, что удары могут наносится по объектам, связанным с деятельностью ВСУ.Кроме того, на заседании представительница Латвии сетовала, что прежде Украина была "хлебной корзиной всего мира", а с началом СВО всё изменилось. Однако несколькими минутами ранее Гото говорила, что цены на пшеницу с начала месяца выросли на 20% и достигли максимума с марта 2024 года, именно в контексте атак ВСУ по морской логистике. Она предупреждала, что дальнейшие перебои с судоходством в Чёрном и Азовском морях могут привести к росту стоимости перевозок, страхования, продовольствия и энергоресурсов, что особенно тяжело скажется на развивающихся странах, зависящих от импорта. Так что получается, как раз Украина и создаёт риски для глобальной продовольственной безопасности.Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа был крайне лаконичен – его выступление заняло меньше 3 минут."Соединённые Штаты повторяют свой призыв к немедленному прекращению огня, а также призывают Россию и Украину вести добросовестно переговоры для долгосрочного урегулирования этой войны. США готовы играть конструктивную роль в достижении подобного исхода", - сказал он.И попутно назвал Францию, во время выступления представителя которой американская делегация покинула зал, "постоянным членом Совета Безопасности, который будет читать нотации Соединённым Штатам по любой теме". Как уточняет агентство Associated Press, причиной раздора стала пятничная публикация французской миссии в Организации с критикой в адрес США за их противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок.Далее слово взяла и.о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева и заострила внимание присутствующих на продолжающихся террористических атаках киевского режима по мирным россиянам (с 13 по 19 июля по гражданским объектам ВСУ выпустили 7168 боеприпасов, от обстрелов пострадали 433 человек, в т.ч. 69 погибли), пятом по счёту нападении на объекты Каспийского Трубопроводного Консорциума, объединяющего крупнейшие энергетические предприятия РФ, Казахстана, США и Западной Европы, а также терроре против персонала Запорожской АЭС, главный инженер которой Александр Яковлев и его водитель погибли от прицельного удара БПЛА по служебному автомобилю."Коллеги, ни один нормальный человек не может оправдать целенаправленные удары по спящим туристам или автобусам с гражданскими лицами, хотя представитель Великобритании сегодня пыталась это сделать", - сказала дипломат.Представительница Соединённого Королевства пыталась выдать атаки ВСУ как осуществление Украиной своего права на самооборону, согласно Уставу ООН."Но мы рискнём взять на себя смелость и предположить следующее. Зеленский ошибочно рассчитывает таким образом переломить весьма неудачно складывающуюся для него ситуацию на фронте, запугать мирное население России, обеспечить информационный фон "перемоги" в украинских и западных СМИ с тем, чтобы продолжить получать оружие и деньги от спонсоров", - продолжила Евстигнеева.Она обратилась к европейским участникам "коалиции желающих", которые на последней встрече ровно 2 недели назад заявили о поддержке Украины, в т.ч. поставками вооружений, потребовали немедленного прекращения огня на своих условиях, начала переговоров с РФ с позиции силы и при обязательном участии Европы, сохранения блокировки российских активов и дальнейшего ужесточения санкций. В итоговом документе прямо говорится, что многонациональные силы должны восстановить потенциал ВСУ и оказывать Киеву поддержку на суше, в воздухе и на море - иными словами, использовать передышку для перевооружения Киева и подготовки нового витка конфронтации с Россией."Мы это уже проходили. Так не будет. Размещение на территории Украины военных контингентов ваших государств будет означать иностранную интервенцию, создающую прямую угрозу безопасности России. Ваши подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели", - предупредила европейских коллег и.о. постоянного представителя РФ при ООН.Евстигнеева предположила, что европейские члены Совета Безопасности опять промолчат не только о нарушении прав человека на Украине (даже уже украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец не выдержал и заявил: "Общество превращается в своеобразный "суд Линча" и практически достигло точки кипения"), но и о высказывании новоиспечённого главкома ВСУ Михаила Драпатого о том, что "российская нация не имеет права на существование"."Кроме нас, никто из членов Совета по-прежнему не видит в этом откровенного неонацизма? Показательно, что именно людям с такими убеждениями Запад желает победы. Они продолжают твердить о некоем "переломе" на фронте, однако отказываются видеть простую логику – если это так, то почему Зеленский вынужден сейчас менять министра обороны и главнокомандующего? Это сознательная дезинформация или самовнушение? В любом случае столкновение созданной ими иллюзии с реальностью неизбежно.А реальность такова, что российская армия шаг за шагом расширяет зону контроля, срывает переброску резервов, нарушает снабжение ВСУ и последовательно выводит из строя объекты, обеспечивающие украинскую военную машину", - заявила она.И, подытоживая, подчеркнула, что Россия своих планов не меняет и продолжит отвечать на те боевые действия, которые развязал киевский режим при поддержке Запада, и ни на какие псевдодоговорённости, не учитывающие её национальные интересы, не пойдёт, а реалистичных предложений по-прежнему не просматривается, поэтому Москва продолжит добиваться заявленных целей и задач CВО.Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко охарактеризовал сказанное Евстигнеевой как "искусственные угрозы", переводя фокус внимания на атаки ВС РФ по украинским городам. Он обвинил Россию в давлении на мировой продовольственный рынок, поскольку 90% экспортных поставок сельхозпродукции Украины идёт по Чёрному морю, где российские войска атакуют портовую инфраструктуру и коммерческие суда, от чего якобы страдают государства, зависящие от импорта зерна. Тут самое время вспомнить слова Гото про пшеницу в самом начале заседания.Павличенко утверждает, что Украина наносит удары исключительно по военным целым. Однако те суда, по которым бьют ВС РФ, как сказал неделю назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, участвуют в перевозке амуниции и вооружений для киевского режима. Да и всем известно, как ВСУ размещают свои позиции в жилых застройках, тем самым прикрываясь мирными жителями и подвергая их жизни опасности.Тирада украинского дипломата с критикой в адрес Москвы, длившаяся в 4 раза дольше речи представителя США, сопровождавшаяся цитатами Вальтера и спецпрокурора США на Нюрнбергском процессе, свелась в итоге к одному: "Мы призываем партнёров приложить все усилия для того, чтобы восстановить справедливый мир. Для этого требуется большая поддержка Украины, ослабление военного потенциала России. Настало время действовать, а не время обсуждать".Настало время активнее воевать, а не обсуждать возможности урегулирования конфликта, так что ли?Читайте также колонку Ростислава Ищенко Запад не сможет остановиться

https://ukraina.ru/20260719/sergey-gorbachev-rossiya-zaschitit-svoi-tankery-tolko-esli-provedet-krupnuyu-operatsiyu-v-chernom-more-1081591643.html

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