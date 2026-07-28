Учёные зафиксировали усиление внешнего информационного давления на россиян перед выборами - 28.07.2026 Украина.ру
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Учёные зафиксировали усиление внешнего информационного давления на россиян перед выборами
Учёные зафиксировали усиление внешнего информационного давления на россиян перед выборами - 28.07.2026 Украина.ру
Учёные зафиксировали усиление внешнего информационного давления на россиян перед выборами
Специалисты Финансового университета при Правительстве РФ выявили рост деструктивного контента, нацеленного на подрыв доверия граждан к курсу страны. Об этом 28 июля сообщила директор Центра политических исследований Анна Домбровская
2026-07-28T19:28
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"Давление многослойное, нацелено на формирование страхов и сомнений. Ведущей площадкой остаётся Telegram — около двух тысяч сообщений ежемесячно. Ещё две активные площадки — запрещённые в РФ YouTube и Facebook*", — отметила эксперт.Наибольший поток идёт с Украины: около 1700 авторов публикуют порядка 3000 постов в месяц. Среди других стран — США, Германия, Литва, Польша, Великобритания, а также Беларусь, где подключились известные с 2020 года оппозиционные каналы. Всего выявлено почти 3500 иностранных авторов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков. Только украинский поток вовлекает в обсуждение и распространение около 700 тысяч пользователей.При этом 60% деструктивного контента маскируется под развлекательную и познавательную информацию. Внешнее давление будет нарастать, приёмы вовлечения — совершенствоваться. Будьте внимательны и проверяйте информацию, обращаясь к официальным источникам.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Telegram, Facebook, Youtube

Учёные зафиксировали усиление внешнего информационного давления на россиян перед выборами

19:28 28.07.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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Специалисты Финансового университета при Правительстве РФ выявили рост деструктивного контента, нацеленного на подрыв доверия граждан к курсу страны. Об этом 28 июля сообщила директор Центра политических исследований Анна Домбровская
"Давление многослойное, нацелено на формирование страхов и сомнений. Ведущей площадкой остаётся Telegram — около двух тысяч сообщений ежемесячно. Ещё две активные площадки — запрещённые в РФ YouTube и Facebook*", — отметила эксперт.
Наибольший поток идёт с Украины: около 1700 авторов публикуют порядка 3000 постов в месяц.
Среди других стран — США, Германия, Литва, Польша, Великобритания, а также Беларусь, где подключились известные с 2020 года оппозиционные каналы. Всего выявлено почти 3500 иностранных авторов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков. Только украинский поток вовлекает в обсуждение и распространение около 700 тысяч пользователей.
При этом 60% деструктивного контента маскируется под развлекательную и познавательную информацию. Внешнее давление будет нарастать, приёмы вовлечения — совершенствоваться.
Будьте внимательны и проверяйте информацию, обращаясь к официальным источникам.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июля
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