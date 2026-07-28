https://ukraina.ru/20260728/uchnye-zafiksirovali-usilenie-vneshnego-informatsionnogo-davleniya-na-rossiyan-pered-vyborami-1081939315.html
Учёные зафиксировали усиление внешнего информационного давления на россиян перед выборами
Учёные зафиксировали усиление внешнего информационного давления на россиян перед выборами - 28.07.2026 Украина.ру
Учёные зафиксировали усиление внешнего информационного давления на россиян перед выборами
Специалисты Финансового университета при Правительстве РФ выявили рост деструктивного контента, нацеленного на подрыв доверия граждан к курсу страны. Об этом 28 июля сообщила директор Центра политических исследований Анна Домбровская
2026-07-28T19:28
2026-07-28T19:28
2026-07-28T19:28
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"Давление многослойное, нацелено на формирование страхов и сомнений. Ведущей площадкой остаётся Telegram — около двух тысяч сообщений ежемесячно. Ещё две активные площадки — запрещённые в РФ YouTube и Facebook*", — отметила эксперт.Наибольший поток идёт с Украины: около 1700 авторов публикуют порядка 3000 постов в месяц. Среди других стран — США, Германия, Литва, Польша, Великобритания, а также Беларусь, где подключились известные с 2020 года оппозиционные каналы. Всего выявлено почти 3500 иностранных авторов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков. Только украинский поток вовлекает в обсуждение и распространение около 700 тысяч пользователей.При этом 60% деструктивного контента маскируется под развлекательную и познавательную информацию. Внешнее давление будет нарастать, приёмы вовлечения — совершенствоваться. Будьте внимательны и проверяйте информацию, обращаясь к официальным источникам.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, telegram, facebook, youtube
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Telegram, Facebook, Youtube
Учёные зафиксировали усиление внешнего информационного давления на россиян перед выборами
Специалисты Финансового университета при Правительстве РФ выявили рост деструктивного контента, нацеленного на подрыв доверия граждан к курсу страны. Об этом 28 июля сообщила директор Центра политических исследований Анна Домбровская
"Давление многослойное, нацелено на формирование страхов и сомнений. Ведущей площадкой остаётся Telegram — около двух тысяч сообщений ежемесячно. Ещё две активные площадки — запрещённые в РФ YouTube и Facebook*", — отметила эксперт.
Наибольший поток идёт с Украины: около 1700 авторов публикуют порядка 3000 постов в месяц.
Среди других стран — США, Германия, Литва, Польша, Великобритания, а также Беларусь, где подключились известные с 2020 года оппозиционные каналы. Всего выявлено почти 3500 иностранных авторов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков. Только украинский поток вовлекает в обсуждение и распространение около 700 тысяч пользователей.
При этом 60% деструктивного контента маскируется под развлекательную и познавательную информацию. Внешнее давление будет нарастать, приёмы вовлечения — совершенствоваться.
Будьте внимательны и проверяйте информацию, обращаясь к официальным источникам.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.