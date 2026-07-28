https://ukraina.ru/20260728/dmitriy-golubovskiy-germaniya-mozhet-razrushit-edinstvo-evropy-kotoraya-voyuet-s-rossiey-pod-flagom-1081939644.html

Дмитрий Голубовский: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины

Дмитрий Голубовский: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины - 28.07.2026 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины

Британская программа безэкипажных морских катеров прижала наш флот к берегу. Считайте, что это подразделение британского ВМФ. Но Лондон не может защитить берег Украины. Сейчас Черноморская акватория парализована, и для нас, и для Украины. Это плохо и для наших соседей. Например, для Казахстана.

2026-07-28T19:41

2026-07-28T19:41

2026-07-28T19:51

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом", автор многочисленных публикаций по перспективам мировой экономики Дмитрий Голубовский.Глава киевского режима Зеленский стал первым иностранным руководителем, который встретился с новым премьером Великобритании Бернемом. На военно-морской базе в Портсмуте Бернем и Зеленский посетили авианосец HMS Queen Elisabeth, где встретились с британскими и украинскими военнослужащими, которые проходят в Великобритании подготовку. Премьер Британии заявил, что "на сто процентов поддерживает Украину".- Дмитрий Олегович, аналитики прогнозируют, что запланированные на 2027 год выборы во Франции, Польше, Италии, Испании приведут к тому, что новые правительства полностью свернут финансирование украинского режима на фоне экономического кризиса. Как британские элиты собираются использовать украинскую карту, когда политический климат Европы изменится?- Британские элиты смотрят на происходящее как на римейк Крымской войны. У них империя развалилась, а у нас, как они считают, нет. Поэтому здесь вопрос не финансовый, а экзистенциальный. Да и финансовый вопрос для Англии малозначим, потому что это абсолютно не социальное государство.Это у германского правительства будут большие проблемы с сокращением расходов на медицину, потому что это социал-демократы. А в Британии социал-демократия была разгромлена еще во времена Тэтчер. Пока у Лондона есть высокая кредитоспособность, он будет продолжать свой политический курс. Что касается британского избирателя, то от него тема украинского конфликта очень далека. К тому же Британия мировой лидер по цензуре, мониторингу интернат и репрессиям за инакомыслие, и информационное пространство контролируется. Так будет, пока Фараж не придет к власти со своей партией Reform UK. Это может поломать внутриполитическую повестку. Пока там лейбористы и консерваторы правят бал ничего не изменится.Изменения могут пройти в Европе. Ключевая страна — это Германия. Там зреет огромное недовольство тем, что происходит. Немцы категорически не хотят воевать с Россией. И они не хотят платить за украинский конфликт. Но больше всего за амбиции Зеленского платит Германия. Хотя с учетом того, что Германия официально признала, что "Северные потоки" взорвала СБУ, немцы должны были от Зеленского откреститься и признать, что допустили ошибку, когда влезли в его поддержку. Почему правящая коалиция проводит такую политику? Видимо, что-то личное. Посмотрите родословную Мерца. Роль личности в истории никто не отменял даже в условиях, когда во власти есть система сдержек и противовесов. Любое лицо принимает решения субъективно. Мерц влияет на формирование правительства, исходя из своих взглядов.Мы имеем дело с агрессивной частью германской элиты, которая принимает решения не в интересах страны. Но есть надежда, что самый непопулярный канцлер в истории Германии Мерц уйдет в отставку и политическая линия сменится. Это будет сильный удар по коалиции поддерживающих Украину стран. И это же будет конфликтом с Францией, потому что изменения политической линии в этой стране я не жду. Французские элиты гораздо более русофобские, чем о них принято думать. Во Франции хорошо помнят исторические конфликты с Россией. Французы хорошо помнят, какую роль СССР сыграл в демонтаже их колониальной империи. Тот же Алжир, страна, которая поддерживалась Кремлем.- Вьетнам.- Это уже постколониальное время, но и эта страна поддерживалась Москвой. Еще можно вспомнить Лаос, Сирию. Некоторое время Сирия была зоной российского влияния, но мы оттуда ушли под давлением Турции. Пока мы не можем что-то контролировать на Ближнем Востоке. Мы туда вернёмся, но пока даже хорошо, что нас там нет, учитывая недавние события. Зачем быть фактором, который может быть вовлечен в конфликт?Во Французской Африке, где работает наш Африканский легион, одно из подразделений "Вагнера", мы тоже многое делаем против них. Интересы французских элит были ущемлены в связи с санкционной политикой против России. Они много инвестировали в нашу экономику. Французский капитал был в том же "НОВАТЭК", например. Они потеряли приток денег из России, который шел во французские облигации, когда шел вывоз капитала. И они настроены нанести России стратегическое поражение, чтобы вернуть себе потерянное. Но из всех держав, которых можно считать великими, членов Совета безопасности ООН (это можно считать индикатором статуса), Франция самая слабая.Французы не демонстрируют грубость или резкость в политике. Они демонстрируют последовательный враждебный курс. И он не изменится, даже если Германия поменяет свою точку зрения на украинский конфликт.В Европе может быть раскол по поводу дальнейшего содействия Украине. Было бы замечательно, если бы это случилось. Потому что Венгрии и Словакии оказалось недостаточно. Они сыграли свою роль в торможении русофобской политики, но в корректировке курса нет.Без Германии усилия Лондона и Парижа будут недостаточны. Если Германия прекратит участие в поддержке Украины, в сторону тут же отскочит Италия, Польша и другие страны, кроме Прибалтики, которая всегда была готова впрягаться за британские интересы.- В прошлых интервью вы неоднократно говорили о необходимости отрезать Украину от Азово-Черноморского бассейна. С началом систематических ударов по судам в акватории Черного моря это фактически уже произошло, морское сообщение с украинскими портами прервано. Что может Британия предпринять в поддержку Киева, учитывая интерес Лондона к Черноморскому региону?- Лондон и так сделал многое, чтобы вредить нам. Британская программа безэкипажных морских катеров прижала наш флот к берегу. Считайте, что это подразделение британского ВМФ. Но Лондон не может защитить берег Украины. Сложилась ситуация, когда Черноморская акватория парализована, и для нас, и для них. Это плохо и для наших соседей. Казахстан должен вдвое сокращать добычу нефти, потому что из Новороссийска нефть больше не отгружается. И там страдает американская компания Chevron.То, что это затрагивает интересы нефтяного лобби в США, сразу указывает на то, что здесь стоят большие люди. Зеленский это сам бы никогда не сделал. Англичане могут поддерживать статус-кво, но вряд ли смогут помочь Украине восстановить судоходство.Они будут проводить самую разрушительную политику, на которую способны. Вопрос, насколько мы будем способны защищаться чисто военными методами. Англичане будут финансировать украинскую армию, а главное – давать ей какие-то инновации. Их инжиниринг весьма неплох. Почему они все это делают? Потому что считают себя неуязвимыми. Нам нечем ответить в военно-политическом плане. Но они воюют под флагом Украины, и формально всегда могу сказать, что лишь оказывают поддержку. Но рядом с Британией нет никого, кому мы можем поставить какие-то ракеты и сказать, что по вам, англичане, стреляем не мы, а кто-то другой.Что мы можем еще сделать? Объявить им войну и накрыть ракетными ударами. Тогда за них встанет вся НАТО, но это пока рано.Поговорить с иранцами, чтобы топили британские корабли в доступных водах? Они и так это делают. Что мы можем еще предпринять? Диверсионные операции, когда какую-нибудь платформу в Северном море нефтяную внезапно охватит пожар? Или британская агентура начнет внезапно вымирать где-нибудь в Средней Азии, где она особенно активна.Британия далеко, это самый край Европы. Дальше только США, до которых достают межконтинентальные баллистические ракеты. В этом смысле Британия неуязвима. Воздействовать на нее можно только диверсионно-террористическими методами так, чтобы в случае чего развести руками и сказать, что мы не знаем, кто взорвал этих британских офицеров. Неуязвимость порождает чувство вседозволенности.- На Украине сообщают о том, что спрос на дизель растет после российских ударов по портам, и логистику теперь необходимо переориентировать на автотранспорт украинцам. При этом наши успешно выносят и автозаправочные станции в прифронтовых регионах. Какое влияние топливный кризис окажет на ход боевых действий?- Это один из способов изоляции театра военных действий, поэтому они тоже бьют по нашим НПЗ и местам хранения горючего. Раньше мы не делали это из гуманитарных соображений. Россия вела войну так, чтобы причинять минимальный ущерб тому, что мы считаем гражданской инфраструктурой.Я не верю в сказки, что мы не можем взорвать какие-то мосты. Обычно на это отвечают, что мосты при Советском Союзе построили, они капитальные, рассчитаны чуть ли не на ядерный удар. При современных способах наведения десяток дронов могут прикрепиться к опоре моста и одновременно взорваться. Моста нескольких таких налетах не будет, если будет поставлена такая задача. Украинцы ставили задачу повредить Крымский мост. Им это удалось.- На Украине уже паникуют в предвкушении надвигающейся зимы, которая будет тяжелой или крайне тяжелой, как сказал Зеленский. Станет ли эта зима последней для киевского режима?- Может быть, но не потому что там будет полностью парализовано энергоснабжение. В силу ряда других факторов в следующем году он надорвется. В том числе и в силу политических изменений в Европе, и в силу того, что можно напечатать деньги, но нельзя напечатать людей. По совокупности всех этих факторов скрытый надрыв в следующем году станет явным.Скорее всего, атака на энергетику этому поможет. При этом я не жду, что энергетическая система Украины будет полностью парализована из-за наличия в ней атомных компонентов. По ним, конечно, никто бить не будет. Часть генерации они на АЭС вытянут и смогут в режиме частичного энергообеспечения прожить зимой.

https://ukraina.ru/20260728/1081905106.html

https://ukraina.ru/20260728/ekonomicheskaya-transformatsiya-xxi-veka-perspektivy-platformennoy-ekonomiki-1081893227.html

https://ukraina.ru/20260728/energeticheskie-voyny-neft-desheveet-nesmotrya-na-deystviya-khusitov-gaz-obkhoditsya-germanii-vpyatero-1081914641.html

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Денис Рудометов

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