https://ukraina.ru/20260728/dmitriy-krasnov-zelenskiy-v-ssha-vtyagivaet-trampa-v-avantyuru-ispolzuya-udary-po-rossii-kak-argument-1081940659.html

Дмитрий Краснов: Зеленский в США втягивает Трампа в авантюру, используя удары по России как аргумент

Дмитрий Краснов: Зеленский в США втягивает Трампа в авантюру, используя удары по России как аргумент - 28.07.2026 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Зеленский в США втягивает Трампа в авантюру, используя удары по России как аргумент

Боюсь, в этот раз громкая публичная риторика Трампа и Зеленского будет стоить дешевле перешептывания их команд в кулуарах – там, на втором плане будут решаться практические вопросы, от которых зависят и жизни тысяч людей, и ситуация на поле боя, и геополитические расклады.

2026-07-28T20:27

2026-07-28T20:27

2026-07-28T20:33

интервью

дональд трамп

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сша

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владимир зеленский

владимир путин

нато

казахстан

встреча

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, почетный адвокат России и эксперт Госдумы РФ Дмитрий Краснов.В США 28 июля завершилась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая прошла в закрытом режиме, как сообщили мировые СМИ. – Дмитрий Анатольевич, как прокомментируете визит Зеленского в США и его цели? Главная, как мне кажется, закончить то, что было начато на саммите НАТО в Анкаре — перетянуть Трампа на свою сторону окончательно. – Говорят, нет ничего более постоянного, чем временное, и это весьма неплохо описывает логику нынешнего американского президента. Перетянув его на свою сторону окончательно и бесповоротно, можно быть уверенным, что он не замедлит изменить мнение. И это не хаотические скачки в разные стороны, как кажется обывателям, а продуманная стратегия. Согласитесь, быстрее по МКАД проедет тот, кто меняет скорость и полосу, а не упрямо стремящийся держаться в объявленных однажды рамках.Что же до целей Зеленского, у него их множество. Это не только встреча с Трампом, но и ведение бесед с его администрацией, американскими сенаторами. Тем для обсуждения – вагон и маленькая тележка: противоракетная оборона Украины, дополнительные перехватчики Patriot, реализация обещания о лицензированном производстве Patriot на Украине, соглашение о сотрудничестве в области беспилотников, санкции против России, возможное возобновление переговоров о прекращении войны.Представьте, что встречи с Трампом не было, а слова Wildberries и Тегеран даже не прозвучали, но хотя бы один из перечисленных выше вопросов будет решен в пользу Украины – это уже будет победа для Зеленского и неприятность для нас.Боюсь, в этот раз громкая публичная риторика Трампа и Зеленского будет стоить дешевле перешептывания их команд в кулуарах – там, на втором плане будут решаться практические вопросы, от которых зависят и жизни тысяч людей, и ситуация на поле боя, и геополитические расклады.– Тем временем армия России продолжает наносить удары по кораблям, идущим в украинские порты с грузом для ВСУ. Как вы оцениваете жизнеспособность "морского коридора" Украины в долгосрочной перспективе?– В конце мая у берегов Украины были поражены три иностранных торговых судна, возникшие пожары экипажи потушили, никто ко дну не пошёл. В июле одно тяжело повреждённое судно действительно затонуло – оно шло с Украины в Румынию. После этого, правда, у Индии, чьи граждане погибли, и у Турции, которой принадлежало судно, "возникли вопросики" – неприятные для России.Готова ли Россия бить по собственности и гражданам если не ситуативных союзников, то уж торговых партнеров? Нужно ли это России? У меня нет ответа на этот вопрос. Надеюсь, те, кто выбирают цели, видят в свой перископ не только кусок изъеденного морской солью ржавого железа, но и сложную, глобальную паутину интересов вокруг него.Что же до механизма перекрытия морского коридора, то он не военный а финансовый: эскалация увеличивает расходы на страхование и сокращает число доступных судов – если прибыль от рейса невелика, то судовладельцы предпочитают не рисковать.Значит, если интенсивные удары продлятся несколько недель, коридор, вероятно, возобновит работу с более дорогой страховкой, меньшим числом судов и периодическими остановками. Если же атаки на суда и портовые терминалы будут систематически продолжаться месяцами, объём перевозок резко сократится, а часть экспорта будет вынужденно переведена на более дорогие и менее "вместительные" маршруты – на дунайские "коридоры солидарности".– Владимир Путин встретился с Касым-Жомарт Токаевым, после - российский президент и Никол Пашинян обсудили проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС. Не хочется обсуждать действия нашего президента, но... как расценивать такое взаимодействие, особенно на фоне еврокурса указанных стран СНГ?– Встреча Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым, главой страны-партнёра по ЕАЭС и ОДКБ – это обычное, немного даже рутинное, союзническое взаимодействие. Если бы не формат Форума, то переговоры можно было назвать "рабочей встречей по текущим вопросам" – обсуждали совместную работу в энергетике, фармацевтике, транспорте и логистике. Замечу, что Владимир Владимирович напомнил о росте товарооборота и подчеркнул, что Россия – крупнейший инвестор в экономику Казахстана.Боюсь разочаровать конспирологов, но эта встреча про укрепление связей России и Казахстана, а не про "отход" Казахстана от евразийской интеграции.Разговор с Пашиняном – совсем другое, ведь парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС. И Путин акцентировал необходимость "в возможно короткие сроки" провести референдум, чтобы Армения окончательно определилась между ЕС и ЕАЭС – на двух стульях усидеть не получится.И тут лично для меня показательным стал один нюанс: Пашинян не назвал конкретных сроков референдума. Мол, вот когда Армения официально подаст заявку в ЕС, тогда и появится предмет для разговора, а пока давайте решать вопрос через открытый партнерский диалог. То есть, Армения уходит от России, но медленно-медленно и зазывно оборачиваясь, к тому же. Ничего не напоминает? Да, это же не уход! Это торг, это "набивание цены".Но набить цену не очень-то получается. Россия не ставит палки в колеса. Она, как хозяин кошки, задумавшейся перед открытой дверью, по-доброму предлагает: "Ты уж определись – туда или сюда".– Иран и США. Трамп несколько дней назад принял решение возобновить большую войну против Ирана и перебросить в регион много войск. Но после обмены ударами были приостановлены по приказу Трампа. Почему? Что там происходит? У вас есть своя версия? (Есть разные предположения: Трамп решил не тратить ракеты, которых у США мало; Трамп хитрит и удар будет нанесен неожиданно; Трамп торгуется с союзниками в регионе)– Бесконечно долго можно смотреть на огонь, воду и смену решений Трампа по Ирану. Когда был подписан меморандум о перемирии и многие эксперты выражали оптимизм, я уверенно спрогнозировал, что он не остановит войну. И сейчас я придерживаюсь того же мнения: сколько бы переключений рубильника "бьем/не бьем" мы ни наблюдали, война продолжится, потому что её причины не устранены. Интересы Ирана и США остались прежними.А каждое внезапное замирение лишь ухудшает прогноз. Все эти "я передумал" позволяют США усилить группировку. И не только людьми, техникой, боеприпасами, но и разведданными, выстраиванием боевых порядков и логистики. Поэтому чем больше отказов от анонсированных атак, тем более страшную атаку можно ожидать в будущем. Предполагаю, что Пентагон уже достаточно подробно проработал даже наземную операцию.– Тема ядерных вооружений все чаще всплывает в разговорах и уже не только европейских держав. Например, Япония обсуждает снятие табу на обсуждение ядерного оружия. С другой стороны, Саудовская Аравия подписала с США договор о ядерном сотрудничестве, не говоря об оборонном соглашении с Пакистаном, где подразумевается, что в случае чего пакистанский "ядерный зонтик" прикроет саудитов. Франция, Германия, Дания тоже выступают на эту тему. То есть в целом такие разговоры — опасная тенденция, она расшатывает фундамент нераспространения ядерного оружия. Останется ли в такой конфигурации место для классических договоров о контроле над вооружениями (крах режима нераспространения)? Значит ли это, что теперь любые переговоры возможны только тогда, когда все страны до предела будут вооружены?– Любые переговоры возможны всегда. Но переговоры с исполнимыми и исполняемыми сторонами договоренностями станут возможны только после выстраивания новой системы международного права вместо растоптанного ныне.Человечество с 1648 года, как минимум, стремилось заменить право сильного и принцип "каждый за себя" единой системой. Сначала была Вестфальская, затем – Венская, Версальско-Вашингтонская. Дольше всех продержалась Ялтинско-Потсдамская, построенная на памяти о страшной войне. Теперь же мир катится в первобытный хаос многополярности, и будущим поколениям – если не дойдёт до тотальной ядерной войны – придётся, как Сизифу, начинать с нуля.Но не подумайте, что путь в тартарары предопределен и неизбежен. Остановиться можно в любой точке. Для этого достаточно, чтобы двое слабых поступились своей независимостью и объединились против сильного. Как только какие-то государства решатся на жесткий, обязывающий союзнический договор и его исполнение, это станет прецедентом. И к такому "союзу слабых" станут примыкать другие – также соглашаясь на утрату части суверенитета ради приобретения стократ большей свободы – свободы жить и не быть ограбленным.По этой технологии из стада возникло и человеческое общество, и международное сообщество. И альтернативы этому пути я не вижу. Только сильные союзы вместо самостийности многополярных слабаков смогут стать противовесом сильному, но безумному.Мы не должны воспринимать нынешнюю модель ведения конфликта на Украине как что-то само собой разумеющееся. На самом деле это очень опасный кризис. Об этом - в интервью Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам Европы.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20260605/aleksandr-ananev-esli-pashinyan-pobedit-na-vyborakh-armeniya-riskuet-stat-vtorym-frontom-es-protiv-1079837329.html

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