https://ukraina.ru/20260728/radi-proyavleniy-sobachey-predannosti-chto-govoryat-na-ukraine-o-tselyakh-vizita-zelenskogo-k-trampu-1081941131.html

Ради проявлений собачьей преданности. Что говорят на Украине о целях визита Зеленского к Трампу

Ради проявлений собачьей преданности. Что говорят на Украине о целях визита Зеленского к Трампу - 28.07.2026 Украина.ру

Ради проявлений собачьей преданности. Что говорят на Украине о целях визита Зеленского к Трампу

Во вторник 28 июля лидер киевского режима прибыл на встречу с президентом США, которая проходила в закрытом режиме. Американские СМИ расходятся во мнениях относительно целей этой встречи.

2026-07-28T20:21

2026-07-28T20:21

2026-07-28T20:21

украина

иран

россия

владимир зеленский

дональд трамп

александр дубинский

сбу

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074508802_0:0:1508:849_1920x0_80_0_0_e348afff13005059073d13977d49526b.jpg

Одни надеются, что Зеленский получит новые пакеты военной помощи, другие выражают надежду на возобновление мирных переговоров. Сам Зеленский говорил, что главным приоритетом переговоров с президентом США станут антибаллистическая программа и стратегическое сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.Однако на Украине к очередному визиту Зеленского относятся уже преимущественно прохладно, не ожидая ни скандала, ни каких-то прорывных решений.В ходе беседы Зеленского с Трампом, по данным СМИ, должна затрагиваться также тема угроз со стороны Ирана в адрес Украины. Чтобы выслужиться перед Трампом, Зеленский накануне своего визита "прыгнул" на Иран, ударив по иранскому кораблю в Каспийском море, а также обвинив РФ в передаче Тегерану спутниковых снимков американских баз в регионе. Власти Ирака также сообщили на днях о задержании диверсантов, действовавших в интересах Украины – те пытались совершать атаки, чтобы подставить шиитские группы и втянуть Багдад в конфликт с Ираном. Видимо, Зеленский и его западные советники ожидали, что президент США оценит такую услужливость.Как пишет беглый депутат Артём Дмитрук, тема Ирана имеет особое значение для Дональда Трампа и американской внешней политики. Поэтому, дескать, Зеленский попытался встроиться в эту повестку, чтобы на эмоциональном уровне продемонстрировать Трампу свою готовность участвовать в противостоянии не только с Россией, но и с Ираном."Логика здесь предельно цинична: зачем рисковать жизнями американских военнослужащих и мирных, если Зеленский готов подставлять мирных и отправлять военных на новые направления, которые будут воевать и погибать ради его устойчивой связи с Трампом", - утверждает Дмитрук.Чтобы потрафить Трампу, Зеленский накануне визита даже подкупил и дал интервью американскому блогеру Лоре Лумер из числа трампистов, которая внезапно переобулась и "полюбила" Украину.Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, уверен, что Трамп не будет больше давить на Зеленского или предлагать какие-то новые условия завершения войны, так как ему нечего ему предложить. "Трамп все свои возможности надавить на Зеленского утратил в 2025 году. Предлагать он может, как это не удивительно, только Путину - то, что могло бы заставить его отказаться от требования контроля над Донбассом. Но и здесь ничего устойчивого Трамп предложить не может, - с ноября его слово рискует существенно потерять в весе без контроля над Конгрессом", - считает Дубинский. В таких условиях, по его мнению, нынешней администрации Белого дома остаётся лишь то, что она умеет делать лучше всего, - пиариться.Нардеп полагает, что Трампу нужна картинка собачьей преданности, для чего в Вашингтон и вызван Зеленский, а тому нужна поддержка Белого дома в возобновившейся борьбе с "соросятами", которые "пихают Фёдорова назад в минобороны". В целом же, "кроме трёпа и обещаний на встречах с Зеленским ничего не будет", - считает Дубинский.Еще одним вопросом, который Зеленский намеревался поднять на встрече с Трампом, — это воздушное перемирие. Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак рассказывает изданию "Главред", что потенциальное прекращение взаимных воздушных ударов, прежде всего, отвечало бы интересам Украины. "У Украины значительно меньшая территория, чем у России, и практически вся она находится под обстрелом", - подчеркнул эксперт. Украинский политолог Евгений Магда считает, что сама идея воздушного перемирия могла бы стать важным фактором защиты украинской энергосистемы перед зимой.Украинский оппозиционный паблик "Легитимный" полагает, что главная задача Зеленского на встрече с Трампом - публичный пиар и "продавить Донни" на усиление санкций против России, чтобы убедить Кремль хоть на выборочное воздушное перемирие. По мнению авторов паблика, Вашингтон реально ничего не даст Зеленскому, хоть тот и будет просить оружие, ПВО и деньги. Максимум Трамп может снова много публично раздавать обещания для создания информационной завесы в торгах, но бесплатно ничего не даст.О других особенностях встречи Трампа и Зеленского - в статье Евгении Кондаковой "Похоронная дипломатия Зеленского. Зачем он летит к Трампу на фоне разговоров о новой концепции по Украине"

украина

иран

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, иран, россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, сбу, эксклюзив