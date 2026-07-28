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Атаки на Белгород, торговый кризис в Запорожье. Новости СВО

Атаки на Белгород, торговый кризис в Запорожье. Новости СВО - 28.07.2026 Украина.ру

Атаки на Белгород, торговый кризис в Запорожье. Новости СВО

БПЛА ВСУ атаковали Белгород - пострадали мирные жители и их жильё. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-28T19:47

2026-07-28T19:47

2026-07-28T19:47

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🟥 Белгород подвергся атакам со стороны ВСУ, пострадала мирная жительница. Об этом сообщил оперативный штаб региона.В результате атаки беспилотника на административное здание у женщины множественные осколочные ранения грудной клетки и бедра. Бригада скорой транспортирует её в областную клиническую больницу. В здании повреждено остекление. Второй БПЛА ударил по многоквартирному дому — повреждены техническое сооружение на крыше и остекление подъезда.🟥 Бессрочно остановил работу своего гипермаркета в оккупированном Запорожье один из крупнейших торговых центров."ТЦ METRO в Запорожье временно приостанавливает работу с 1 августа. Мы приняли это непростое решение из-за регулярных вынужденных перерывов, связанных с ситуацией с безопасностью", - пояснили в компании.🟥 Нанесён очередной удар по целям в Ильичевске (Черноморске) Одесской области;🟥 Опубликованы новые кадры горящего судна близ Одессы. Местная ОВА сообщила, что оно в момент удара стояло на якоре без груза экипажа;🟥 Ударом по судну Ирана в Каспийском море 25 июля киевский режим расширяет географию террора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очередной акт нападения на гражданские суда на Каспии свидетельствует о том, что создается явная угроза региональной безопасности прикаспийских стран", — констатировала представитель МИД РФ.Актуальное интервью: Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам ЕвропыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский оправдывает чистки, Румыния выдворяет посла, ВС РФ взяли Торское и Коммунаровку. Итоги 27 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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