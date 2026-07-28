ТЦК в Днепропетровске стреляли по женщинам - 28.07.2026 Украина.ру
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ТЦК в Днепропетровске стреляли по женщинам
ТЦК в Днепропетровске стреляли по женщинам - 28.07.2026 Украина.ру
ТЦК в Днепропетровске стреляли по женщинам
Украинские военкомы применяют оружие при насильственной мобилизации. Об этом сообщает 28 июля телеграм-канал "Днепровский рубеж"
2026-07-28T20:04
2026-07-28T20:04
новости
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"В Днепропетровске людоловы из ТЦК открыли огонь по женщинам, пытавшимся спасти мужчину от похищения. Одна девушка с огнестрельным ранением, другая была залита перцовкой, а третью сбили автомобилем", - сообщил Телеграм-канал."Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, днепропетровск, тцк, украина, одесса, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, мобилизация на украине, ситуация на украине
Новости, Днепропетровск, ТЦК, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, мобилизация на Украине, ситуация на Украине

ТЦК в Днепропетровске стреляли по женщинам

20:04 28.07.2026
 
© Фото : dumatv.ru
- РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : dumatv.ru
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Украинские военкомы применяют оружие при насильственной мобилизации. Об этом сообщает 28 июля телеграм-канал "Днепровский рубеж"
"В Днепропетровске людоловы из ТЦК открыли огонь по женщинам, пытавшимся спасти мужчину от похищения. Одна девушка с огнестрельным ранением, другая была залита перцовкой, а третью сбили автомобилем", - сообщил Телеграм-канал.
"Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.
Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.
Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.
Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июля
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