https://ukraina.ru/20260728/ttsk-v-dnepropetrovske-strelyali-po-zhenschinam-1081940595.html
ТЦК в Днепропетровске стреляли по женщинам
ТЦК в Днепропетровске стреляли по женщинам - 28.07.2026 Украина.ру
ТЦК в Днепропетровске стреляли по женщинам
Украинские военкомы применяют оружие при насильственной мобилизации. Об этом сообщает 28 июля телеграм-канал "Днепровский рубеж"
2026-07-28T20:04
2026-07-28T20:04
2026-07-28T20:04
новости
днепропетровск
тцк
украина
одесса
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
мобилизация на украине
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081733829_0:0:1672:941_1920x0_80_0_0_f7f906ff92287def1c1b68a35de91a9e.png
"В Днепропетровске людоловы из ТЦК открыли огонь по женщинам, пытавшимся спасти мужчину от похищения. Одна девушка с огнестрельным ранением, другая была залита перцовкой, а третью сбили автомобилем", - сообщил Телеграм-канал."Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский — проситель, но не победитель: закрытая встреча с Трампом и коррупционный шлейф. Итоги 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
днепропетровск
украина
одесса
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081733829_249:0:1504:941_1920x0_80_0_0_bd06eeba231f69bccb4f29f46fc77702.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепропетровск, тцк, украина, одесса, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, мобилизация на украине, ситуация на украине
Новости, Днепропетровск, ТЦК, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, мобилизация на Украине, ситуация на Украине
ТЦК в Днепропетровске стреляли по женщинам
Украинские военкомы применяют оружие при насильственной мобилизации. Об этом сообщает 28 июля телеграм-канал "Днепровский рубеж"
"В Днепропетровске людоловы из ТЦК открыли огонь по женщинам, пытавшимся спасти мужчину от похищения. Одна девушка с огнестрельным ранением, другая была залита перцовкой, а третью сбили автомобилем", - сообщил Телеграм-канал.
"Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.
Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.
Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.
Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.