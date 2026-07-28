https://ukraina.ru/20260728/odna-iz-krupneyshikh-popytok-ataki-na-moskvu-pvo-sbila-pochti-400-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1081916998.html

Одна из крупнейших попыток атаки на Москву. ПВО сбила почти 400 вражеских дронов над Россией

Одна из крупнейших попыток атаки на Москву. ПВО сбила почти 400 вражеских дронов над Россией - 28.07.2026 Украина.ру

Одна из крупнейших попыток атаки на Москву. ПВО сбила почти 400 вражеских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 356 украинских беспилотников над Россией, сообщает Минобороны РФ, передает 28 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-28T08:55

2026-07-28T08:55

2026-07-28T08:55

сво

спецоперация

москва

россия

азовское море

владимир зеленский

сергей собянин

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029635_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_fab98ba016d0336fd6037c471e530699.jpg

Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что ПВО уничтожила 81 вражеский БПЛА на подлете к столице.Ранее во вторник он же указал, что более 390 БПЛА летело в направлении Московского региона с 20.30 мск до 6.30 мск, большую часть нейтрализовали на дальних подступах.Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву с вечера понедельника до утра вторника стала одной из самых массовых с начала лета, следует из данных мэра столицы.Самой массовой за последние два года была атака на столицу 18 июня, тогда Собянин сообщал об уничтожении 190 беспилотников.В ночь на 11 июня мэр Москвы сообщал о 78 уничтоженных беспилотниках, летевших к столице. В ночь на 20 июня Собянин говорил об уничтожении 78 беспилотников, летевших к Москве, 22 июня мэр информировал об уничтожении 84 беспилотников.Силы ПВО уничтожили несколько десятков БПЛА над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской, информация о пострадавших уточняется. Ещё один БПЛА вызвал возгорание шин на открытой площадке.В деревне Ваулово загорелся частный дом, а в селе Дубна обломки дрона повредили дачу. В обоих случаях обошлось без пострадавших.Еще 10 украинских беспилотников уничтожили на территории Тульской области, пострадавших нет, указал губернатор Дмитрий Миляев. Он добавил, что разрушений инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в акватории Таганрогского залива, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.О других событиях - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.

москва

россия

азовское море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, москва, россия, азовское море, владимир зеленский, сергей собянин, украина.ру