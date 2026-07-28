Одна из крупнейших попыток атаки на Москву. ПВО сбила почти 400 вражеских дронов над Россией - 28.07.2026 Украина.ру
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Одна из крупнейших попыток атаки на Москву. ПВО сбила почти 400 вражеских дронов над Россией
Одна из крупнейших попыток атаки на Москву. ПВО сбила почти 400 вражеских дронов над Россией - 28.07.2026 Украина.ру
Одна из крупнейших попыток атаки на Москву. ПВО сбила почти 400 вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 356 украинских беспилотников над Россией, сообщает Минобороны РФ, передает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-28T08:55
2026-07-28T08:55
сво
спецоперация
москва
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азовское море
владимир зеленский
сергей собянин
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Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что ПВО уничтожила 81 вражеский БПЛА на подлете к столице.Ранее во вторник он же указал, что более 390 БПЛА летело в направлении Московского региона с 20.30 мск до 6.30 мск, большую часть нейтрализовали на дальних подступах.Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву с вечера понедельника до утра вторника стала одной из самых массовых с начала лета, следует из данных мэра столицы.Самой массовой за последние два года была атака на столицу 18 июня, тогда Собянин сообщал об уничтожении 190 беспилотников.В ночь на 11 июня мэр Москвы сообщал о 78 уничтоженных беспилотниках, летевших к столице. В ночь на 20 июня Собянин говорил об уничтожении 78 беспилотников, летевших к Москве, 22 июня мэр информировал об уничтожении 84 беспилотников.Силы ПВО уничтожили несколько десятков БПЛА над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской, информация о пострадавших уточняется. Ещё один БПЛА вызвал возгорание шин на открытой площадке.В деревне Ваулово загорелся частный дом, а в селе Дубна обломки дрона повредили дачу. В обоих случаях обошлось без пострадавших.Еще 10 украинских беспилотников уничтожили на территории Тульской области, пострадавших нет, указал губернатор Дмитрий Миляев. Он добавил, что разрушений инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в акватории Таганрогского залива, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.О других событиях - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, москва, россия, азовское море, владимир зеленский, сергей собянин, украина.ру
СВО, Спецоперация, Москва, Россия, Азовское море, Владимир Зеленский, Сергей Собянин, Украина.ру

Одна из крупнейших попыток атаки на Москву. ПВО сбила почти 400 вражеских дронов над Россией

08:55 28.07.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 356 украинских беспилотников над Россией, сообщает Минобороны РФ, передает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что ПВО уничтожила 81 вражеский БПЛА на подлете к столице.
Ранее во вторник он же указал, что более 390 БПЛА летело в направлении Московского региона с 20.30 мск до 6.30 мск, большую часть нейтрализовали на дальних подступах.
Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву с вечера понедельника до утра вторника стала одной из самых массовых с начала лета, следует из данных мэра столицы.
Самой массовой за последние два года была атака на столицу 18 июня, тогда Собянин сообщал об уничтожении 190 беспилотников.
В ночь на 11 июня мэр Москвы сообщал о 78 уничтоженных беспилотниках, летевших к столице. В ночь на 20 июня Собянин говорил об уничтожении 78 беспилотников, летевших к Москве, 22 июня мэр информировал об уничтожении 84 беспилотников.
Силы ПВО уничтожили несколько десятков БПЛА над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской, информация о пострадавших уточняется. Ещё один БПЛА вызвал возгорание шин на открытой площадке.

В деревне Ваулово загорелся частный дом, а в селе Дубна обломки дрона повредили дачу. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
Еще 10 украинских беспилотников уничтожили на территории Тульской области, пострадавших нет, указал губернатор Дмитрий Миляев. Он добавил, что разрушений инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.
В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в акватории Таганрогского залива, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
О других событиях - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияМоскваРоссияАзовское мореВладимир ЗеленскийСергей СобянинУкраина.ру
 
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08:55Одна из крупнейших попыток атаки на Москву. ПВО сбила почти 400 вражеских дронов над Россией
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