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Иракская разведка задержала действовавших в интересах Киева боевиков
Иракская разведка задержала действовавших в интересах Киева боевиков - 28.07.2026 Украина.ру
Иракская разведка задержала действовавших в интересах Киева боевиков
Иракская разведка задержала группу боевиков, действовавших в интересах Украины и причастных к обстрелам объектов на территории страны, сообщил в эфире телеканала Dijlah TV советник премьер-министра ближневосточного государства по нацбезопасности Касем аль-Абуди
2026-07-28T07:54
2026-07-28T07:54
2026-07-28T07:54
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"Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины", - уточнил аль-Абуди.Список подвергшихся атакам объектов чиновник называть не стал. По его словам, расследование инцидентов с обстрелами объектов в Ираке требует крайне тщательного подхода.В 2024 году глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Украина оказывает помощь боевикам в Сирии, обучая их технологиям производства беспилотников. По его словам, коалиция западных стран продолжает наносить удары по территории Сирии, "фактически вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах, когда наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре". Он подчеркивал, что в России эти удары также проходят при прямой поддержке западных стран.Подробнее об Ираке - в материале "Война всех против всех": эксперт о том, как США разжигают противостояние в Иране и Ираке на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ирак, киев, украина, сергей лавров, украина.ру
Новости, Ирак, Киев, Украина, Сергей Лавров, Украина.ру
Иракская разведка задержала действовавших в интересах Киева боевиков
Иракская разведка задержала группу боевиков, действовавших в интересах Украины и причастных к обстрелам объектов на территории страны, сообщил в эфире телеканала Dijlah TV советник премьер-министра ближневосточного государства по нацбезопасности Касем аль-Абуди
"Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины", - уточнил аль-Абуди.
Список подвергшихся атакам объектов чиновник называть не стал.
По его словам, расследование инцидентов с обстрелами объектов в Ираке требует крайне тщательного подхода.
В 2024 году глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Украина оказывает помощь боевикам в Сирии, обучая их технологиям производства беспилотников. По его словам, коалиция западных стран продолжает наносить удары по территории Сирии, "фактически вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах, когда наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре". Он подчеркивал, что в России эти удары также проходят при прямой поддержке западных стран.