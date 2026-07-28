Иракская разведка задержала действовавших в интересах Киева боевиков - 28.07.2026 Украина.ру
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Иракская разведка задержала действовавших в интересах Киева боевиков
Иракская разведка задержала действовавших в интересах Киева боевиков - 28.07.2026 Украина.ру
Иракская разведка задержала действовавших в интересах Киева боевиков
Иракская разведка задержала группу боевиков, действовавших в интересах Украины и причастных к обстрелам объектов на территории страны, сообщил в эфире телеканала Dijlah TV советник премьер-министра ближневосточного государства по нацбезопасности Касем аль-Абуди
2026-07-28T07:54
2026-07-28T07:54
новости
ирак
киев
украина
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"Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины", - уточнил аль-Абуди.Список подвергшихся атакам объектов чиновник называть не стал. По его словам, расследование инцидентов с обстрелами объектов в Ираке требует крайне тщательного подхода.В 2024 году глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Украина оказывает помощь боевикам в Сирии, обучая их технологиям производства беспилотников. По его словам, коалиция западных стран продолжает наносить удары по территории Сирии, "фактически вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах, когда наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре". Он подчеркивал, что в России эти удары также проходят при прямой поддержке западных стран.Подробнее об Ираке - в материале "Война всех против всех": эксперт о том, как США разжигают противостояние в Иране и Ираке на сайте Украина.ру.
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Новости, Ирак, Киев, Украина, Сергей Лавров, Украина.ру

Иракская разведка задержала действовавших в интересах Киева боевиков

07:54 28.07.2026
 
© Фото : president.gov.ua / Перейти в фотобанкУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : president.gov.ua
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Иракская разведка задержала группу боевиков, действовавших в интересах Украины и причастных к обстрелам объектов на территории страны, сообщил в эфире телеканала Dijlah TV советник премьер-министра ближневосточного государства по нацбезопасности Касем аль-Абуди
"Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины", - уточнил аль-Абуди.
Список подвергшихся атакам объектов чиновник называть не стал.
По его словам, расследование инцидентов с обстрелами объектов в Ираке требует крайне тщательного подхода.
В 2024 году глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Украина оказывает помощь боевикам в Сирии, обучая их технологиям производства беспилотников. По его словам, коалиция западных стран продолжает наносить удары по территории Сирии, "фактически вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах, когда наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре". Он подчеркивал, что в России эти удары также проходят при прямой поддержке западных стран.
Подробнее об Ираке - в материале "Война всех против всех": эксперт о том, как США разжигают противостояние в Иране и Ираке на сайте Украина.ру.
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