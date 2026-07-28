https://ukraina.ru/20260728/zelenskiy-priletel-v-ssha-na-vstrechu-s-trampom-1081919542.html
Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом
Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом - 28.07.2026 Украина.ру
Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом
Владимир Зеленский заявил, что прилетел в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, передает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-28T10:23
2026-07-28T10:23
2026-07-28T10:23
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"Уже в Соединенных Штатах Америки. В планах — встречи с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту. Приоритет номер один — это противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой", — отметил Зеленский.Он добавил, что также планирует посетить похороны сенатора Линдси Грэма*.Согласно данным сервиса ADS-B Exchange, самолет Зеленского на пути в Вашингтон сделал посадку в аэропорту британского Борнмута. Подробнее - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, линдси грэм, украина.ру
Новости, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Украина.ру
Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом
Владимир Зеленский заявил, что прилетел в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, передает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
"Уже в Соединенных Штатах Америки. В планах — встречи с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту. Приоритет номер один — это противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой", — отметил Зеленский.
Он добавил, что также планирует посетить похороны сенатора Линдси Грэма*.
"Встречать просроченного к трапу, как водится, никто из высокопоставленных чиновников не вышел — пожать руку пришлось пилоту", - прокомментировал приезд Зеленского наш канал.
Согласно данным сервиса ADS-B Exchange, самолет Зеленского на пути в Вашингтон сделал посадку в аэропорту британского Борнмута.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.