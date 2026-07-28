https://ukraina.ru/20260728/zelenskiy-priletel-v-ssha-na-vstrechu-s-trampom-1081919542.html

Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом

Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом - 28.07.2026 Украина.ру

Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что прилетел в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, передает 28 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-28T10:23

2026-07-28T10:23

2026-07-28T10:23

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"Уже в Соединенных Штатах Америки. В планах — встречи с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту. Приоритет номер один — это противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой", — отметил Зеленский.Он добавил, что также планирует посетить похороны сенатора Линдси Грэма*.Согласно данным сервиса ADS-B Exchange, самолет Зеленского на пути в Вашингтон сделал посадку в аэропорту британского Борнмута. Подробнее - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, линдси грэм, украина.ру