https://ukraina.ru/20260728/delegatsiya-ssha-v-znak-protesta-pokinula-zal-sovbeza-oon-vo-vremya-vystupleniya-frantsii---smi-1081919694.html
Делегация США в знак протеста покинула зал Совбеза ООН во время выступления Франции - СМИ
Делегация США в знак протеста покинула зал Совбеза ООН во время выступления Франции - СМИ - 28.07.2026 Украина.ру
Делегация США в знак протеста покинула зал Совбеза ООН во время выступления Франции - СМИ
Дипломаты США в понедельник в знак протеста покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН на время выступления Франции, передает Associated Press
2026-07-28T09:59
2026-07-28T09:59
2026-07-28T10:04
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Associated PreАгентство уточнило, что причиной ухода делегации США с заседания стало опубликованное в соцсетях на прошлой неделе сообщение французской миссии в ООН, в котором высказывалась критика в сторону США за их противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок. Представитель США в ООН Майк Уолтц в ответном сообщении обвинил Францию в потворстве "некоторым из самых худших нарушителей прав человека".Генассамблея ООН ранее поддержала продление полномочий Фолькера Тюрка еще на четыре года. Россия предлагала продлить полномочия Тюрка до 31 декабря 2026 года, синхронизируя его со сроком полномочий действующего Генерального секретаря Антониу Гутерреша, но такое предложение не нашло поддержки. Против инициативы РФ проголосовало 71 государство. А 19 стран, включая и США, поддержали инициативу.О других событиях - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Франция, Россия, Антониу Гутерреш, Майк Уолтц, ООН, Украина.ру, Владимир Зеленский
Делегация США в знак протеста покинула зал Совбеза ООН во время выступления Франции - СМИ
09:59 28.07.2026 (обновлено: 10:04 28.07.2026)
Дипломаты США в понедельник в знак протеста покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН на время выступления Франции, передает Associated Press
Associated Pre
Агентство уточнило, что причиной ухода делегации США с заседания стало опубликованное в соцсетях на прошлой неделе сообщение французской миссии в ООН, в котором высказывалась критика в сторону США за их противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок.
Представитель США в ООН Майк Уолтц в ответном сообщении обвинил Францию в потворстве "некоторым из самых худших нарушителей прав человека".
Генассамблея ООН ранее поддержала продление полномочий Фолькера Тюрка еще на четыре года.
Россия предлагала продлить полномочия Тюрка до 31 декабря 2026 года, синхронизируя его со сроком полномочий действующего Генерального секретаря Антониу Гутерреша, но такое предложение не нашло поддержки. Против инициативы РФ проголосовало 71 государство. А 19 стран, включая и США, поддержали инициативу.