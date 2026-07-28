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Главное за ночь 28 июля
Главное за ночь 28 июля - 28.07.2026 Украина.ру
Главное за ночь 28 июля
Свыше 40 процентов американских контрактов на производство и поставку нового вооружения для Украины до сих пор не выполнено. Об этом и других важных событиях рассказал 28 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-28T08:27
2026-07-28T08:27
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Из почти 39,6 миллиарда долларов, предусмотренных по контрактам в рамках программ USAI и Foreign Military Financing (FMF), США выплатили подрядчикам около 23,5 миллиарда. При этом более 16,1 миллиарда долларов, или 41,3 процента, остаются невыплаченными, поскольку оружие еще не изготовлено и не поставлено.Основная часть этой суммы приходится на программу USAI, по которой на исполнении остаются контракты почти на 13,5 миллиардов долларов. Еще около 2,6 миллиарда приходится на программу FMF.При этом возможности США заключать новые контракты по линии USAI практически исчерпаны. Согласно последнему отчету, около 97 процентов выделенных средств уже закреплено за действующими соглашениями, а свободными остается чуть более одного миллиарда долларов.🟦 Ударами по казахстанским объектам Каспийского трубопроводного консорциума и иранскому судну на Каспии Украина стремится сделать конфликт с РФ глобальным, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.🟦 Россия продолжит принимать необходимые меры по пресечению морских перевозок вооружений и боеприпасов в интересах ВСУ, заявили в МИД РФ.🟦 Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским запланирована на 16.30 по московскому времени, с израильским премьером Биньямином Нетаньяху - на 18.00 по Москве, следует из расписания американского лидера.🟦 Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 87 долларов за баррель впервые с 20 июля 2026 года, следует из данных торгов.О других событиях - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, россия, украина, владимир зеленский, константин косачев, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, совет федерации
Новости, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Константин Косачев, Дональд Трамп, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации
Главное за ночь 28 июля
08:27 28.07.2026 (обновлено: 08:30 28.07.2026)
Свыше 40 процентов американских контрактов на производство и поставку нового вооружения для Украины до сих пор не выполнено. Об этом и других важных событиях рассказал 28 июля телеграм-канал Украина.ру
Из почти 39,6 миллиарда долларов, предусмотренных по контрактам в рамках программ USAI и Foreign Military Financing (FMF), США выплатили подрядчикам около 23,5 миллиарда. При этом более 16,1 миллиарда долларов, или 41,3 процента, остаются невыплаченными, поскольку оружие еще не изготовлено и не поставлено.
Основная часть этой суммы приходится на программу USAI, по которой на исполнении остаются контракты почти на 13,5 миллиардов долларов. Еще около 2,6 миллиарда приходится на программу FMF.
При этом возможности США заключать новые контракты по линии USAI практически исчерпаны. Согласно последнему отчету, около 97 процентов выделенных средств уже закреплено за действующими соглашениями, а свободными остается чуть более одного миллиарда долларов.
🟦 Ударами по казахстанским объектам Каспийского трубопроводного консорциума и иранскому судну на Каспии Украина стремится сделать конфликт с РФ глобальным, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
🟦 Россия продолжит принимать необходимые меры по пресечению морских перевозок вооружений и боеприпасов в интересах ВСУ, заявили в МИД РФ.
"Вся ответственность за последствия ложится на режим Зеленского и его западных хозяев", - отметили там.
🟦 Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским запланирована на 16.30 по московскому времени, с израильским премьером Биньямином Нетаньяху - на 18.00 по Москве, следует из расписания американского лидера.
🟦 Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 87 долларов за баррель впервые с 20 июля 2026 года, следует из данных торгов.