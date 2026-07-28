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Трамп оптимистичен по поводу Украины - Wall Street Journal

Трамп оптимистичен по поводу Украины - Wall Street Journal - 28.07.2026 Украина.ру

Трамп оптимистичен по поводу Украины - Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен касательно возможности урегулирования украинского конфликта, сообщает газета Wall Street Journal

2026-07-28T11:57

2026-07-28T11:57

2026-07-28T11:57

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"Трамп оптимистичен насчет того, что мирная сделка может быть достигнута", - говорится в публикации со ссылкой на неназванное официальное лицо из Белого дома.Собеседник издания отметил, что американский лидер и его команда настроены на то, чтобы сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.Во вторник Трамп встретится с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить мирное урегулирование на Украине.В июне президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.Подробнее - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру