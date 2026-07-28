https://ukraina.ru/20260728/vsu-atakovali-avtobusy-na-territorii-rossii-novosti-svo--1081919580.html

ВСУ атаковали автобусы на территории России. Новости СВО

ВСУ атаковали автобусы на территории России. Новости СВО - 28.07.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали автобусы на территории России. Новости СВО

Российские военные бьют по целям в Одессе, раздается серия взрывов. Об этом и других важных событиях рассказал 28 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-28T11:28

2026-07-28T11:28

2026-07-28T11:32

сво

спецоперация

шебекино

горловка

владимир сальдо

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

россия

одесса

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🟥 Автозаправочная станция (АЗС) поражена во временно оккупированном Запорожье.🟥 Пять боевых групп ВСУ уничтожены при переброске к передовым позициям в районе Белого Колодезя Харьковской области, рассказали в силовых структурах.🟥 Пять мирных жителей Горловки в ДНР ранены в результате удара БПЛА ВФУ по пассажирскому автобусу, сообщил мэр города Иван Приходько.🟥 Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области, пострадали 19 человек, информировал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.Он уточнил, что пятнадцать граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы.По его словам, в результате этих атак повреждены автобус, грузовой автомобиль, осколками посечена легковушка.🟥 Два жителя Херсонской области получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.О других событиях - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.

шебекино

горловка

россия

одесса

харьковская область

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сво, спецоперация, шебекино, горловка, владимир сальдо, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, россия, одесса, харьковская область