ВСУ атаковали автобусы на территории России. Новости СВО - 28.07.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали автобусы на территории России. Новости СВО
ВСУ атаковали автобусы на территории России. Новости СВО - 28.07.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали автобусы на территории России. Новости СВО
Российские военные бьют по целям в Одессе, раздается серия взрывов. Об этом и других важных событиях рассказал 28 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-28T11:28
2026-07-28T11:32
сво
спецоперация
шебекино
горловка
владимир сальдо
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вооруженные силы украины
украина.ру
россия
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🟥 Автозаправочная станция (АЗС) поражена во временно оккупированном Запорожье.🟥 Пять боевых групп ВСУ уничтожены при переброске к передовым позициям в районе Белого Колодезя Харьковской области, рассказали в силовых структурах.🟥 Пять мирных жителей Горловки в ДНР ранены в результате удара БПЛА ВФУ по пассажирскому автобусу, сообщил мэр города Иван Приходько.🟥 Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области, пострадали 19 человек, информировал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.Он уточнил, что пятнадцать граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы.По его словам, в результате этих атак повреждены автобус, грузовой автомобиль, осколками посечена легковушка.🟥 Два жителя Херсонской области получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.О других событиях - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.
шебекино
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сво, спецоперация, шебекино, горловка, владимир сальдо, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, россия, одесса, харьковская область
СВО, Спецоперация, Шебекино, Горловка, Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Россия, Одесса, Харьковская область

ВСУ атаковали автобусы на территории России. Новости СВО

11:28 28.07.2026 (обновлено: 11:32 28.07.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военные бьют по целям в Одессе, раздается серия взрывов. Об этом и других важных событиях рассказал 28 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Автозаправочная станция (АЗС) поражена во временно оккупированном Запорожье.
🟥 Пять боевых групп ВСУ уничтожены при переброске к передовым позициям в районе Белого Колодезя Харьковской области, рассказали в силовых структурах.
🟥 Пять мирных жителей Горловки в ДНР ранены в результате удара БПЛА ВФУ по пассажирскому автобусу, сообщил мэр города Иван Приходько.
🟥 Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области, пострадали 19 человек, информировал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.
Он уточнил, что пятнадцать граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы.
По его словам, в результате этих атак повреждены автобус, грузовой автомобиль, осколками посечена легковушка.
🟥 Два жителя Херсонской области получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
О других событиях - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияШебекиноГорловкаВладимир СальдоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руРоссияОдессаХарьковская область
 
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