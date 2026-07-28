На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters - 28.07.2026 Украина.ру
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На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters
На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters - 28.07.2026 Украина.ру
На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters
Всех членов сената США пригласили на встречу с Владимиром Зеленским, которая должна состояться во время его визита в Вашингтон, сообщает агентство Reuters со ссылкой на помощников законодателей
2026-07-28T07:27
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"Всех 100 членов сената США пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник вечером", - говорится в материале.По словам одного из помощников, сенат также может уже во время визита Зеленского начать голосование по законопроекту о введении санкций против России, который продвигал Линдси Грэм*.О том, что сенат проведет процедурное голосование по проекту во вторник, писало также издание Punchbowl News.Ранее во вторник в Белом доме сообщили, что американский лидер Дональд Трамп обсудит с Зеленским мирное урегулирование между РФ и Украиной. Там отметили, что Вашингтон считает, что пора положить конец конфликту.Подробнее - в материале Похоронная дипломатия Зеленского. Зачем он летит к Трампу на фоне разговоров о новой концепции по Украине на сайте Украина.ру. * Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, линдси грэм, украина.ру
Новости, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Украина.ру

На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters

07:27 28.07.2026 (обновлено: 07:31 28.07.2026)
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Всех членов сената США пригласили на встречу с Владимиром Зеленским, которая должна состояться во время его визита в Вашингтон, сообщает агентство Reuters со ссылкой на помощников законодателей
"Всех 100 членов сената США пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник вечером", - говорится в материале.
По словам одного из помощников, сенат также может уже во время визита Зеленского начать голосование по законопроекту о введении санкций против России, который продвигал Линдси Грэм*.
О том, что сенат проведет процедурное голосование по проекту во вторник, писало также издание Punchbowl News.
Ранее во вторник в Белом доме сообщили, что американский лидер Дональд Трамп обсудит с Зеленским мирное урегулирование между РФ и Украиной. Там отметили, что Вашингтон считает, что пора положить конец конфликту.
Подробнее - в материале Похоронная дипломатия Зеленского. Зачем он летит к Трампу на фоне разговоров о новой концепции по Украине на сайте Украина.ру.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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