https://ukraina.ru/20260728/dmitriev-udivilsya-netipichnomu-povedeniyu-neftyanogo-rynka-novosti-k-1100-1081919618.html

Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка. Новости к 11:00

Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка. Новости к 11:00 - 28.07.2026 Украина.ру

Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка. Новости к 11:00

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка. Об этом и других важных событиях рассказал 28 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-28T11:00

2026-07-28T11:00

2026-07-28T11:00

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"Кто-то манипулирует рынком нефти, который упал на 8 процентов после сокращения поставок примерно на пять миллионов баррелей в сутки?" - написал Дмитриев в X.Так глава РФПИ прокомментировал падение цен на нефть марки WTI на 8% за день, несмотря на заявления хуситов об атаках нефтяных объектов государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.🟦 Предотвращен теракт в Белгороде, где агент СБУ, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области, сообщил ЦОС ФСБ России.🟦 В Донецкой народной республике (ДНР) спецслужбы задержали жителя города Ясиноватой. Мужчина "публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности", рассказали в региональном ФСБ.🟦 В Одессе утром взорвался автомобиль, принадлежащий ВСУшнику, сообщают местные паблики. Устройство было заложено под передним левым колесом. Водитель получил легкие телесные повреждения.🟦 Режим ЧС ввели в Тюмени и Тюменском округе из-за паводка, информировал глава региона Александр Моор. Уровень воды в реке Тура продолжает расти.🟦 Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин против владельцев АЗС в Нижегородской, Пермской и Новосибирской областях и Коми.Также выданы предупреждения операторам АЗС в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях.О других событиях - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.

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новости, россия, саудовская аравия, белгород, владимир зеленский, украина.ру, фсб, кирилл дмитриев