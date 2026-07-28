https://ukraina.ru/20260728/dmitriev-udivilsya-netipichnomu-povedeniyu-neftyanogo-rynka-novosti-k-1100-1081919618.html
Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка. Новости к 11:00
Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка. Новости к 11:00 - 28.07.2026 Украина.ру
Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка. Новости к 11:00
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка. Об этом и других важных событиях рассказал 28 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-28T11:00
2026-07-28T11:00
2026-07-28T11:00
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"Кто-то манипулирует рынком нефти, который упал на 8 процентов после сокращения поставок примерно на пять миллионов баррелей в сутки?" - написал Дмитриев в X.Так глава РФПИ прокомментировал падение цен на нефть марки WTI на 8% за день, несмотря на заявления хуситов об атаках нефтяных объектов государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.🟦 Предотвращен теракт в Белгороде, где агент СБУ, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области, сообщил ЦОС ФСБ России.🟦 В Донецкой народной республике (ДНР) спецслужбы задержали жителя города Ясиноватой. Мужчина "публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности", рассказали в региональном ФСБ.🟦 В Одессе утром взорвался автомобиль, принадлежащий ВСУшнику, сообщают местные паблики. Устройство было заложено под передним левым колесом. Водитель получил легкие телесные повреждения.🟦 Режим ЧС ввели в Тюмени и Тюменском округе из-за паводка, информировал глава региона Александр Моор. Уровень воды в реке Тура продолжает расти.🟦 Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин против владельцев АЗС в Нижегородской, Пермской и Новосибирской областях и Коми.Также выданы предупреждения операторам АЗС в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях.О других событиях - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, саудовская аравия, белгород, владимир зеленский, украина.ру, фсб, кирилл дмитриев
Новости, Россия, Саудовская Аравия, Белгород, Владимир Зеленский, Украина.ру, ФСБ, Кирилл Дмитриев
Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка. Новости к 11:00
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка. Об этом и других важных событиях рассказал 28 июля телеграм-канал Украина.ру
"Кто-то манипулирует рынком нефти, который упал на 8 процентов после сокращения поставок примерно на пять миллионов баррелей в сутки?" - написал Дмитриев в X.
Так глава РФПИ прокомментировал падение цен на нефть марки WTI на 8% за день, несмотря на заявления хуситов об атаках нефтяных объектов государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
🟦 Предотвращен теракт в Белгороде, где агент СБУ, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области, сообщил ЦОС ФСБ России.
🟦 В Донецкой народной республике (ДНР) спецслужбы задержали жителя города Ясиноватой. Мужчина "публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности", рассказали в региональном ФСБ.
🟦 В Одессе утром взорвался автомобиль, принадлежащий ВСУшнику, сообщают местные паблики. Устройство было заложено под передним левым колесом. Водитель получил легкие телесные повреждения.
🟦 Режим ЧС ввели в Тюмени и Тюменском округе из-за паводка, информировал глава региона Александр Моор. Уровень воды в реке Тура продолжает расти.
🟦 Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин против владельцев АЗС в Нижегородской, Пермской и Новосибирской областях и Коми.
Также выданы предупреждения операторам АЗС в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях.