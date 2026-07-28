https://ukraina.ru/20260728/28-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081922123.html

28 июля 2026 года, утренний эфир

28 июля 2026 года, утренний эфир - 28.07.2026 Украина.ру

28 июля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 28.07.2026

2026-07-28T12:12

2026-07-28T12:12

2026-07-28T12:12

россия

лнр

новороссия

олеся орленко

наталья курянская

общественная палата

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Сегодня в эфире:* Время Новороссии. Рок под землёй: музыканты групп "Демарш" и "Ещё" побывали в Донбассе с музыкальной миссией. Гость: Леонид Зинковский – музыкант, композитор, продюсер, соорганизатор движения "Русский рок в поддержку Донбасса".* Женщины Новороссии. Без протокола: как Ассамблея народов России реально помогает жителям ЛНР. Гость: Наталья Курянская – член Общественной палаты ДНР.* Время Новороссии. Без протокола: как Ассамблея народов России реально помогает жителям ЛНР. Гость: Алексей Карякин – председатель регионального отделения Ассамблеи народов России в ЛНР.* Нам есть, чем гордиться! Озёра Херсонщины. Гость: собственный корреспондент радиопрограммы "Новороссия сегодня" в Херсонской области Ника Армаш.* Большое интервью Как определялась судьба Украины по итогам Первой мировой войны и распада Австро-Венгрии? И почему тогда не получилось договориться французскому правительству с киевским режимом тех времён? Гость: Олеся Орленко – историк и журналистка.

россия

лнр

новороссия

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, лнр, новороссия, олеся орленко, наталья курянская, общественная палата, видео