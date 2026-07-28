28 июля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Время Новороссии. Рок под землёй: музыканты групп "Демарш" и "Ещё" побывали в Донбассе с музыкальной миссией. Гость: Леонид Зинковский – музыкант, композитор, продюсер, соорганизатор движения "Русский рок в поддержку Донбасса".
* Женщины Новороссии. Без протокола: как Ассамблея народов России реально помогает жителям ЛНР. Гость: Наталья Курянская – член Общественной палаты ДНР.
* Время Новороссии. Без протокола: как Ассамблея народов России реально помогает жителям ЛНР. Гость: Алексей Карякин – председатель регионального отделения Ассамблеи народов России в ЛНР.
* Нам есть, чем гордиться! Озёра Херсонщины. Гость: собственный корреспондент радиопрограммы "Новороссия сегодня" в Херсонской области Ника Армаш.
* Большое интервью Как определялась судьба Украины по итогам Первой мировой войны и распада Австро-Венгрии? И почему тогда не получилось договориться французскому правительству с киевским режимом тех времён? Гость: Олеся Орленко – историк и журналистка.
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