https://ukraina.ru/20260728/peregovory-putina-i-alieva-tramp-nadeetsya-na-mir-krymchanina-poymali-na-gosizmene-novosti-k-etomu-1081921746.html

Переговоры Путина и Алиева, Трамп надеется на мир, крымчанина поймали на госизмене. Новости к этому часу

Переговоры Путина и Алиева, Трамп надеется на мир, крымчанина поймали на госизмене. Новости к этому часу - 28.07.2026 Украина.ру

Переговоры Путина и Алиева, Трамп надеется на мир, крымчанина поймали на госизмене. Новости к этому часу

Президент США Дональд Трамп уделит время Владимиру Зеленскому в надежде на умиротворение Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 28 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-28T12:27

2026-07-28T12:27

2026-07-28T12:27

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Житель Крыма пойдет под суд за госизмену. В марте 2023 года противник проведения СВО собрал информацию о местонахождении российских военных."Полученные сведения он направил в одном из мессенджеров в публичный канал, используемый службой безопасности Украины", - рассказали в прокуратуре Крыма.Мужчину задержали. Дело направлено в суд.Другие новости к этому часу:🟦 Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщили в Кремле. Главы государств обсудили двусторонние отношения и международную повестку, отметив развитие диалога между странами. Также они подтвердили настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества;🟦 РФ и КНР могут ввести постоянный безвизовый режим. Как рассказал замглавы МИД РФ Руденко в интервью порталу "Развитие Арктики и Дальнего Востока", эта возможность уже обсуждается с коллегами из Китая;🟦 Международная федерация функционального многоборья сняла все ограничения с российских спортсменов и предоставила им возможность выступать на соревнованиях с флагом и гимном. Также Федерация функционального многоборья получила право на проведение международных турниров на территории России;🟦 Владимир Зеленский прибыл в США на похороны сенатора и будет принят президентом страны при том, что Россия и Украина нарастили удары дальнобойным оружием и "дипломатические усилия США остаются в тупике спустя более четырех лет после начала", пишет французская "Фигаро". Издание отметило, что США продают посредникам оружие для ВСУ и "предоставляя разведывательную информацию и доступ к системе Starlink, которая обеспечивает связь для ее военных на передовой";🟦 Президент США Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине, сообщает WSJ со ссылкой на источник в Белом доме. По информации издания, президент США и его команда готовы играть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими сторонами;🟦 Обстановка в отношениях Белоруссии с США "и особенно динамика и перспективы – неплохие", заявил президент постсоветской республики Александр Лукашенко;🟦 Двух иранских мятежников повесили на площади города Малекшара по приговору суда 28 июля, сооьщает Mizan Online. Участников антиправительственных протестов обвинили в "мохаребе (войне против Бога) за размахивание оружием и распространение страха и террора", а также в "развращении на земле за совершение действий, серьезно нарушивших общественный порядок и безопасность в стране".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как альянс проиграл учения собственным нацистам. Хроника событий на утро 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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