Переговоры Путина и Алиева, Трамп надеется на мир, крымчанина поймали на госизмене. Новости к этому часу - 28.07.2026 Украина.ру
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Переговоры Путина и Алиева, Трамп надеется на мир, крымчанина поймали на госизмене. Новости к этому часу
Переговоры Путина и Алиева, Трамп надеется на мир, крымчанина поймали на госизмене. Новости к этому часу - 28.07.2026 Украина.ру
Переговоры Путина и Алиева, Трамп надеется на мир, крымчанина поймали на госизмене. Новости к этому часу
Президент США Дональд Трамп уделит время Владимиру Зеленскому в надежде на умиротворение Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 28 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-28T12:27
2026-07-28T12:27
новости
россия
крым
китай
владимир путин
ильхам алиев
мирослав руденко
украина
дональд трамп
сша
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Житель Крыма пойдет под суд за госизмену. В марте 2023 года противник проведения СВО собрал информацию о местонахождении российских военных."Полученные сведения он направил в одном из мессенджеров в публичный канал, используемый службой безопасности Украины", - рассказали в прокуратуре Крыма.Мужчину задержали. Дело направлено в суд.Другие новости к этому часу:🟦 Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщили в Кремле. Главы государств обсудили двусторонние отношения и международную повестку, отметив развитие диалога между странами. Также они подтвердили настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества;🟦 РФ и КНР могут ввести постоянный безвизовый режим. Как рассказал замглавы МИД РФ Руденко в интервью порталу "Развитие Арктики и Дальнего Востока", эта возможность уже обсуждается с коллегами из Китая;🟦 Международная федерация функционального многоборья сняла все ограничения с российских спортсменов и предоставила им возможность выступать на соревнованиях с флагом и гимном. Также Федерация функционального многоборья получила право на проведение международных турниров на территории России;🟦 Владимир Зеленский прибыл в США на похороны сенатора и будет принят президентом страны при том, что Россия и Украина нарастили удары дальнобойным оружием и "дипломатические усилия США остаются в тупике спустя более четырех лет после начала", пишет французская "Фигаро". Издание отметило, что США продают посредникам оружие для ВСУ и "предоставляя разведывательную информацию и доступ к системе Starlink, которая обеспечивает связь для ее военных на передовой";🟦 Президент США Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине, сообщает WSJ со ссылкой на источник в Белом доме. По информации издания, президент США и его команда готовы играть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими сторонами;🟦 Обстановка в отношениях Белоруссии с США "и особенно динамика и перспективы – неплохие", заявил президент постсоветской республики Александр Лукашенко;🟦 Двух иранских мятежников повесили на площади города Малекшара по приговору суда 28 июля, сооьщает Mizan Online. Участников антиправительственных протестов обвинили в "мохаребе (войне против Бога) за размахивание оружием и распространение страха и террора", а также в "развращении на земле за совершение действий, серьезно нарушивших общественный порядок и безопасность в стране".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как альянс проиграл учения собственным нацистам. Хроника событий на утро 28 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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новости, россия, крым, китай, владимир путин, ильхам алиев, мирослав руденко, украина, дональд трамп, сша, вооруженные силы украины, украина.ру, новости переговоров, переговоры по украине 2026, иран
Новости, Россия, Крым, Китай, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Мирослав Руденко, Украина, Дональд Трамп, США, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, новости переговоров, Переговоры по Украине 2026, Иран

Переговоры Путина и Алиева, Трамп надеется на мир, крымчанина поймали на госизмене. Новости к этому часу

12:27 28.07.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP / Alex Brandon
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Президент США Дональд Трамп уделит время Владимиру Зеленскому в надежде на умиротворение Украины. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 28 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Житель Крыма пойдет под суд за госизмену. В марте 2023 года противник проведения СВО собрал информацию о местонахождении российских военных.
"Полученные сведения он направил в одном из мессенджеров в публичный канал, используемый службой безопасности Украины", - рассказали в прокуратуре Крыма.
Мужчину задержали. Дело направлено в суд.

Другие новости к этому часу:

🟦 Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщили в Кремле. Главы государств обсудили двусторонние отношения и международную повестку, отметив развитие диалога между странами. Также они подтвердили настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества;

🟦 РФ и КНР могут ввести постоянный безвизовый режим. Как рассказал замглавы МИД РФ Руденко в интервью порталу "Развитие Арктики и Дальнего Востока", эта возможность уже обсуждается с коллегами из Китая;

🟦 Международная федерация функционального многоборья сняла все ограничения с российских спортсменов и предоставила им возможность выступать на соревнованиях с флагом и гимном. Также Федерация функционального многоборья получила право на проведение международных турниров на территории России;

🟦 Владимир Зеленский прибыл в США на похороны сенатора и будет принят президентом страны при том, что Россия и Украина нарастили удары дальнобойным оружием и "дипломатические усилия США остаются в тупике спустя более четырех лет после начала", пишет французская "Фигаро". Издание отметило, что США продают посредникам оружие для ВСУ и "предоставляя разведывательную информацию и доступ к системе Starlink, которая обеспечивает связь для ее военных на передовой";
🟦 Президент США Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине, сообщает WSJ со ссылкой на источник в Белом доме. По информации издания, президент США и его команда готовы играть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими сторонами;
🟦 Обстановка в отношениях Белоруссии с США "и особенно динамика и перспективы – неплохие", заявил президент постсоветской республики Александр Лукашенко;
🟦 Двух иранских мятежников повесили на площади города Малекшара по приговору суда 28 июля, сооьщает Mizan Online. Участников антиправительственных протестов обвинили в "мохаребе (войне против Бога) за размахивание оружием и распространение страха и террора", а также в "развращении на земле за совершение действий, серьезно нарушивших общественный порядок и безопасность в стране".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как альянс проиграл учения собственным нацистам. Хроника событий на утро 28 июля
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