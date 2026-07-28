https://ukraina.ru/20260728/rossiyskie-drony-porazili-pomogavshiy-vsu-balker-v-akvatorii-chernogo-morya-novosti-svo-1081916959.html

Российские дроны поразили помогавший ВСУ балкер в акватории Черного моря. Новости СВО

Российские дроны поразили помогавший ВСУ балкер в акватории Черного моря. Новости СВО - 28.07.2026 Украина.ру

Российские дроны поразили помогавший ВСУ балкер в акватории Черного моря. Новости СВО

Ударные российские дроны поразили в северо-западной акватории Черного моря балкер, осуществлявший доставку военных грузов для ВСУ. Об этом и других важных событиях рассказал 28 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-28T09:26

2026-07-28T09:26

2026-07-28T09:26

сво

спецоперация

россия

черное море

киев

андрей марочко

родион мирошник

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вкс

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🟥 Взрывы гремят в Киеве. 🟥 По украинской столице бьют дронами "Герань".🟥 Ракетный удар нанесен по цели на окраинах Киева.🟥 ВС РФ также ударили по целям в Сумской и Криворожской областях.🟥 ВКС нанесли бомбовые удары по целям в районе Кривого Рога, по объектам в Днепропетровской области и оккупированной части Запорожской области.🟥 Российские военные уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области, сообщили в МО РФ.🟥 Килекторное судно поражено в порту Николаев, отметили в ведомстве. 🟥 ВСУ никак не могут смириться с потерей контроля над Константиновкой в ДНР и повторно дистанционно минируют территории, ранее обработанные российскими саперами, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.🟥 На Харьковском направлении россияне нанесли ракетно-бомбовые удары в районе населенного пункта Юрченково. Там горит бронетехника противника и пункт управления БПЛА ВСУ. ВС РФ продолжают продвигаться вглубь позиций ВСУ. 🟥 По предварительным данным, украинский БПЛА ударил в районе спортивного городка "Динамо" в Ленинском районе Донецка. Сообщается как минимум об одном пострадавшем. Информация о последствиях атаки уточняется.🟥 Ночью ВСУ атаковали энергообъекты на востоке Крыма — часть населенных пунктов обесточена, указывает "Крымэнерго".🟥 За неделю с 20 по 26 июля от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей России, а ранения разной тяжести получили 435 человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.О других событиях - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.

россия

черное море

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сво, спецоперация, россия, черное море, киев, андрей марочко, родион мирошник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вкс, украина.ру