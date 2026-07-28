Российские дроны поразили помогавший ВСУ балкер в акватории Черного моря. Новости СВО - 28.07.2026 Украина.ру
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Российские дроны поразили помогавший ВСУ балкер в акватории Черного моря. Новости СВО
Российские дроны поразили помогавший ВСУ балкер в акватории Черного моря. Новости СВО - 28.07.2026 Украина.ру
Российские дроны поразили помогавший ВСУ балкер в акватории Черного моря. Новости СВО
Ударные российские дроны поразили в северо-западной акватории Черного моря балкер, осуществлявший доставку военных грузов для ВСУ. Об этом и других важных событиях рассказал 28 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-28T09:26
2026-07-28T09:26
сво
спецоперация
россия
черное море
киев
андрей марочко
родион мирошник
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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🟥 Взрывы гремят в Киеве. 🟥 По украинской столице бьют дронами "Герань".🟥 Ракетный удар нанесен по цели на окраинах Киева.🟥 ВС РФ также ударили по целям в Сумской и Криворожской областях.🟥 ВКС нанесли бомбовые удары по целям в районе Кривого Рога, по объектам в Днепропетровской области и оккупированной части Запорожской области.🟥 Российские военные уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области, сообщили в МО РФ.🟥 Килекторное судно поражено в порту Николаев, отметили в ведомстве. 🟥 ВСУ никак не могут смириться с потерей контроля над Константиновкой в ДНР и повторно дистанционно минируют территории, ранее обработанные российскими саперами, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.🟥 На Харьковском направлении россияне нанесли ракетно-бомбовые удары в районе населенного пункта Юрченково. Там горит бронетехника противника и пункт управления БПЛА ВСУ. ВС РФ продолжают продвигаться вглубь позиций ВСУ. 🟥 По предварительным данным, украинский БПЛА ударил в районе спортивного городка "Динамо" в Ленинском районе Донецка. Сообщается как минимум об одном пострадавшем. Информация о последствиях атаки уточняется.🟥 Ночью ВСУ атаковали энергообъекты на востоке Крыма — часть населенных пунктов обесточена, указывает "Крымэнерго".🟥 За неделю с 20 по 26 июля от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей России, а ранения разной тяжести получили 435 человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.О других событиях - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, черное море, киев, андрей марочко, родион мирошник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вкс, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Черное море, Киев, Андрей Марочко, Родион Мирошник, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВКС, Украина.ру

Российские дроны поразили помогавший ВСУ балкер в акватории Черного моря. Новости СВО

09:26 28.07.2026
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Ударные российские дроны поразили в северо-западной акватории Черного моря балкер, осуществлявший доставку военных грузов для ВСУ. Об этом и других важных событиях рассказал 28 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрывы гремят в Киеве.
🟥 По украинской столице бьют дронами "Герань".
🟥 Ракетный удар нанесен по цели на окраинах Киева.
🟥 ВС РФ также ударили по целям в Сумской и Криворожской областях.
🟥 ВКС нанесли бомбовые удары по целям в районе Кривого Рога, по объектам в Днепропетровской области и оккупированной части Запорожской области.
🟥 Российские военные уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области, сообщили в МО РФ.
🟥 Килекторное судно поражено в порту Николаев, отметили в ведомстве.
🟥 ВСУ никак не могут смириться с потерей контроля над Константиновкой в ДНР и повторно дистанционно минируют территории, ранее обработанные российскими саперами, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
🟥 На Харьковском направлении россияне нанесли ракетно-бомбовые удары в районе населенного пункта Юрченково. Там горит бронетехника противника и пункт управления БПЛА ВСУ. ВС РФ продолжают продвигаться вглубь позиций ВСУ.
🟥 По предварительным данным, украинский БПЛА ударил в районе спортивного городка "Динамо" в Ленинском районе Донецка. Сообщается как минимум об одном пострадавшем. Информация о последствиях атаки уточняется.
🟥 Ночью ВСУ атаковали энергообъекты на востоке Крыма — часть населенных пунктов обесточена, указывает "Крымэнерго".
"Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной. Энергетики ведут круглосуточную работу по восстановлению электросетей", - уточнили там.
🟥 За неделю с 20 по 26 июля от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей России, а ранения разной тяжести получили 435 человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
О других событиях - в материале На встречу с Зеленским позвали всех сенаторов США - Reuters на сайте Украина.ру.
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